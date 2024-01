Exmanager de Canserbero cambió su versión sobre la muerte del rapero

En una carta dirigida a sus abogados en Chile, Natalia Amésquita dio una versión nueva sobre la muerte de Canserbero que contradice la que brindó en el video difundido en diciembre de 2023 por el Ministerio Público de Venezuela - crédito Jesús Avilés/Infobae

Cuando parecía que se había resuelto el misterio alrededor de la muerte del rapero venezolano Tirone José González Orama, conocido por el nombre artístico de Canserbero, el inicio de 2024 demuestra que no es así. Y es que luego de la confesión en video de su exmanager Natalia Améstica y su hermano Guillermo, en la que señalaban ser los responsables de su asesinato, las dudas sobre la veracidad del testimonio no tardaron en aparecer.

Cuando apareció dicha grabación el 26 de diciembre de 2023, difundida por el Ministerio Público de Venezuela, en las redes sociales no tardaron en apuntar a que había detalles que indicaban que se trataba de un montaje. Es así que luego de que el fiscal General, Tarek William Saab, celebrara el cierre de un caso que ha mantenido en vilo a toda América Latina, un nuevo capítulo aparece en esta historia.

Según reportó el diario La Tercera de Chile, Améstica cambió la versión de los hechos y en una carta dirigida a sus abogados en dicho país, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, señaló que sufrió presiones externas para que admitiera su autoría en el crimen. En los extractos que se dieron a conocer, se revela que Améstica le dio alojamiento a Canserbero el fatídico día en una conversación que ponía de manifiesto que atravesaba un periodo complejo desde lo personal.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, dice la carta.

La muerte de Canserbero el 19 de enero de 2015 se ha mantenido como uno de los grandes misterios sin resolver en la historia reciente de América Latina - crédito @elcanserbero/Instagram

Natalia afirma que dejó a Canserbero viendo una película en la habitación de huéspedes y luego se retiró a la suya propia junto a su pareja, Carlos Molner, que también perdió la vida en el episodio. En esta nueva versión, la chileno-venezolana afirma que los hechos que llevaron a la muerte de ambos se desencadenaron en horas de la mañana.

“Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4.00 de la mañana —o casi las 5.00— escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta”, relató. Al salir a ver lo que ocurría vio a Canserbero mientras se observaba frente a un espejo, al parecer con los ojos rojos y muy tenso.

Al parecer Carlos Molner decidió salir para tratar de resolver la situación y le pidió a Natalia que se quedara en su habitación. Pero las cosas no hicieron más que empeorar:

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño, teléfono en mano, y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”

Una vez se hizo el silencio, Natalia cuenta en la carta que finalmente decidió salir para saber qué había ocurrido, y fue ahí cuando se encontró con la tragedia:

“Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”

Natalia señaló que desde ese momento quedó en estado de shock, al punto que ni siquiera pudo llamar a su familia o la familia de su esposo para darles la noticia. “Me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, confesó.

El medio dio a conocer que en vista de esta revelación, los abogados desestimaron la confesión de Améstica que se viralizó en redes sociales el pasado diciembre, acusando violaciones al derecho de la mujer al debido proceso y su derecho a la defensa en territorio venezolano.

“La supuesta confesión que ha difundido el fiscal Tarek William Saab como fundamento de la acusación no resiste ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos: después de semanas de incomunicación, sin conocer las pruebas del caso, sin abogados presentes y con las manos amarradas”, manifestaron los abogados de la única testigo del caso que, parece, sigue sin resolverse.