El regreso triunfal de Rigo: así le fue a la producción de RCN con el inicio de la nueva temporada

El actor colombiano Juan Pablo Urrego interpreta a Rigo en la bionovela del deportista - crédito @juanpurrego/Instagram

La exitosa serie Rigo, inspirada en la trayectoria y vida del conocido ciclista Rigoberto Urán, retomó su trasmisión en el Canal RCN el 29 de enero de 2024, logrando un impactante regreso en términos de audiencia.

Después de una pausa extendida por las festividades decembrina, los nuevos episodios de la serie protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán han conseguido superar en sintonía a programas de gran relevancia como La voz kids y la segunda temporada de Arelys Henao. Este hecho coloca a Rigo en la cima de las preferencias televisivas en Colombia.

Rigo superó el rating de La Voz kids - crédito Carlos Ochoa/ Instagram

Según datos proporcionados por Kantar Ibope Media, una firma especialista en mediciones de audiencia televisiva, los cuales fueron publicados por el periodista Carlos Ochoa, la serie alcanzó el primer lugar en sintonía con 9.03 puntos el 29 de enero, por encima de otros programas televisivos.

“Y ganó Rigo en su regreso de vacaciones a La voz kids”, escribió el reconocido periodista de entretenimiento a través de la red social Instagram, en donde tiene más de 90 mil seguidores.

A pesar de que durante las pasadas vacaciones de Navidad y Año Nuevo el Canal RCN optó por dar una pausa a la serie del deportista conocido como El Toro de Urrao y retransmitir episodios previos de la serie, extendiéndose hasta finales de enero, decisión que inicialmente causó descontento entre la audiencia. No obstante, la transmisión por los capítulos nuevos se tradujo en un éxito rotundo para el canal.

La serie inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán superó el rating de La voz kids, a pesar de haber estado en pausa por las festividades decembrina - crédito Carlos Ochoa/Instagram

Los seguidores de la serie manifestaron su entusiasmo en distintas plataformas digitales, celebrando el estreno de los nuevos episodios y expresando su satisfacción por el regreso de la producción colombiana: “Que bueno por Rigo 👏👏👏 ya no mas los kids”; “Ya le ha ganado a 2 realitys 👏🏻❤️”; “Rigo lo mejor de las noches y se viene La casa de los famosos 💪”; “Rigo lo mejor toda Colombia la estaba esperando”, son algunos comentarios en la publicación del periodista Ochoa.

Estas reacciones positivas reflejan no solo el cariño del personaje de Rigoberto Urán dentro de la cultura colombiana sino también las altas expectativas de los televidentes sobre la vida del deportista antioqueño, quien no se esperaba la gran acogida de la audiencia colombiana.

“Yo creo que la novela ha sido muy especial porque pudo inspirar a muchos niños, vamos por buen camino y lo que queríamos nosotros era poder inspirar a los niños y lo estamos logrando y eso a mí me da mucha felicidad”, expresó el ciclista colombiano en una entrevista para Infobae Colombia.

El corredor colombiano aseguró que está feliz por la acogida que ha tenido la telenovela - crédito Infobae Colombia

En resumen, Rigo ha marcado un creciente aumento de números en términos de audiencia para Canal RCN y, además, ha demostrado la creciente preferencia del público por historias auténticamente colombianas como la del destacado deportista por participar en eventos deportivos importantes como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Rigoberto Urán explicó que en la serie no muestran todos los aspectos de su vida, sin embargo, sí tuvo presente uno de los momentos más difíciles de su vida, como lo fue la muerte de sus papá: “Yo nunca he hablado pues de mi vida con mi papá, la violencia que me tocó vivir en Urrao fue muy fuerte y, obviamente, en la novela se omitieron muchas cosas, pero bueno, todos los colombianos los ha tocado, muchas personas se identifican con mi historia, les ha tocado peor que a mí y creo que es por eso que mucha gente se identifica. La idea de esto cuál es: poder salir adelante, poco a poco, poder volver a salir y ser inspiración para otras personas”, agregó el colombiano para este medio.