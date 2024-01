Otro ridículo internacional de Colombia: Juegos Panamericanos 2027, el tercer evento deportivo importante que pierde el país

El mundial de 1986, la Copa América 2020 y los Juegos Panamericanos 2027 son los eventos de talla internacional que Colombia perdió en su historia - créditos Reuters / Jesús Aviles/InfobaeColombia

Colombia está pasando por un pésimo momento a nivel internacional por la decisión de Panam Sports de retirarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027, debido a una serie de incumplimientos con los pagos para las justas y que abrió una polémica sobre quién fue el responsable.

Aunque el alcalde Alejandro Char y el presidente Gustavo Petro hacen lo posible para que la entidad internacional eche para atrás su decisión y mantengan a la capital del Atlántico, dicho proceso parece ser complicado porque el comité organizador presentó muchos problemas para albergar el certamen.

Más allá de la tristeza y la indignación de que Colombia pierda la sede de los Panamericanos, el segundo evento deportivo más importante por detrás de los olímpicos, no es la primera vez que el país queda mal ante el mundo por perder la sede de una competencia de alta magnitud y por diferentes razones.

Mundial 1986: el primer papelón

Muy pocos países tienen la fortuna de decir que han organizado un mundial de fútbol, el evento deportivo más importante y que solo se compara con los Juegos Olímpicos, y Colombia tuvo la oportunidad de albergar el campeonato de 1986, pero declinó dos años antes y es el único que le dijo no al campeonato orbital.

En 1974, el dirigente Alfonso Senior logró que la FIFA le diera a la nación la realización del certamen de 1986, un evento que ayudaría a mostrar una mejor imagen del país, renovación de estadios, vías, hoteles, aeropuertos y espacios públicos para participantes y turistas.

Colombia terminaría renunciando a ser sede de la Copa del Mundo el 25 de octubre de 1982. Hasta ese momento solo se había adelantado una obra: la del Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Sin embargo, en el transcurso de diez años, Colombia se encontró con muchos problemas para el mundial y el primero fue la ampliación de 16 a 24 equipos, que empezó en España 1982, y provocó un aumento de los costos para la logística, sumado a las exigencias para los escenarios deportivos, ya que debían ser 10 sedes con capacidad entre los 60.000 y 80.000 espectadores.

Por esa razón, el presidente Belisario Betancur informó en 1982 que el país renunciaba a la sede: “Previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales, no se cumplió la regla de oro consistente en que el Mundial debía servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de FIFA y sus socios”.

El entonces presidente Belisario Betancur, el 25 de octubre de 1982, anunció que el país no estaba en condiciones de organizar el certamen - crédito @culturalia9392/Youtube

Copa América 2020: entre la pandemia y el estallido social

La Conmebol decidió que la Copa América se iba a jugar al mismo tiempo que la Eurocopa, en año par, y la primera edición bajo esa idea iba a ser en 2020, una edición que iba a tener por primera vez a dos países como organizadores y los elegidos eran Colombia y Argentina.

El exfutbolista brasileño Juninho Paulista con el trofeo de la Copa América el 3 de diciembre de 2019 durante el sorteo de la Copa América 2020 en Cartagena - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Sin embargo, ese torneo sufrió muchos cambios y quedó desnaturalizado en su totalidad, empezando por la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo en 2020, provocando que el certamen fuera aplazado para 2021 y bajo protocolos estrictos de sanidad.

Para 2021, Colombia vivió los peores momentos del estallido social que arrancó en 2019, como parte del paro nacional, y que afectó algunos compromisos de la Liga Betplay, Conmebol Libertadores y Copa Sudamericana, al punto que los clubes cafeteros en competencias internacionales debieron trasladarse a otros países para oficiar como locales.

Las protestas en el estallido social en Colombia provocaron varios daños en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, que iban a ser sedes de la Copa América 2020 - crédito Luisa González/REUTERS

Ante esa situación, y la pandemia de COVID-19, el gobierno de Iván Duque y la Federación Colombiana de Fútbol solicitaron a la Conmebol que se aplazara el certamen para noviembre de ese año, negaron la petición y el país perdió la sede, al igual que Argentina por los contagios de coronavirus, y Brasil organizó el torneo.