Estas son las denuncias de las directivas de canales de RTVC en contra de Hollman Morris

La directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, y la del Canal institucional, Lina Moreno Zapata, denunciaron ante la gerente del sistema de medios públicos RTVC, Nórida Rodríguez, malos tratos y acoso laboral por parte del subgerente de televisión Hollman Morris. Una vez conocidos los señalamientos, Rodríguez dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen a su subalterno.

En el documento, que fue revelado por W Radio —con fecha de radicado del 9 de enero de 2024 ante el Ministerio Público—, se pone en conocimiento del órgano de control que las denunciantes advierten que “a su sentir presentan un panorama sobre el nivel laboral hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho”, que tienen como trabajadoras.

La gerente Rodríguez también anunció que se activó el Comité de Convivencia, el área de control disciplinario interno y la coordinación de talento Humano para realizar la respectiva investigación interna.

Infobae Colombia intentó contactar a Nórida Rodríguez, pero el equipo de la gerente de RTVC dijo que no daría declaraciones al respecto. Morris, al cierre de esta nota, tampoco se ha pronunciado sobre estos señalamientos en su contra.

¿Qué dicen las denunciantes?

Las denuncias contra de Morris llegaron a la gerencia de RTVC en dos cartas. Una de la que directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, y otra de la directora del Canal Institucional, Lina Moreno Zapata. En ambas, las funcionarias advierten que desde que el periodista llegó a la subgerencia de televisión han sido víctimas de malos tratos, un ambiente laboral hostil, que ha redundado en que varios procesos que se venían adelantando se hayan visto entorpecidos-

“Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida”, también dice la directora de Señal Colombia, que han sido escasos los espacios de interlocución con Morris y que cuando se concretaron, el subgerente de televisión o bien la interrumpió o bien desestimó los conceptos, no solo de ella, sino de su equipo, que ha expuesto han sido desestimados.

Además, dice que con la llegada de Morris al sistema de medios públicos los proceso que se venían articulando se han entorpecido, por la misma falta de espacios para la socialización de los proyectos: “Estos espacios no se han desarrollado y las instrucciones recibidas se limitan a correos electrónicos, algunos de estos, en términos que distan de una comunicación empática y asertiva”.

También denunció que luego de la posesión de Morris como subgerente de televisión, “no fue posible un empalme completo, armonioso, adecuado, nunca supo qué se hacía en el canal ni se interesó en conocer cómo se estaba operando para garantizar los resultados del canal”.

Además, dijo que desde hace dos meses “dejó de convocarnos a mí y al equipo del canal”, pues levantó una suerte de muro en su oficina y que “no existe el más mínimo apoyo en los temas administrativos, por el contrario, entorpece los procesos, demora las decisiones hasta las últimas consecuencias poniendo en riesgo incluso la ejecución presupuestal, generando retrocesos y obligando a los colaboradores a trabajar al límite para ver si consigue un error”.

La situación en el Canal Institucional no es muy distinta

La directora del Canal Institucional, Lina Moreno Zapata, en su carta a la gerente de RTVC, dijo que se ha sentido intimidada por Morris: “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”.

También advirtió que no ha sido posible hacer equipo con la subgerencia de televisión para que “haya fluidez en los procesos” propios del canal, y solo ha recibido cuestionamientos sobre estos:

“No ha sido posible hacer equipo con la subgerencia de televisión pese a las múltiples propuestas ofrecidas de mi parte para que haya fluidez en los procesos que nos competen, por el contrario, las constantes demandas de justificación de los procesos adoptados al interior del Canal están generando un desgaste que debilita la gestión propia”

Además, señala, en su carta, que es frecuente que Morris la “cuestione sobre cuál es la necesidad de reiterar constantemente el nivel jerárquico, o, mejor dicho, el nivel de subordinación en el que me encuentro respecto de él” y que estas conductas de Morris “no son aisladas, por el contrario, han sido reiterativas al punto de parecer sistemáticas”.

