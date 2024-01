Rigoberto Urán visitó el set de grabación de la serie Rigo: “Estábamos muy emocionados”

El ciclista colombiano vistió las instalaciones donde se graba la novela Rigo - crédito Canal RCN/Sitio web

La telenovela Rigo, basada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, se ha convertido en un fenómeno en la televisión colombiana, liderando los ratings desde su lanzamiento en 2023 por Canal RCN.

Te puede interesar: Actor de Rigo reveló cómo nació la novela de ciclista colombiano Rigoberto Urán

La producción fue visitada recientemente por Rigoberto Urán y su esposa, Michelle, quienes asistieron a las instalaciones donde se graba la novela.

El deportista antioqueño causó una grata sorpresa entre los actores y la experiencia fue capturada en un video que Mauricio Mejía, artista que interpreta a Pedro Durango, compartió en su Instagram: “Rigo nos fue a visitar a set de grabación. Estábamos muy emocionados . 🎬🎥📺😍”, compartió el antioqueño.

Te puede interesar: Así salió del clóset destacado actor de Rigo: “Sufrí bullying por ser diferente”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El deportista colombiano saludó a los actores que hacen parte del elenco de Rigo - crédito Mauricio Mejía/ Instagram

El encuentro entre el reparto y el verdadero Urán generó momentos divertidos y entrañables, especialmente cuando la actriz Sandra Guzmán, quien hace de Aracely, interactuó con Urán como si fuera su madre en la vida real: “Hijo, bienvenido a la casa”, expresó Guzmán, a lo que ‘el Toro de Urrao’ respondió entre risas: “Hola, mami, ¿qué tal?”

Te puede interesar: Estos fueron los nacimientos de los hijos de los famosos colombianos en 2023

La producción ha capturado la atención del público gracias a la interpretación de Juan Pablo Urrego, quien encarna al reconocido deportista que logró posiciones destacadas en competiciones internacionales como el Tour de Francia y el Giro de Italia. La trama sigue los desafíos y logros del corredor, resaltando su camino al éxito y su notable carisma.

La esposa del deportista antioqueño, Michelle Durango, también visitó el set de la producción colombiana y saludo a Ana María Estupiñán, quien interpreta a la pareja de Rigo: “Michelle, te presento a Michelle”, se escucha decir en el video con risas de fondo.

Rigoberto Urán y Michelle Durango visitaron el set de Rigo - crédito @rigobertouran/Instagram

La producción, que aún sigue transmitiéndose en el 2024, ha visto como su elenco y las canciones principales se vuelven tendencia en redes sociales. Juan Pablo Urrego ha recibido elogios por su actuación, señalada por los internautas como fiel reflejo de la esencia de Urán, en particular su forma de hablar y sus expresiones típicas paisas.

“El primer reto era encontrar un actor flaco, feo y ‘culichupao’ como yo (risas), pero fuera de chiste, era impresionante ver cómo empezaron a contar mi historia. Fue como revivir esos momentos, y si eso fue solo el comienzo, no me imagino cómo será cuando va avanzando. Lo que van a ver, tiene de todo”, indicó Rigoberto Urán.

La serie no solo ha resonado entre los aficionados a las telenovelas, sino también entre los seguidores del ciclismo, quienes han encontrado en Rigo una mezcla entre el drama y la comedia al ver reflejadas las anécdotas y el espíritu luchador de Rigoberto Urán.

El corredor colombiano aseguró que está feliz por la acogida que ha tenido la telenovela - crédito Infobae Colombia

“Como paisa y como colombiano siempre me he sentido muy orgulloso de los deportistas que como Rigo ven reflejado su esfuerzo en todo el mundo. Él tiene una historia detrás de cada uno de sus triunfos y eso vale la pena ser contado”, expresó el actor Juan Pablo Urrego.

El antiqueño reveló que no se imaginó la acogida tan grande que ha tenido la producción del Canal RCN: “De tanta, no. Yo creo que la novela ha sido muy especial porque pudo inspirar a muchos niños, vamos por buen camino y lo que queríamos nosotros era poder inspirar a los niños y lo estamos logrando y eso a mí me da mucha felicidad”, expresó el deportista para Infobae Colombia.

Asimismo, El toro de Urrao reveló que en la novela omitieron partes de su vida: “La violencia que me tocó vivir en Urrao fue muy fuerte y, obviamente, en la novela se omitieron muchas cosas, pero bueno, todos los colombianos los ha tocado, muchas personas se identifican con mi historia, les ha tocado peor que a mí y creo que es por eso que mucha gente se identifica”, agregó el ciclista.