Fiscalía reveló detalles de muerte de niña en hostal de Bucaramanga

Fiscalía reveló las verdaderas causa de la muerte de menor de dos años en hostal de Bucaramanga

Bucaramanga continúa indignada por el presunto feminicidio del que fue víctima una niña de tan solo dos años, quien había quedado a cargo de su padrastro, el miércoles 10 de enero, mientras su mamá laboraba.

El padrastro fue la persona que llevó a la menor en brazos hasta donde laboraba Rosa Isabel Rodríguez y le indicó que la niña se había caído por las escaleras. Fue así como la mamá de la niña abordó una motocicleta que la trasladó hasta la Unidad Materno Infantil Santa Teresita, donde le informaron que su hija estaba sin signos vitales.

Las razones que dio el padrastro de la menor no fueron del todo convincentes para Rodríguez, ni mucho menos para la Fiscalía, que dio a conocer a medios de comunicación los resultados de la investigación del caso:

“El capturado hizo hacer parecer la muerte de la menor como una caída accidental por las escaleras de su vivienda”, sostuvo Marisol Ramírez, directora de la Fiscalía en Santander.

La Fiscalía encontró un prontuario de abuso físico y sexual contra la menor de edad: “Se Logró establecer con las evidencias suficientes para demostrar que la niña había sido agredida tanto física como sexualmente antes de su muerte”.

Además, el ente investigador indicó que “en todo el cuerpo tenía laceraciones la niña, especialmente tenía en el cráneo”.

El hecho causó repudió en el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que ordenó a las autoridades competentes que le caiga “todo el peso de la ley”; además, acusó a otros residentes del hostal de ser cómplices frente a los constantes casos de maltrato intrafamiliar del que presuntamente eran víctimas tanto los niños, como la joven madre: “Veían cómo estos niños eran abandonados y maltratados, qué quiere decir, un niño maltratado es propenso a recibir abuso sexual. Hemos pedido que todo el peso de la ley caiga. Llevamos dos feminicidios en enero”

Las declaraciones del mandatario de la capital santanderiana se basan al testimonio de Rosa Isabel, madre de la menor asesinada, que contó a Caracol Radio, los episodios de violencia que vivió junto al hombre de 23 años:

“Él se molestaba porque la niña pequeña era muy apegada a mí. Él vivía molesto. Delante mío no la maltrató, pero sí me maltrataba delante de ellas. El sábado le dio una paliza muy dura a su hijo. Por defender a su hijo, me pegó. Me tiró en el piso bocabajo, me dio golpes, me agarró por el cuello, me ahorcaba muy duro. Yo le di una patada como por la costilla” dijo Rodríguez al medio citado.

La mujer desde un principio aseguró que su hija no se había caído, como lo expuso su pareja: “ella no se cayó por las escaleras, él la sacó muerta de la habitación. Las cámaras salen cuando la niña está cargada de los brazos, ya estaba muerta”.

Adicionalmente, la madre explicó al medio citado su situación con el presunto responsable de la muerte de su hija: “Yo llegué de Perú hace cuatro meses, me dieron posada y me dijeron que me iban a ayudar a conseguir trabajo, nosotros no compartíamos intimidad como pareja, él dormía en una cama con su hijo y yo en otra con las mías y eso lo llenó de rabia y le generó recelo”.

Por último, Rodríguez denunció que está siendo objeto de amenazas por parte de la familia del sujeto e hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por el asesinato de suhija: “Los familiares están amenazando a mi familia. Los están ofendiendo verbalmente. Me están diciendo que van a pagar por todo lo que están diciendo de su hijo (...) Estoy desesperada por mi hija, pido que se haga justicia, pido ayuda porque la familia de él me está amenazando, así como le pasó a mi hija, hay muchas niñas que están viviendo una situación de maltrato así, no soy la única madre que tiene el corazón devastado”.