Concierto de Pandora y las Flans en Cali fue cancelado definitivamente: este es el comunicado del grupo mexicano

El concierto de Pandora y Flans de su "Inesperado Tour” en Cali fue cancelado - crédito Pandora y Flans/ Instagram

El concierto de los grupos mexicanos Pandora y Flans, con su Inesperado Tour, programado para el 16 de marzo el centro de eventos Valle del Pacifico ubicado en la ciudad de Cali fue cancelado.

Te puede interesar: Muy empoderada llegó Taliana Vargas a su primer día de trabajo como gestora social de Cali y recibió críticas: “Menos cámaras y más trabajo”

“Por medio del presente comunicado, hacemos de su conocimiento que la fecha del próximo 16 de marzo del 2024 en el Centro de eventos Valle del Pacifico en la ciudad de Cali, es CANCELADO de manera definitiva por causas ajenas a las artistas de Inesperado Tour y de su equipo”, se puede leer en el comunicado compartido por la banda musical.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: En plena vía pública, pandillas en Cali se enfrentaron con machete

Para aquellos fanáticos que habían adquirido entradas para el concierto, podrán pedir la devolución del dinero accediendo al formato correspondiente en la página web www.colboletos.com o solicitar más información llamando al número 661 1111. El grupo mexicano extendió sus disculpas a todos los caleños que esperan corear los éxitos de las talentosas bandas Pandora y las Flans.

Pandora y Flans cancelaron su concierto en Cali - crédito @grupopandora/ Instagram

“Por esta razón, los boletos que se han adquirido para el show anterior deberán ingresar a www.colboletos.com y seguir el proceso de devolución o mayor información en el conmutador 661 1111. Agradecemos a todos su comprensión ofrecemos disculpas a todas las personas que han adquirido las entradas para este concierto y agradecemos la comprensión de esta decisión”, finaliza el comunicado.

Te puede interesar: Clima en Cali: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El evento musical que hace parte del Tour Inesperado ya había sido reprogramado y cambiado de lugar puesto que en un principio el sitio designado para el evento era en Arena Cañaveralejo y su fecha inicial era el 20 de octubre de 2023.

La empresa responsable del espectáculo justificó el cambio de fecha y lugar en esos momentos debido a problemas técnicos y de logística con los equipos necesarios para el concierto. La productora Arceyut Producciones en ese momento declaró que cumplió con todos los requisitos exigidos y se exoneró de responsabilidades a las agrupaciones Pandora y Flans.

Pandora y Flans vuelven a los escenarios con su Inesperado Tour - crédito @grupopandora/ Instagram

Pandora y Flans sorprendieron a sus fanáticos con su Inesperado Tour

Los dos grupos musicales mexicanos decidieron unirse para llevar todos sus éxitos como No controles, Corre, corre, Me he enamorado de un fan por diferentes partes del mundo: “Cuando nosotros cumplimos 25 años las invitamos a una canción con nosotros en el disco y se nos ocurrió también invitarlas al Auditorio Nacional y de verdad que ese lugar se nos cayó encima de los gritos de la gente cuando vieron a las cinco mujeres, la idea del show nació en 2011, pero habían sus temores por ambos grupos, de pronto vino la pandemia y volvió a surgir esta idea pero de nuestra casa de management”, reveló el grupo en una entrevista para Publimetro.

Los grupos musicales mexicanos Pandora y Flans revelaron que su unión fue difícil - crédito @grupopandora/ Instagram

Las bandas conformadas por mujeres confesaron que fue difícil su integración, pero tenían claro que el público iba a tener un buena aceptación: “Nos costó mucho trabajo a las dos agrupaciones, pero es importante la madurez, yo creo que estamos un poco más maduras y han surgido sus desencuentros, pero se hablan desde otro término, hoy en día estamos tranquilas, felices, porque de verdad es un gozo, un gozo increíble cantar este espectáculo que es muy divertido (...) porque tú no te puedes arriesgar a trabajar nueve meses si no crees en ese proyecto, a mi lo que me daba miedo era el ridículo, pero yo creía que iba a funcionar, tal vez no tanto, la verdad es que yo creí que iba a funcionar un año o año y medio, pero ya hemos recorrido muchas partes y va para largo (...) de verdad hay mucha energía, pero lo que es sorprendente es las edades que van, son desde niñitas que siguen a Flans mucho más que a Pandora”, agregó parta el medio.