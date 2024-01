La nueva temporada de La voz kids llega a las pantallas de la televisión colombiana: conozca la fecha de estreno

La Voz Kids 2024 será el nuevo reality de Caracol Televisión - crédito @lavozkidscolombia/Instagram

La Voz Kids regresa en su nueva temporada en 2024 con cambios en su panel de jurados y asesores en el Canal Caracol. La fecha de estreno está programada para el 9 enero a las 8 de la noche, con la presencia de Andrés Cepeda como jurado veterano y la introducción de los artistas Greeicy Rendón y Aleks Syntek. Además, la temporada incluirá a Laura Tobón e Iván Lalinde en la presentación.

“¡La espera ha terminado! Este 9 de enero, a las 8:00 p.m. o después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m., no te pierdas el emocionante estreno de #LaVozKids 🎤💫 ¡Prepárate para una noche llena de talento y emociones!”, expresó el Canal Caracol en sus redes sociales.

Regresa una nueva temporada de La Voz Kids - crédito Canal Caracol/ Instagram

Los presentadores de la nueva temporada del concurso de talentos de los más pequeños se encuentran emocionados por la transmisión del reality, así lo demostraron en sus redes sociales: ¡Qué emoción gran estreno 9 de enero!, escribió la modelo colombiana, mientras que el presentador de Día a día complementó: “Ya casi”.

Laura Tobón regresa al programa después de su salida en el año 2022, en donde envió un mensaje conmovedor a sus fanáticos agradeciéndoles por la permanecía en la pantalla: “Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única”, expresó en ese momento a través de sus redes sociales.

“Es un canal que me ha dado mucho amor y me han hecho sentir como en casa, pero si yo les dije el año pasado que no, pues ellos tienen todo el derecho de decirme que no esta ocasión. Está bien que escojan a otra persona y que esa silla tenga otro nombre, y que el programa tenga nuevas dinámicas. Yo creo que ya me despedí de mi programa bello”, agregó la reconocida modelo.

Caracol Televisión anunció que Iván Lalinde y Laura Tobón serán los presentadores para La Voz Kids 2024 y habrá nuevos jurados - crédito Laura Tobón/ Instagram

Greeicy Rendón es una cara nueva en el jurado de La voz kids, generando gran expectativa entre la audiencia de Caracol Televisión. La cantante colombiana, famosa en el ámbito musical y actoral, se une a la nómina junto al reconocido cantautor mexicano Aleks Syntek.

“En esta nueva edición, los entrenadores que tendrán la difícil misión de elegir los mejores talentos serán: Andrés Cepeda, Greeicy y el mexicano Aleks Syntek”, escribió el Canal Caracol.

Greeicy Rendón y Aleks Syntek serán los nuevos jurados de La Voz Kids Colombia 2024 - crédito Sebastián Rairán / Montaje Infobae

Este cambio de jurado apunta a renovar la dinámica del concurso y contribuir al crecimiento constante en ratings que ha experimentado el reality. Por otro lado, rumores sugieren una nueva serie de asesores, con nombres como Samuel Parra Cruz, exintegrante de la banda Camila, y Mike Bahía, revelados por el periodista Carlos Ochoa.

“La voz kids. Retorna el formato protagonizado por niños más importantes de la televisión cargado de talento, de dulzura de ternura, en fin, y con ellos con los niños estarán Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y el maestro Aleks Syntek”, reveló el director de la franja de entretenimiento del Canal Caracol, Juan Esteban Sampedro en diálogo con el programa matutino Día a día.

Desde su primera transmisión en 2014, La voz kids ha cosechado un seguimiento considerable en el país, destacándose por la emotividad y el talento mostrado por sus jóvenes participantes. Las etapas de audiciones a ciegas y batallas han convertido al formato en un predilecto para el entretenimiento familiar. Andrés Cepeda ha sido parte integral de este éxito, manteniendo su rol en todas las ediciones anteriores y resaltando por su carisma y conexión con los espectadores.