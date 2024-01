Tenista criticó duramente al Gobierno: “No hay recursos para los Panamericanos, pero sí para pagarle a 1.000 bandidos un millón de pesos”

Nicolás Mejía fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - crédito Reuters

Panam Sport decidió revocar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos que se llevarían a cabo en 2027, luego de que el gobierno se comprometiera a pagar la suma de 8 millones de dólares, en dos cuotas, e incumpliera el acuerdo en el pago de la primera para antes del 31 de diciembre del 2023. Esta noticia tuvo un sin número de repercusiones en distintos ámbitos, uno de ellos entre los deportistas que son los más afectados con esta decisión.

A las declaraciones de medallistas olímpicos como Mariana Pajón y Carlos Ramírez, se sumó el tenista colombiano Nicolás Mejía, que ha representado al país en los torneos de la ATP y se ha vestido con la camiseta Tricolor en la Copa Davis e incluso fue medalla de plata en la categoría dobles mixtos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El deportista mostró su enfado a través de su cuenta en X, en donde se quejó por la falta de recursos para los Panamericanos y criticó uno de los programas de Gobierno.

“Como es posible que se diga que no hay recursos para hacer los Juegos Panamericanos en nuestro país, pero si tenemos para pagarle a 1.000 bandidos 1 milllon de pesos para que no comentan crímenes contra la sociedad…? Alguien que me explique esta lógica x favor”, escribió el tenista en su post.

Post de Nicolás Mejía en su perfil de X - crédito @Nicomejia00/X

El número 228 en el ranking de la ATP en anteriores publicaciones había dejado ver su molestia con la decisión al responder a uno de los trinos de María Fernanda Carrascal, representante a la cámara, en donde aseguraba que la culpa de la decisión de Panam Sport la tenía el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo: “Como es posible que usted sea una congresista de la República y sea tan ignorante? Revise que fue lo que pasó antes de escribir esta BURRADA”.

Luego de su desahogo, Mejía respondió a uno de los comentarios de la publicación en donde aseguraban que la responsabilidad de haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos 2027 no debía ser atribuida únicamente al actual gobierno, sino que también había responsabilidad del Gobierno de Iván Duque.

Jóvenes en Paz: esta es la población a la que va dirigido el polémico programa del gobierno de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aclaró un anuncio previo sobre un programa dirigido a 100.000 jóvenes de zonas vulnerables, distinguiendo su iniciativa Jóvenes en Paz de otras gestiones enfocadas en el Paro Nacional. Durante el evento de presentación de resultados del programa Empleo Hay, el 14 de diciembre, Petro especificó que el programa busca que los jóvenes se alejen de las bandas criminales y accedan a la educación, recibiendo un apoyo económico mensual de un millón de pesos. El objetivo es replicar la iniciativa que lideró mientras fue alcalde de Bogotá.

Gustavo Petro envió una carta a Panam Sports, por ahora sin mucho exito - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

Esta aclaración surgió tras la difusión de información engañosa relacionada con los detalles y destinatarios del mencionado apoyo. El subsidio había sido vinculado aquellos jóvenes detenidos durante las protestas del Paro Nacional del 2021, sugiriendo que serían los receptores principales del beneficio. No obstante, el programa de Petro está focalizado en prevenir la entrada o promover la salida de la delincuencia en jóvenes de contextos de alta vulnerabilidad, y no está limitado a los hechos del Paro Nacional.

El programa Jóvenes en Paz no es un concepto nuevo; fue una política implementada por Gustavo Petro entre 2012 y 2015, durante su gestión como alcalde de la capital colombiana. A través del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), se invitaba a jóvenes en riesgo a tomar educación formal o capacitación técnica a cambio de un estipendio económico mensual. El anuncio presidencial busca expandir esta experiencia exitosa a nivel nacional, ampliando la cobertura y la inversión en la juventud con el fin de potenciar la paz en las regiones.