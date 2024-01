Carmen Villalobos recibió críticas por fotos de la celebración del Año Nuevo: su novio tampoco se salvó

Carmen Villalobos recibió el Año Nuevo en República Domincana junto a su novio Frederik Oldenburg y sus familias - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos, conocida por sus papeles en producciones como Nadie es eterno en el mundo, Niños ricos, pobres padres, Sin senos no hay paraíso o Hasta que la plata nos separe, ha mantenido una presencia activa en redes sociales a pesar de que durante el último tiempo se centró en una nueva faceta como presentadora en Top Chef VIP de Telemundo. La barranquillera no ha tenido dificultades en aprovechar toda su belleza y carisma para conectar con su público de 22,4 millones de seguidores en redes sociales.

De igual modo, tampoco ha mostrado reparos en mostrar lo mucho que disfruta su noviazgo con el también presentador Frederik Oldenburg. Aunque las agendas de ambos les impiden estar tan juntos como quisieran, siempre que se muestran en redes sociales la complicidad entre ambos es evidente. Los últimos días de 2023 la pareja junto a las familias de ambos estuvieron disfrutando de la plata en República Dominicana, y allí celebraron primero el cumpleaños de la mamá de Carmen, Betty Barros, y luego el Año Nuevo.

En su cuenta de Instagram, Villalobos compartió imágenes de la festividad en las que se hizo evidente la alegría y el buen ambiente que predominó durante la celebración. Las imágenes estuvieron acompañadas de su particular mensaje para recibir 2024:

“Nada mejor que terminar el año rodeada de la familia, los amigos y el amor. ¡Que sea un gran 2024 para cada uno de ustedes mi gente bonita! Que haya salud, trabajito, felicidad y prosperidad. Que este nuevo año esté lleno de risas, éxitos y fortaleza para superar los obstáculos que se nos presentarán en el camino. Un beso gigante, Feliz año nuevo”

Aunque predominaron los comentarios celebrando la química que mostraban la colombiana y el venezolano en las imágenes y en un video en el que ambos aparecen bailando, hubo algunos usuarios que se mostraron más críticos. Por un lado, expresaron sus dudas con Frederik, considerando que no era una pareja idónea para la actriz. “Ese man no me puede gustar para ti Carmen”, “no lo veo como ese señor que la quiera pasando los años cuando se vaya la belleza y todo eso”.

Por otra parte, algunos comentarios fueron dirigidos hacia la propia Carmen Villalobos, debido a que algunos usuarios hicieron notar que la celebridad se hizo un retoque en la nariz, además de que estaba usando filtros en sus publicaciones. “Quítate los filtros no pareces tú, eres guapísima al natural, no hate”, “Esta se desgració la nariz, no sé por qué si están bien se ponen a inventar”, “Dios se ve rara se opero otra vez la nariz”, “Como le cambio la carita angelical que tenía. Le llegó la crisis de los 40 donde la solución son las cirugías”, fueron algunas de las respuestas en esa línea.

De momento, ni Carmen ni Frederik se han pronunciado sobre estos comentarios.

Aunque su mensaje de fin de año fue bien recibido, algunos usuarios apuntaron que Carmen Villalobos se había intervenido la nariz y no se veía bien - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos mostró su secreto para liberar el estrés

La actriz se caracteriza por hacer publicaciones en las que muestra el lado positivo de la vida y procura que sus seguidores encuentren formas de reforzar su amor propio. Por eso, en una de sus publicaciones más recientes dio a conocer una nueva demostración de ello, con motivo de las fiestas de fin de año, la colombiana decidió compartir un ritual que tenía para despejar su mente y que realiza de manera ocasional.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Villalobos se dejó ver en el baño en el momento en que iba a ingresar a una tina. Durante la grabación, se le observa preparando una mezcla en el agua mientras disfruta del momento. A la par, se escucha la voz en off de la colombiana en la que expresa agradecimiento a sus pies por permitirle caminar, a sus manos por permitirle escribir, y a sus ojos por ayudarla a expresar sus sentimientos.

Estas formas de agradecimiento las reforzó en la descripción del video. “Agradecer, agradecer y agradecer es algo que deberíamos hacer a diario...No importa el lugar✨💫 Y no solo eso, regalarnos tiempo, decirnos palabras hermosas y tener buena actitud ante la vida ! 💪🏼”, escribió la actriz.

Los comentarios de sus seguidores expresaron admiración por su belleza, tanto en aspectos físicos como en su mentalidad y la forma en que transmite mensajes positivos. Después de que los usuarios notaran que estaba aplicando una sustancia en la tina, una usuaria le preguntó qué era. Carmen le respondió: “Era una sal de baño para aliviar el cansancio y el estrés. Existen muchos tipos de sales. El aroma era delicioso”.