En la posesión del alcalde de Filandia, Quindío, estuvo un invitado especial: la mascota del nuevo alcalde

La curiosa posesión del alcalde de Filandia, Duberney Pareja Giraldo, que invitó a su toro mascota al evento - crédito El Quindiano

En un inusual evento, un toro cebú de 750 kilogramos fue el centro de atención durante la ceremonia de investidura del nuevo alcalde de Filandia, Duberney Pareja Giraldo. El acto, que tuvo lugar en el coliseo del colegio del Sagrado Corazón de Jesús, contó con la presencia de este animal, apodado Niño, como invitado especial.

El insólito gesto del nuevo alcalde de Filandia, que tomó posesión de su cargo en compañía de Niño, sorprendió a los asistentes, creando divisiones de opiniones entre el público. Duberney Pareja Giraldo explicó la razón detrás de esta decisión, alegando que el propósito era “compartir con mi mejor amigo, uno de mis mejores momentos en la vida, y despertar entre el público el amor por los animales,” mostrando así un mensaje en favor del bienestar animal y los lazos de amistad entre humanos y animales.

El alcalde reveló la historia de cómo Niño llegó a su vida, el toro cebú fue adquirido por Duberney Pareja hace seis años, con la función específica de ser reproductor en su finca ganadera. Sin embargo, tras casi un año de espera, el animal no cumplió con las expectativas, manteniéndose apático ante la presencia de varias vacas en celo, situación que llevó al ganadero a concluir que “No sirvió”, replicó El Quindiano.

Mascota y mejor amigo

El relato del nuevo mandatario de Filandia, Quindío, continuó cuando comentó que, tras un inesperado giro de eventos, él revocó su decisión de vender al toro cebú destinado al matadero, tras presenciar la reacción emotiva del animal. El animal, que había mostrado poco o ningún interés por continuar su rutina, se resistió a subir al camión que lo llevaría al sacrificio. En un acto conmovedor, el ahora alcalde Pareja Giraldo decidió cancelar la venta y conservar al toro como mascota, a quien cariñosamente rebautizó como “Niño”.

“Niño lleva seis años en la finca, es muy consentido, es mi parcero, mi gran amigo, merodea en la cocina, en la sala, entra a mi cuarto a saludarme, por eso lo invité a mi posesión como alcalde, porque uno invita a los amigos de verdad”, explicó el nuevo alcalde Duberney Pareja Giraldo al medio local El Quindiano.

'Niño' un toro cebú fue el invitado especial al acto de investidura del nuevo alcalde de Filandia, Quindio, Duberney Pareja Giraldo - crédito El Quindiano

Acto de posesión

Durante su toma de posesión, el alcalde estuvo acompañado del toro, y demostró su respeto y amor por los animales. El cebú, que entró pacíficamente al evento, se acercó al político y permitió ser acariciado ante los aplausos de los asistentes. El mandatario local expresó su afecto hacia los animales y se comprometió a situar el bienestar animal como una prioridad en su agenda de gobierno.

El mandatario también se comprometió arduamente a trabajar por el sector de campo en el municipio.

El alcalde Duberney Pareja designó su nuevo gabinete tras esbozar un plan de gobierno centrado en el apoyo al sector rural. Entre los nombramientos están Lorena Giraldo, como secretaria de Hacienda; Rosa Patricia Buitrago, en la secretaría de Gobierno; Cristian López, secretario de Gestión Rural; Diana Patricia Muñoz, secretaria de Planeación; y Diego Arias, en la posición de secretario Administrativo. Estas decisiones se anunciaron luego de que el mandatario municipal expusiera las directrices de su administración. El perfil de los elegidos parece responder a una estrategia pensada para un manejo fiscal prudente y una planeación eficaz, necesarias para impulsar las mejoras prometidas durante su campaña electoral.

Los nombres de los miembros del gabinete habían generado expectación debido a rumores que sugerían la posibilidad de un nombramiento inusitado, al estilo de Calígula, emperador romano, que es conocido por haber nombrado a su caballo Incitatus como cónsul. No obstante, tales especulaciones no se concretaron, dejando a algunos en espera de una sorpresa que finalmente no sucedió.