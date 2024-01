“No se ha vulnerado derecho fundamental alguno”: JEP negó tutela a Salvatore Mancuso

En noviembre de 2023 se conoció la tutela de Salvatore Mancuso a la JEP por las amenazas contra su vida y la filtración de las audiencias reservadas, en la que reveló la participación de destacados nombres en crímenes cometidos por las AUC - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la tutela al exparamilitar Salvatore Mancuso, en la que alegaba amenazas contra su vida, la de su equipo de defensa y la de su familia, a raíz de la filtración de las audiencias reservadas que revelaron la presunta participación de reconocidas figuras políticas en crímenes cometidos por los paramilitares.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló en audiencia reservada que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo un tipo de relación con el homicidio de Jesús María Valle y la masacre del Aro - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Se conoció que el 29 de noviembre de 2023, el exjefe paramilitar solicitó medidas de seguridad y protección a la Subsala Especial E de la Sdsj y al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Te puede interesar: JEP rechazó treinta tutelas que pedían tumbar nombramiento del exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El miércoles 3 de enero de 2024, en respuesta a la tutela, la JEP declaró improcedente el proceso, indicando que no había evidencia suficiente para afirmar que las amenazas contra Mancuso se habían intensificado, una vez se reveló información de las audiencias reservadas:

Te puede interesar: Paloma Valencia expresó su descontento con las decisiones de la JEP: “Es una institución diseñada por las Farc”

“Declarar improcedente la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, la vida y la integridad personal del señor Salvatore Mancuso Gómez frente a sus pretensiones de ordenarle a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se tomen las medidas necesarias para garantizar la reserva de la información; dar inicio a acciones disciplinarias por la filtración de información reservada; proferir un comunicado público asumiendo su responsabilidad por los daños ocasionados a partir de la filtración y elaborar un protocolo de protección de la información, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, indicó la respuesta de la JEP, reseñada por Blu Radio.

Indicaron que por la falta de pruebas suficientes al alegato, no es posible habilitar a un juez de tutela intervenir para conjurar la afectación a un derecho fundamental:

“Al no haberse acreditado un incremento del riesgo derivado de las filtraciones, no hay razones para afirmar que existe en este caso una situación de perjuicio irremediable que habilite el juez de tutela a intervenir para conjurar el peligro inminente de afectación a un derecho fundamental”

La JEP designó un grupo de analistas expertos que determinaron que lo indicado por Mancuso, por fortuna, no va más allá de un sentimiento de “temor”:

“El grupo de analistas expertos en evaluación de riesgos de seguridad y medidas de protección, concluyeron que el señor Salvatore Mancuso Gómez y su familia sienten temor ante dichas filtraciones, pero que dicho sentimiento por fortuna hasta el momento no tiene concreción en la existencia de amenazas concretas en su contra o en acciones que impliquen un incremento del riesgo para ellos. En esa medida, la existencia de las amenazas no pasa de ser una manifestación del accionante que hasta el momento no se encuentra demostrada en el trámite de la presente acción de tutela”

No obstante, el componente de justicia no demeritó los riesgos que implica las declaraciones de Mancuso, e incluso su misma participación como testigo, por lo que la JEP está considerando reforzar la seguridad del exparamilitar: “Aunque sin duda el señor Salvatore Mancuso y su familia afrontan un riesgo extraordinario preexistente, no se ha acreditado en el curso de este trámite que dicho peligro se hubiese incrementado a raíz de las filtraciones a los medios de comunicación de las diligencias reservadas, ni se ha probado la existencia de amenazas contra su vida a raíz de las mentadas filtraciones”.

Te puede interesar: Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, confirmó que cumplirá el arresto ordenado por la JEP: denunció persecución en su contra

Tras la tutela, el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, solicitó su desvinculación del proceso, declarando que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a Mancuso: “Ha adelantado los estudios de riesgo necesarios y ha adoptado las medidas de protección procedentes en favor del señor Salvatore Mancuso y de su núcleo familiar”, añadió la JEP, según el medio citado.