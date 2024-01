Epa Colombia sufrió un susto con su embarazo: terminó en urgencias

Epa Colombia preocupó a sus seguidores al asistir a emergencias debido a un sagrado inusual - crédito montaje de Infobae

La influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, informó a sus seguidores sobre un sangrado inusual durante su embarazo.

La creadora de contenidos bogotana experimentó una situación alarmante que la llevó a acudir a urgencias en la noche del 10 de enero, tras presentar un sangrado después de tener relaciones íntimas con su pareja Karol Samantha.

La preocupación de su comunidad de seguidores aumentó a raíz de la publicación en las que relató el susto vivido al manchar tras un momento de intimidad con su novia, lo cual no había ocurrido en mucho tiempo por el temor a afectar el embarazo.

“Amiga, estaba en el médico porque hace mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales, cierto amor, hace rato no hacíamos el amor, amiga, y empecé a manchar, o sea, apenas terminamos de hacer el amor, amiga, porque se me ha hecho difícil y me daba miedo hacer el amor, pues yo empecé a manchar y me empecé a asustar de una manera increíble. Hicimos el amor como a las 10 u 11 de la noche, yo me asusté demasiado, empecé a manchar, amigas”, relató la bogotana.

La influencer colombiana se mostró asustada al asistir a urgencias por un sangrado inusual - crédito Epa Colombia/ Instagram

La creadora de contenido, conocida como Epa Colombia, junto a su pareja, Karol Samantha, visitó al médico para un chequeo de rutina y asegurarse del bienestar de su hija. Tras la evaluación médica, se determinó que la bebé que espera está en buen estado de salud, pero se descubrió que ocupa una posición con la cabeza hacía arriba, lo cual se podría contemplar la necesidad de una cesárea en el momento del parto.

Epa Colombia se ha preparado durante los meses de su gestación para el momento del parto, que será atendido por el especialista que la ayudó en su proceso de inseminación.

“Me atenderá el mismo doctor que me realizó el procedimiento de la inseminación porque no quiero que ningún otro hombre me mire. Amiga, les aseguro que haber encontrado a este doctor ha sido toda una bendición. Él me ha enseñado muchas cosas y me tiene toda la paciencia, por eso lo escogimos: para que me ayude en el proceso de bienvenida de Daphne Samara. Les aseguro que aparte de Karen no me gusta que nadie más me mire, solo confío en él”, compartió en sus redes sociales.

La creadora de contenido se realizó un chequeo médico después de tener un agrando inusual - crédito Epa Colombia/ Instagram

La empresaria ha expresado estar viviendo una de las etapas más felices como futura madre, a pesar de la aparición de manchas de sangre se mantiene positiva esperando la llegada de su primera hija, Daphne Samara. Además, la colombiana demostró que en estos momentos su prioridad es su pequeña, así que le dijo a su pareja: “Espero que puedas entender que solo te daré besitos. Espérame todos estos meses que aún faltan”.

Epa Colombia ha compartido abiertamente en sus historias de Instagram sobre los desafíos que ha enfrentado en el inicio de 2024, incluyendo la lucha contra la depresión y cambios en su estado de ánimo y cuerpo durante su embarazo.

Epa Colombia sufrió de un sangrado luego de tener relaciones sexuales con su pareja - crédito Epa Colombia/ Instagram

“No te niego amiga que a mí el embarazo sí me ha dado muy duro. Me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las aureolas se pusieron súper negras, he estado así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan”, indicó la empresaria.

Daneidy Barrera Rojas, quien ganó notoriedad con videos controversiales en las redes sociales y ahora es una exitosa empresaria de keratinas, se ha convertido en una figura de interés público al hablar sobre su embarazo y su relación amorosa.