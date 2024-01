Exministro de Iván Duque arremetió contra Gobierno de Gustavo Petro por descalabro de los Panamericanos: “Es hora de que vayan asumiendo responsabilidades”

El exministro de Salud Fernando Ruiz ha sido uno de los más férreos críticos del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/ Twitter

Un día después de que la Organización Deportiva Panamericana, más conocida como Panam Sports, le quitara a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027, debido a los incumplimientos por parte del Gobierno nacional en los dos primeros pagos pactados para asegurar las justas continentales, continúan las pullas entre algunos de los actuales miembros del Estado y otros exfuncionarios.

Y todo luego de las declaraciones de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que señaló que las inconsistencias en el cronograma venían desde la administración del expresidente Iván Duque, con lo que intentó zafar de responsabilidades al actual mandatario, Gustavo Petro. La titular de la cartera reconoció que no había hecho el pago pactado para el 30 de diciembre de 2023, por USD4 millones.

Ante esto, diferentes exintegrantes del gabinete del expresidente, entre ellos Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), salieron con actas de empalme en mano a desmentir las insinuaciones de Rodríguez, que se vio obligada a dar la cara tras el mazazo que significó la misiva de Panam Sports, en la que retiraba la sede de las justas a la capital del Atlántico.

Pero además de Muñoz, otro de los exintegrantes del gabinete de Duque que salió a pronunciarse con respecto a esta fuerte polémica es Fernando Ruiz, exministro de Salud, que a través de su perfil de X (antes Twitter), lanzó un duro mensaje en contra de actual Gobierno, al que le exigió que es momento de que empiece a afrontar los reveses que han dejado sus decisiones para el país.

¿Qué dijo Fernando Ruiz acerca de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos?

En su cuenta, Ruiz —que estuvo al frente la pandemia del COVID-19, que azotó al país entre 2020 y 2022— no se quedó callado y con un duro mensaje, en el que citó los documentos que compartió Muñoz, se refirió a la responsabilidad del actual jefe de Estado en la determinación que causó un fuerte remezón en Colombia. Con ello, sacó pecho por la organización que, según él, hubo en el empalme.

“Sabíamos que tratarían, en todas sus fallas, de inculpar al Gobierno anterior. Por esa razón, esta acta del empalme que muestra el plan, procesos y tareas para los panamericanos lo resume todo. Después de un año y medio, ya es hora (de) que vayan asumiendo sus responsabilidades”, advirtió el exministro, que parece haberse cansado de lo que considera son excusas de Petro y sus funcionarios.

En las actas de empalme compartidas por exdirector de Dapre, se detalla la reunión que se efectuó el 15 de julio de 2022 con la Alcaldía de Barranquilla, el Comité Olímpico Colombiano (COC) funcionarios del Ministerio del Deporte y los miembros del equipo de empalme de Petro, para reiterar la necesidad de “gestionar los recursos con prontitud a fin de lograr mantener la sede”. Y compartió el documento firmado

“A las 326 preguntas realizadas por la comisión de empalme, se les dio respuesta en los tiempos pactados; es decir, primero de agosto, y dichas respuestas fueron radicadas por medio del Sistema Documental del Ministerio del Deporte, Gesdoc, las cuales se les copia a los correos electrónicos de los destinatarios”, resaltó Muñoz en su perfil de X, en un nuevo pronunciamiento ante esta controversia.

El exfuncionario indicó, además, que las respuestas emitidas desde la Secretaría General se enviaron por correo certificado, por lo que no entiende por qué se está tratando de responsabilizar de la decisión a una administración que dejó de ejercer desde hace 16 meses. Al respecto, no se conoce una nueva respuesta por parte de la ministra Rodríguez, que no ha salido a desmentir estos documentos.