Presunto ladrón murió electrocutado mientras intentaba ingresar a un almacén en Malambo, Atlántico

Residentes de un barrio de Malambo, Atlántico, comentaron que el hombre, aparentemente, ingresó al lugar para cometer un hurto - crédito Freepik

En un suceso ocurrido en Malambo, Atlántico, un hombre, en un aparente robo frustrado, intentó acceder al interior de una bodega por la cubierta del establecimiento para robar los objetos almacenados.

Durante el acto, el intruso entró en contacto con cables de alta tensión, lo que provocó la fatal descarga eléctrica. La electrocución accidental demuestra los riesgos que conlleva el ingreso ilegal a propiedades privadas, además de subrayar las consecuencias mortales de interactuar con la infraestructura eléctrica sin precauciones.

La hipótesis que más tomó fuerza en el caso señala que el sospechoso de robo fue observado mientras escalaba una bodega en el barrio El Concorde, en Malambo, aproximadamente al mediodía del miércoles 10 de enero de 2024. Según declaraciones de algunos testigos, el individuo se movió con destreza por las paredes hasta alcanzar la parte superior del establecimiento.

En el momento que el hombre se desplazaba por el tejado del lugar, intentó ingresar al mismo, pero la tragedia ocurrió en cuestión de segundos. El sujeto tocó un cable de alta tensión y enseguida recibió la descarga de electricidad, que lo dejó sin vida.

Hasta el sitio llegó tanto la Policía Metropolitana de Barranquilla como funcionarios técnicos de la empresa Air-e para quitar la energía eléctrica del lugar y así facilitar la tarea del Cuerpo de Bomberos de Malambo de bajar el cadáver, el cual quedó colgado en unas vigas del techo.

El hombre fallecido fue identificado como Ángel Medina Flores, de 29 años, así lo confirmó su hermana, quien mediante redes sociales y respondiendo a comentarios que se alegraron por el desenlace de su ser querido comentó: “Si no saben el dolor de la familia, no anden reaccionando me divierte, este dolor no se lo deseo a nadie”,

Por otro lado, un vecino de la urbanización El Concorde le comentó al medio local Impacto News que “él se llamaba Ángel, vivía en condición de calle, pero en ocasiones iba a dormir con la familia en el barrio Nueva Ilusión, es una pena porque parece que entró ilegalmente a la bodega y se electrocutó con un cable de alta tensión”.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron hasta el barrio El Concorde de Malambo para acordonar la zona en donde murió el hombre electrocutado en una bodega - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Luego del correspondiente levantamiento del cadáver, las autoridades locales avanzan en las investigaciones del hecho para determinar las causas de la muerte de Medina Flores.

Más datos claves para las autoridades

Wendy Colina, la hermana del Ángel Medina Flores, confirmó a las autoridades que su familiar era de nacionalidad venezolana. A las afueras de Medicina Legal, la mujer añadió que desconocía cómo habían ocurrido los hechos.

“Nosotros no sabemos qué fue lo qué pasó, solo me llamaron y me avisaron que lo habían encontrado muerto en esa bodega de Malambo”, expresó Colina.

La mujer manifestó que no sabía qué estaba haciendo su hermano al momento de recibir la descarga eléctrica: “No me han dicho todavía que estaba haciendo en esa bodega, él se dedicaba a oficios varios, vendía frutas y trabajaba en lo que le saliera”.

Ángel era originario del estado de Falcón (norte de Venezuela) y tenía dos años viviendo en Barranquilla, reseñó Zona Cero.

Ángel Medina Flores, de 29 años, era natural de Falcón, Venezuela, y vivía hace dos años en Barranquilla, según confirmó su hermana Wendy Colina - crédito Noti Malambo / Facebook

Esto le ocurre al cuerpo cuando recibe una descarga eléctrica

Las lesiones más frecuentes que se producen cuando una persona sufre una descarga eléctrica son, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), heridas directas, contracturas y quemaduras a causa de la térmica e incendios que se generan.

Además, las descargas eléctricas son capaces de causar lesiones graves en el cuerpo humano, principalmente por tres mecanismos: heridas de entrada y salida, quemaduras térmicas y contracciones musculares que pueden llevar a fracturas óseas.

Estos eventos resultan en casos críticos que requieren atención especializada y representan entre el 3% y 4% de admisiones en Unidades de Quemados de los servicios de salud del mundo, puntualiza la OMS.