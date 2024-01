Comenzó la pelea entre Andrés Escobar y el Pacto Histórico en el Concejo de Cali: “Las únicas balas que les preocupan son las que defienden la gente buena”

Concejales Andrés Escobar, del Centro Democrático y Ana Erazo, del Pacto Histórico. Crédito: X

Ya empezaron los encontrones entre Andrés Escobar y los cabildantes del Pacto Histórico en el Concejo de Cali.

Las diferencias entre los concejales por la propuesta de militarizar la ciudad llevaron a un álgido debate en el que la cabildante Ana Erazo, del Pacto Histórico, le cantó la tabla a Andrés Escobar, conocido por el proceso judicial que enfrenta ante la Fiscalía General de la Nación por haber disparado con un arma traumática contra manifestantes en el denominado estallido social.

La pelea entre Andrés Escobar y el Pacto Histórico en el Concejo de Cali comenzó por la propuesta de algunos cabildantes de derecha de militarizar la ciudad. Lo anterior ante la ola de violencia que se ha acrecentado en la capital del Valle del Cauca.

Escobar no solo expresó su propuesta, sino que lanzó varias pullas contra los concejales del Pacto Histórico, señalándolos de levantar monumentos a los delincuentes, refiriéndose al monumento a la Resistencia que se elevó durante el estallido social y que ha sido motivo de varios debates.

“Aquí están los concejales del Pacto Histórico reiterando que las únicas balas que les preocupan son las que defienden a la gente buena, al trabajador honesto, a la que ha conseguido su propiedad con esfuerzo. Por eso nunca los vamos a ver elevando su voz de rechazo contra los delincuentes que azotan Cali, a ellos los engrandecen y hasta les levantan monumentos, eso muestra el desprecio que siempre ha sentido la izquierda por el orden, por la autoridad y la defensa plena de los derechos del buen ciudadano”, dijo el cabildante durante la sesión.

Seguido de eso, aseguró que la presencia de la Policía Nacional no está siendo suficiente para enfrentar los problemas de inseguridad.

“Como lo he venido solicitando al alcalde Alejandro Eder, Cali debe ser militarizada ante la ola creciente de inseguridad, si la Policía fuera suficiente el panorama sería distinto, pero la inseguridad no da más espera”, apuntó.

El concejal del Centro Democrático aseguró que la Policía ya no es suficiente para enfrentar la inseguridad en la ciudad.

La concejal del Pacto Histórico le cantó la tabla a Andrés Escobar

Ana Erazo no solo se opuso a la propuesta, sino que cuestionó a los concejales que pretenden llevar militares a la ciudad, la concejal los señaló por no confiar en las instituciones que “tanto defienden” como la Policía Nacional.

“Aquí quien no está confiando en la Policía son ustedes porque están diciendo que traigan a los militares porque la Policía, que ustedes defienden, no pudo hacer el trabajo”, expresó Erazo.

Seguido de eso también respondió con pullas. La concejal, sin mencionar a Andrés Escobar, lo cuestionó por el proceso que enfrenta ante la Fiscalía por atacar a los manifestantes con un arma.

“Aquí los que no creen en las instituciones son ustedes. Porque por ejemplo han evadido ir a la Fiscalía en dos ocasiones a cumplirle a las instituciones. Esos son los que no creen en las instituciones, los que vienen aquí a vanagloriarse y decir que creen en las instituciones, pero que efectivamente no están confiando en la Policía y no van a la Fiscalía a rendirle cuentas sobre sus hechos, o incluso que usurpan las funciones de la Policía para salir a defender a la gente de bien”, argumentó la cabildante.

Además, aprovechó para asegurar que mientras esté en el Concejo no permitirá que los ciudadanos que salieron a manifestarse en el 2021 sean tildados de delincuentes. “No se van a meter tampoco con nuestro símbolo”, dijo, refiriéndose al monumento a la Resistencia.

“Delincuente aquí el que usurpa las funciones del policía, delincuente aquí el que sin ser policía salió a la calle con armas a defender a la gente de bien, eso sí es un delincuente. Que los delincuentes le rindan cuentas a la Fiscalía como sí lo tienen que hacer y que estudien para que propongan cosas interesantes”, puntualizó, mientas varios de los asistentes la aplaudieron.