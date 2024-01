La cantante Goyo reveló que contempla la posibilidad de tener otro bebé: su hija le pide un hermanito

La vocalista de la agrupación ChocQuibtown reveló que quiere ser madre por segunda vez - crédito Goyo/ Instagram

Gloria Emilse Martínez, conocida en la industria artística como Goyo, reveló su interés en convertirse en madre nuevamente, aun sin conocerse que tenga una nueva pareja, y también habló de la posibilidad de un reencuentro con el grupo ChocQuibTown, la cual no está descartada.

Estas declaraciones surgieron durante su reciente entrevista con la presentadora española Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva, en donde Goyo señaló que su hija Saba, de 10 años, sueña con tener un hermanito, y que ella misma está abierta a la idea de expandir la familia cuando el momento sea el adecuado.

“La verdad (la puerta) no está cerrada. En algún momento, donde tenga la oportunidad, y sienta que quiero tener un hijo, y pueda, lo voy a hacer. Me dice: ‘ay, no, a veces como que me siento sola, mami, me encantaría tener un hermanito’. Si tuviera, me gustaría tener un hombre, me encantaría tener esa experiencia de tener un hijo hombre”, comentó la artista durante la conversación con la periodista española.

La exvocalista de ChocQuibtow podría convertirse en madre por segunda vez - crédito Goyo/ Instagram

Además, Goyo ha dejado claro que, aunque ChocQuibTown haya pausado sus actividades como grupo, mantienen una buena relación y existe la posibilidad de volver a compartir escenario en el futuro.

La separación entre Goyo y Tostao, integrantes de del grupo musical, se confirmó a principios de 2023, poniendo fin a más de una década de relación. A pesar de estos cambios personales y profesionales, Goyo mencionó que el deseo de empoderarse se reflejó en su canción Tumbao, usada como “catarsis personal”, y recalcó la importancia del respeto hacia su público y la discreción sobre su vida privada, a diferencia de otras celebridades que han optado por expresarse abiertamente en su música sobre situaciones sentimentales.

La cantante colombiana confesó que su hija le pide un hermanito - crédito Desnúdate con Eva/ Instagram

Goyo comparó su situación con la de la también cantante colombiana Shakira, cuya catarsis musical fue ampliamente mediática tras su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, Goyo ha optado por una aproximación más reservada, aunque no ha excluido la música como forma de expresión personal.

“La verdad no me parece una mala idea haberlo hecho (componer canciones como las de Shakira), pero también tengo una propia visión de las cosas. Yo amo mucho a mi público, respeto mucho a la gente que sigue a ChocQuibTown, y de alguna manera nuestras vidas privadas nunca estuvieron en el ojo del huracán y me pareció también prudente no hablar mucho de eso (del divorcio), pese a que hay canciones donde uno desahoga, por ejemplo: ‘no estoy llorando, la vida sigue’”, afirmó.

Tostao de Chocquibtown tiene nueva pareja sentimental

Tostao compartió detalles sobre su vida amorosa y su relación pasada con Goyo, integrante de Chocquibtown. En una entrevista con Tropicana, el artista señaló que, aunque su separación fue difícil, siempre mantuvo el respeto por las reglas dentro del grupo. Actualmente, confirma que está en una relación amorosa, la cual describió como un vínculo feliz y saludable.

Tostao habló de su vida amorosa y relación con Goyo - crédito Tropicana/YouTube

“Cuando ‘Guio’ como le decimos de cariño y yo comenzamos a salir, ambos estábamos solteros. Ella y yo ya nos conocíamos porque es la hermana de uno de mis mejores amigos, nos rencontramos en Quibdó y nos dimos la oportunidad. Ella también estaba divorciada y tiene un hijo, así que compartimos la misma historia”, reveló el cantante.

Tras su separación, Tostao indicó que su relación con su expareja es la más cordial: “La gente no se da la oportunidad de conocer bien cómo fueron las cosas. Lo importante es que nunca falté a la norma, no hubo infidelidad y nadie sufrió. Goyo y yo seguimos siendo los mejores parceros y continuamos con nuestro proyecto musical. Además que tenemos un lindo fruto llamado Saba”.