Jenny López le mandó tierno mensaje a su pareja Jhonny Rivera: “Eres mi inspiración”

La música popular en Colombia tuvo una sorprendente noticia a mediados de 2023 cuando se supo que Jhonny Rivera tenía una nueva novia. Se trataba de Jenny López, a quien le lleva casi 30 años, y que hace parte de su coro desde que Jenny tenía 16.

La pareja comenzó a mostrar su amor con intensidad a través de contenido que grababan juntos y que publicaban en sus redes sociales. Viajes, bromas y hasta importantes fechas juntos fueron algunas de las piezas que reafirmaron el amor entre los dos.

Las críticas han sido inclementes, pero ellos se han mantenido al margen. Así lo demostró la caucana que recientemente cumplió 21 años al compartirle un tierno mensaje a su compañero sentimental en su perfil oficial, el cual sorprendió a parte de la audiencia.

“Estoy muy ansiosa de mostrarles este trabajo tan lindo que realizamos para ustedes con tanto cariño. Jhonny Rivera, amor, definitivamente eres un teso. Él hizo todo el guion y me animó a realizar muchas locuras para que ustedes les encantara este vídeo. Aparte de amarte, te admiro un montón, eres mi inspiración”, comentó la intérprete de Culpables en un carrete de fotografías que publicó en Instagram.

En el hilo de imágenes se les ve a ambos muy juntos, pasándola bien en escenarios diferentes, incluyendo desde una revolcada en el lodo hasta el momento antes de salir a una gala de lujo con brillantes vestidos. Además, el texto es una previa a la canción que pronto lanzarán.

De inmediato, el risaraldense de 49 años se rindió en ternura ante el post y lo comentó. “Amor es increíble que te hayas arriesgado tanto a pesar del susto, eres una guerrerita. Te amo mucho, confiemos en que este video les guste tanto como a nosotros”, expresó en su respuesta.

Esta conmovedora declaración de amor se sumó a las declaraciones que la artista había hecho antes, en las que intentó frenar a sus haters o a aquellos que aunque tratan de halagarla, acaban refiriéndose de manera despectiva a su noviazgo con Rivera.

“Tengo un carácter fuerte y si algo no me gusta prefiero decirlo. Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste. Pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”, expresó hace unos meses a través de sus historias de Instagram.

En aquel entonces señaló que tantos comentarios llegaban porque había muchas personas “desocupadas” que únicamente tenían malas intenciones y buscaban quitarle valor a las acciones de los demás.

“Por eso, si uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. No sabemos cuánto daño le podemos hacer a otros con nuestras palabras solo por suponer”, añadió para aquella oportunidad en sus palabras.

Jenny López también le responde a los que critican su cuerpo

Además de hacerle frente constantemente a los que se meten con su relación, Jenny López también le ha contestado a los que hablan inescrupulosamente de su cuerpo. “Yo les he contado varías veces que no tengo lipo, trato de cuidarme con diferentes tipos de té, masajes y de vez en cuando hago ejercicio. Soy muy delgada por genética”, dijo la joven vocalista.

Asimismo, señaló que “las preguntas que siempre se repiten en mis redes sociales son: cómo hago para tener el cabello de esta manera, cómo hago para cuidarme la piel a pesar, pues, de tanta plancha”. A su vez, recomendó cuidar el cuerpo “de adentro hacia afuera” y compartió algunos consejos que se aplican para el cuidado personal.