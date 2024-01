Sobreviviente de accidente aéreo de 1995 que dejó 52 muertos rompió su silencio

Fallas en el altímetro y el cambio de puesto del piloto y el copiloto habrían sido las posibles causas de la tragedia - crédito Infobae

Se cumplen 29 años del accidente aéreo en el que murieron 52 personas, que partieron en el avión HK 3839 de Intercontinental desde Barranquilla (Atlántico) rumbo a San Andrés, en un viaje que tendría como escala Cartagena (Bolívar). Poco antes de que llegara a su primera parada, el avión se estrelló contra el suelo. Terminó en el corregimiento Flamenco, del municipio de María La Baja (Bolívar), según reportó entonces El Tiempo.

La tragedia ocurrió el 11 de enero de 1995 y solo hubo un sobreviviente: una niña de nueve años, que luego de casi tres décadas decidió contar su historia. Se trata de Érika Delgado, que, en conversación con W Radio, dio a conocer detalles de lo que recuerda del accidente, el cual todavía le genera inquietudes. Todavía no se explica cómo fue posible que saliera con vida.

“En el accidente yo estaba en la sala sentada, al lado mío estaba mi padre y en los dos asientos siguientes estaban mi hermano y mi madre. (sic) El vuelo inició normal, lo rutinario, y a la media hora posterior empezó a haber turbulencia y en ese momento perdí el conocimiento”, detalló Delgado al medio citado.

Aseguró que cuando despertó no vio ningún cuerpo ni ningún elemento del avión, como se ha expuesto en diferentes reportajes sobre la tragedia. Indicó entonces que casi el 90% de la información suministrada en ellos podría ser falsa.

Lo único que recuerda es que fue recogida por alguien de Ciénaga, que la trasladó en una canoa. Luego, pasó de brazos en brazos hasta ser llevada a una zona “más habitable”. Para entonces tenía un tobillo fracturado, por lo que no le era posible caminar. Sus heridas sanaron con el tiempo y no representaron ningún tipo de gravedad para ella. “Es un milagro”, dijo.

“Ni siquiera podía pensar en mi familia, ni siquiera podía pensar que hacía pocos minutos yo estaba en el aire y luego, de repente, estoy en un hospital, rodeada de personas preguntándome muchas cosas que yo no podía responder”, añadió la sobreviviente al medio radial.

Lo que vino después de la tragedia

Como consecuencia del accidente sí pasó por apoyo psicológico y psiquiátrico y, hoy en día, cada que viaja en avión y se registran turbulencias, experimenta vértigo. Esto mismo le pasa cuando está en edificios un poco altos.

“Lo primero que tuve que hacer fue tomar un vuelo de Cartagena a Bogotá. Y, desde ese momento hasta el día de hoy, he tomado todos los vuelos (sic) y la sensación sigue siendo exactamente la misma: nervios, me sudan las manos. Suelo tomarme una pastilla, como un calmante, que, en teoría, me duerme. Pero, es tal mi preocupación, que nunca me puedo dormir”, detalló Delgado.

Al parecer, el piloto y el copiloto del avión habían cambiado de lugar antes de aterrizar, lo cual está prohibido - crédito Loren Elliott/Reuters

La sobreviviente recibió una indemnización luego de la tragedia por parte de diferentes entidades, que ayudaron a que pudiera tener garantizada su salud y su estudio hasta que cumplió 18 años. Esto, debido a que perdió a todo su núcleo familiar. Ahora, agradece haber recibido esos apoyos, con los cuales pudo formarse y convertirse en la mujer que es ahora.

¿Qué generó el accidente?

Todavía no hay claridad sobre las razones por las cuales ocurrió la emergencia. De acuerdo con El Tiempo, cuando las investigaciones se empezaron a adelantar, las autoridades pudieron detallar que el piloto y el copiloto habían cambiado de asiento al momento del aterrizaje en Cartagena. Esta maniobra está prohibida.

Asimismo, las pesquisas arrojaron posibles daños en el altímetro, que dejó de funcionar y se estancó en una altitud de 16.000 pies, lo que habría impedido que tanto el piloto como el copiloto pudieran darse cuenta a tiempo de que estaban llegando al suelo.