Ana Karina Soto se despachó contra quienes la critican en las redes: “Viven amargadas y tristes”

Ana Karina Soto, reconocida presentadora de los programas Mañana express y Buen día, Colombia, del Canal RCN, utilizó su plataforma en Instagram para enviar un mensaje a quienes critican su vida personal.

Ana Karina, que cuenta con más de un millón de seguidores, destacó en una reciente publicación la importancia de la familia y su descontento con las personas que se dedican a criticar a los demás sin tener un motivo aparente.

La presentadora ocañera enfatizó en la indagación sobre el estado emocional de los críticos en redes sociales, preguntándose si estas personas estarían tristes, enojadas o simplemente motivadas por la envidia.

“Buenos Días ☀️❤️ Hoy me levanté pensando en esas personas que viven pendientes de los demás, para criticarlas, para hablar de ellas, para hacerles daño, para buscarles defectos, errores, cualquier equivocación!!! Que pasa con esas personas? Viven amargadas? Tristes? Envidiosas? 🤷‍♀️👆😱🙈🤔 No entiendo!!! Porque si tú no te metes con nadie, porque existirán esas personas que se quieren meter contigo?”, inició el escrito de la colombiana en sus redes sociales.

La presentadora que comparte set con Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Violeta Bergonzi, aprovechó el momento para enviar un mensaje deseando amor y esperanza a quienes se enfocan en juzgar la vida ajena, invitándolos a ocuparse de sus propias vidas en lugar de intervenir en las de los demás. Además, recalcó la relevancia de valores como el amor y el respeto en el espacio digital, especialmente cuando se trata de figuras públicas. “Bueno!!! Lo único que les deseo, es amor en su corazón y una ilusión en sus vidas, para que se ocupen de ellas y no en la de los otros!!! 🙏🏻😘❤️🎉💃🕺”, finalizó la colombiana.

El mensaje de Ana Karina Soto recibió apoyo en la sección de comentarios, donde su pareja, el actor Alejandro Aguilar, y varios seguidores expresaron su respaldo. Aguilar citó a filósofos como Teofrasto y Temístocles, reflexionando sobre el sentimiento de envidia y su relación con logros y reconocimiento personal.

“Teofrasto creyó que la envidia se confunde con el odio o nace de él… y por otro lado es importante tener presente un poderoso pensamiento de Temístocles decía, en su juventud, que aún no había realizado ningún acto brillante, porque todavía nadie le envidiaba”, escribió el actor que participó en producciones como Pasión de gavilanes, Rosario Tijeras, Amor sincero, El Chapo, La prepago, Jugar con fuego y muchas más.

El actor colombiano agregó: “Te envidian por el nivel.. duela al que le duela. Nada es regalado, nada ha sido accidente. Hagan su trabajo... en este medio, todos y todas entramos y salimos... dejen el drama no son Shakespeare”.

Los fans de la reconocida presentadora coincidieron con la idea de que la ocañera tiene el derecho de compartir su vida sin tener que enfrentar críticas y le recomendaron ignorar los comentarios negativos: “Te ves hermosa y tienes toda la razón Ana K!”; “A esas personas hay que ignorarlas, no queda de otra”; “Yo pienso que es envidia y frustración😂 pero tú sigue así de bella y no le pongas cuidado a esa gente que solo critica y no aporta nada bueno”; “Esas personas que critican no tienen nada que hacer viven sin oficio”, son algunos comentarios de la publicación.

“Espero que estén muy bien, yo les cuento que ya terminé los dos programas (...) gracias a Dios todo positivamente con buena energía, con buena actitud a pesar de la mala energía y la mala vibra de algunas personas porque de verdad que me han preguntado un montón y me han escrito una cantidad de mensajes y es que en serio, cuando yo publiqué esta mañana esa foto con ese mensaje, lo hacía pensando en esas personas que todo el tiempo están pendientes de los demás como para criticarlos para atacarlos para buscarles la caída, el error, la equivocación para señalarlos para juzgarlos es muy raro ese tipo de personas porque es como que no están lo suficientemente felices con sus vidas y quieren amargarle la vida a los demás con sus comentarios”, expresó la colombiana.

Con el post, Ana Karina Soto mostró su postura frente a la negatividad que rodea en redes sociales por las actitudes dañinas de los detractores.

La presentadora no es la única figura pública que sufre de este tipo de escritos de los haters: “Todos los seres humanos, somos imperfectos todos tenemos errores, cometemos equivocaciones y yo no estoy de acuerdo con esas personas que intencionalmente pasan por encima de los demás que hacen daño como a propósito yo lo que siento es que si uno no se está metiendo con nadie porque se van a meter con uno o en la vida de uno porque están ahí como pendientes para criticarlo y señalarlo, si uno no se está metiendo con nadie uno está viviendo su vida tranquilo haciendo sus cosas su trabajo con amor con dedicación con su familia con su marido, su hijo o lo que sea, entonces de verdad, ojalá que este mensaje le sirva a esas personas para que cambien para que se preocupen por sus propias vidas y deje de estarse metiendo en la vida de los demás”.