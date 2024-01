El incómodo accidente estomacal por el que “Alerta” habría salido de Caracol: el comediante ganó un primer round jurídico contra el canal

La historia detrás de la no renovación del contrato de Alerta en Caracol Televisión - crédito Colprensa

Los medios de comunicación en Colombia han lanzado a la fama a personas que han participado en novelas, programas mañaneros y hasta magacines de concurso o humor, quienes se han quedado en el imaginario colectivo de los televidentes a lo largo de los años, reconociéndolos como referentes en su arte u oficio.

Si bien ha habido escándalos por algunos de estos que han tenido que recurrir a estrados judiciales para que sus derechos laborales sean respetados, son muchos los mitos que se tejen frente al dinero que ganan durante sus años de gloria y por qué algunos llegan a su vejez sin un peso en el bolsillo y un hogar donde pasar sus últimos días de vida.

El comediante Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta o Cuentahuesos, es una de las figuras de humor más representativas en el país, que, durante 26 años, hasta el 2018, estuvo en la pantalla de Caracol Televisión en el icónico programa Sábados Felices, donde presentó performances con sus personajes.

Su salida, en ese entonces se rumoró, fue por un accidente estomacal cuando iba en un ascensor de la empresa junto a un alto directivo. Rápidamente, los medios de comunicación hicieron eco de ello, pero fue Kienyke quien pudo tener la confirmación de Lozano sobre si era verdad que una flatulencia o “pedo”, como es conocido popularmente un gas que se expele del vientre por el ano, fue la causa de la no renovación de su contrato.

Alerta obtiene un resultado favorable en primera instancia en el marco de su controversia legal por despido de la cadena televisiva - crédito Colprensa

“No sé. Pero hace un par de meses me pasó algo muy incómodo con mi jefe (Juan Ignacio Velásquez). Yo iba en el ascensor, estaba malito del estómago y se subió Juan Ignacio. Solo íbamos los dos. Cuando yo me iba a bajar solté un gas, la verdad, un poco oloroso. Muy incómodo el momento tanto para él, pero más para mí. ¡Imagínese!”, detalló al portal digital.

Sumado a ello, Kienyke amplió detalles explicando que Juan Ricardo le manifestó que creía que esa fue la razón por la que no se le renovó contrato con el canal.

“Después de ese oloroso momento no se me tuvo en cuenta para ninguna de las producciones de entretenimiento de Canal Caracol. No me llamaron para el Festival del Humor. No me han tenido en cuenta para nada; y nada de la renovación. Puede sonar chistoso, pero no lo es; parece que me quedé sin trabajo por un gas oloroso”, añadió.

Alerta ganó primer round a Caracol Televisión tras despido de Sábados Felices en 2018

Caracol Televisión enfrenta decisiones judiciales tras disputa laboral con Alerta El comediante El Cuentahuesos aclaró rumores sobre su salida de Caracol - crédito Colprensa

Juan Ricardo Lozano ganó en primera instancia una demanda por despido injustificado contra Caracol Televisión, según reveló en una entrevista con el programa de entretenimiento Lo sé todo del Canal 1. El Cuenta Huesos afirmó que su salida en 2018 se debió a represalias tras haber denunciado un caso de acoso sexual y laboral dentro de la producción. La decisión judicial a su favor representa una victoria en un largo proceso legal que aún continúa en una segunda instancia.

En 2018, había hablado sobre su despido y la denuncia de acoso en una entrevista con W Radio. Alegó que había notificado a los directivos del canal sobre el incidente, sin embargo, en lugar de abrir una investigación, optaron por no renovar su contrato. La lucha legal de Lozano destaca problemas internos y legales en Caracol Televisión, entidad con antecedentes de disputas laborales como los casos del Hombre Caimán y el ahora congresista Agmeth Escaf.

Además de su carrera como comediante, tiene formación en Derecho y recientemente se especializó en Derecho Deportivo, ámbito en el que ha emprendido un negocio. Mientras sigue litigando contra Caracol, también continúa con sus presentaciones de comedia y produciendo contenido para su canal de YouTube, donde realiza entrevistas como el Cuentahuesos.