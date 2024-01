Una verdadera millonada ganará James Rodríguez en el São Paulo durante 2024: le subieron el sueldo

El '10' de la Selección Colombia en su primera temporada con São Paulo jugó 14 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

James Rodríguez iniciará su segundo año en el São Paulo, a donde recién llegó en el segundo semestre del 2023, pero donde tuvo destacadas actuaciones, lo que le permitió ganarse la confianza del entrenador Dorival Junior y terminar como uno de los miembros habituales del onceno titular del cuadro tricolor.

La llegada del 2024 no solo significa para el colombiano la oportunidad de ir en busca de nuevos objetivos, sino también un importante aumento en su salario.

El futbolista James Rodríguez experimentará un significativo aumento salarial a partir de 2024, conforme lo informado por el periodista Jorge Nicola, un referente entre los medios de comunicación deportiva de Brasil. El incremento ya entró en vigor desde el 1 de enero, y acarreará que el coste de mantener al mediocampista colombiano en la plantilla del São Paulo sobrepase los 1,5 millones de reales mensuales (aproximadamente 300.000 dólares al mes).

Además de su ajuste salarial a 1 millón de reales mensuales, que representa un significativo aumento comparado con los 700 mil que recibió en 2023, se estima que este cambio posiciona a James Rodríguez con un sueldo anual cercano a cuatro millones de dólares. Complementando el panorama de las finanzas del jugador, esta retribución mensual sitúa a James en una escala superior comparada con lo que perciben numerosos futbolistas en el continente europeo.

El jugador colombiano contribuyó con dos asistencias en la victoria de su club - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

A pesar de cuestionamientos por parte de la prensa deportiva, que sugerían posibles negociaciones por rescisión de contrato debido al costoso salario, el presidente de São Paulo, Julio Casares, ha despejado las dudas afirmando que James Rodríguez es un elemento esencial para los planes del club. Además, destaca que el jugador colombiano se encuentra en un “proceso de adaptación”, lo que concuerda con las declaraciones de Dorival Júnior en noviembre, quien subrayó que el rendimiento de James podría verse afectado al no contar, como en la Selección Colombia, con un sistema táctico edificado en torno a su juego.

La temporada 2024 será especial para São Paulo, donde buscará volver a ser protagonista en la Copa Libertadores, torneo al que clasificó tras ser campeón de la Copa de Brasil 2023 ante Flamengo. Este torneo marcará el regreso del colombiano a la competencia más importante de clubes en Suramérica, la cual ya jugó con Banfield en el 2010, antes de migrar a Europa.

Las dificultades de James Rodríguez en Qatar

James Rodríguez, el destacado mediocampista de São Paulo y figura de la selección Colombia, ha sido reconocido por la FIFA por sus asistencias en los Mundiales de Fútbol, en particular su pase decisivo en el triunfo de Colombia sobre Polonia en el Mundial de Rusia 2018. A pesar de su actual desafío de lesiones físicas y musculares, Rodríguez se mantiene como pieza fundamental en la selección, contrastando con su situación en el club brasileño, donde ha tenido una participación limitada.

“En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado (...) Todo el mundo come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”.

En su impactante carrera, James Rodríguez enfrentó desafíos de adaptación cultural durante su estadía en Catar con Al Rayyan, según reveló en una entrevista concedida a Globo Esporte. Dificultades con las costumbres locales, especialmente en torno a la alimentación y la privacidad en el vestuario, plantearon retos para el jugador cucuteño. Posteriormente, se unió al Olympiacos de Grecia, donde jugó 23 partidos y padeció problemas físicos que limitaron su continuidad. Su sorpresivo fichaje por São Paulo le permitió recuperar su nivel y convertirse en una pieza clave bajo la dirección de Néstor Lorenzo.