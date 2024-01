Dudas en el Congreso sobre la efectividad de Hollman Morris en la televisión pública

Varias de las denuncias contra Hollman Morris que se dieron a conocer en 2019 se remontan a su etapa como concejala de Bogotá - crédito Colprensa

Hollman Morris, subgerente de Televisión en RTVC, enfrenta un incremento de críticas por las denuncias de presunto acoso laboral provenientes incluso de compañeros de la coalición Pacto Histórico. Esta situación ha generado controversia dentro del grupo político del presidente Gustavo Petro. La discusión cobró relevancia tras un altercado entre la representante Alexandra Vásquez y el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, en el que Vásquez subrayó la importancia de no subestimar las acusaciones por el impacto que tienen en la credibilidad de su proyecto político.

Los señalamientos contra Morris sugieren un entorno laboral cuestionado en una institución pública clave para la comunicación del Estado. El debate ha trascendido a diferentes áreas del Pacto Histórico, ya que afectan directamente la imagen de transparencia y ética que el movimiento busca proyectar dentro de la administración de Gustavo Petro. Las declaraciones de la representante Vásquez resaltan la significancia de las acusaciones, reflejando preocupaciones internas sobre las posibles repercusiones en la confianza hacia sus representantes y en el respaldo a sus iniciativas legislativas y gubernamentales.

“Como representante de un verdadero cambio no podemos seguir guardando silencio ante las graves denuncias que hay en contra de Hollman Morris, que no son nuevas y que involucran a varias mujeres que dicen haber sido violentadas y acosadas por él. Lo que está mal, está mal y punto, no podemos borrar años de luchas progresistas siendo selectivos con nuestra indignación ante casos de violencia”.

Afirmaciones contundentes emergen desde distintos sectores, en las que se recalca que este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados y que las luchas progresistas no deben ser opacadas por selectividad en la indignación frente a la violencia. “Lo que está mal, está mal y punto”, declararon fuentes dentro del Congreso, haciendo énfasis en que no es la primera vez que el Morris enfrenta tales acusaciones. Las autoridades pertinentes han iniciado varias investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el Pacto se muestra dividido, con algunos miembros marcando distancia de Hollman Morris, mientras que otros han expresado su apoyo y han planteado la posibilidad de que las acusaciones puedan ser parte de una estrategia para perjudicar al Gobierno. Este escenario refleja la complejidad interna que vive el Pacto y las posibles repercusiones políticas que pueden derivarse del resultado de las investigaciones. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha proporcionado evidencia concreta que respalde la teoría de una estrategia desestabilizadora.

Los debates y reacciones continúan a medida que surgen más voces dentro del Congreso que exigen transparencia y acciones concretas frente a las denuncias, rechazando cualquier tipo de violencia y buscando mantener los principios de justicia. Se espera que las investigaciones en curso proporcionen respuestas y establezcan las responsabilidades correspondientes en un contexto donde la tolerancia a la violencia parece estar llegando a su fin.

Aunque no se han especificado las acciones a tomar, la controversia pone en relieve la respuesta institucional esperada frente a denuncias de esta naturaleza en el ámbito del servicio público. La respuesta frente a las acusaciones contra Hollman Morris será una prueba para el Pacto Histórico en términos de gobernabilidad y manejo de crisis dentro de sus filas. Hasta el momento.

Esta cobertura sobre Hollman Morris y las incidencias en RTVC sigue en constante actualización, prestando atención a las medidas que se tomarán desde la dirección de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y la postura oficial del Pacto Histórico. La comunidad periodística y la opinión pública mantienen su expectativa sobre las implicaciones de estas acusaciones y el mantenimiento de una cultura laboral respetuosa y libre de acoso en el ámbito gubernamental.