Cómo dejó Claudia López su oficina en el Palacio Liévano para la llegada de Galán

La primera alcaldesa se despidió de la que fue su oficina en los últimos cuatro años - crédito @claudialopezcl / TikTok

En su último día como alcaldesa de Bogotá, Claudia López se despidió de la que, entre el 2020 y el 2023, fue su oficina en el Palacio Liévano, y al nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, le dejo tres peticiones a nombre de los niños, jóvenes y mujeres de la ciudad, sobre el escritorio.

“Se llegó nuestro último día en la Alcaldía. A todos muchísimas gracias, vine hoy a asegurarme de que todo este bien. Estamos trabajando para que el acto de posesión del alcalde Galán, mañana con su familia, con sus amigos y con su gabinete salga muy bonito”, explicó, desde el escritorio en el que tomó gran parte de las decisiones sobre el presente y futuro de la ciudad.

Sin embargo, no solo dejó tareas y obras por terminar en la nueva administración. También, sobre los estantes de su oficina reposan “algunos de los premios”, que la ciudad obtuvo durante su mandato por innovación, desarrollo y educación.

“Los demás están en las entidades, que se ganó Bogotá. Quería asegurarme de que todo quedara bien, que cuando (Galán) entre a esta oficina maravillosa, en la que he estado los cuatro años más felices de mi vida —en este trabajo maravilloso, un poquito duro, pero maravilloso—”.

En nombre de los niños, los jóvenes y las mujeres, López dejó sobre el escritorio de alcalde mayor las propuestas que en consejos consultivos realizaron los ciudadanos al nuevo alcalde, con la esperanza de que sea lo primero que revise, tan pronto como llegue a su oficina:

“Alcalde Galán, me comprometí con el Consejo consultivo de niños y niñas. Ellos me entregaron su carta de los deseos, ahí se la dejo para que se la lea con mucho detenimiento y se la tome muy en serio. El Consejo Distrital de la juventud, elegido por voto popular, dejó algunas de sus agendas y sus propuestas, me comprometí a que se las entregaría. Aquí se las dejo, para que sea lo primero que se encuentre. E, igualmente, el viernes hice el último Consejo Consultivo de mujeres de Bogotá, como siempre, hicieron su agenda de propuestas”, la cual dejó encima del escritorio, junto a la del Consejo de niños y el de jóvenes.

La primera alcaldesa le dio un "toque femenino" al despacho - crédito @claudialopezcl / TikTok

En la lista, también dejó algunas plantas, ahora cargo del alcalde Galán, y piezas de arte colgadas en la oficina principal del Palacio, que, desde 1974, funciona como sede de la Alcaldía:

“Espero que disfrute mucho. (Dejé) Algunas de las maticas muy bellas que nos suelen mandar del jardín botánico, los cuadros de alcalde que le conté que nos hicieron los niños y niñas de Bogotá —tal vez el premio más bello que se ha ganado la ciudad—. Algunos querían que trajéramos pescados y medusas a la Plaza de Bolívar”, pero, según López con una expresión muy mexicana “eso sí nos quedó un poquito cañón, pero sobre todo es para que recordemos siempre para quien y por quién trabajamos aquí todos los días”.

Tras un breve recorrido por la sala de juntas del alcalde mayor y algunos de los cuadros de su despacho, la exalcaldesa se detuvo en una obra que fue encargada durante su administración, para decorar los muros del Palacio Liévano.

Y es que, según dijo, “en esta Alcaldía bellísima, que tiene un edificio lindo, histórico, nuestro Palacio Liévano, no había un solo cuadro de una mujer”, entonces “el 6 de marzo del 202, antes de que el mundo se acabara por la pandemia, Vicky Neuman, muy amablemente, nos hizo este bellísimo cuadro, en honor a las mujeres sufragistas, que son de todas las luchas, de todas las mujeres, en todos los escenarios, tal vez a quienes más gratitud les debo, porque si no hubiera sido por ellas no estaríamos aquí”.

La alcaldesa, tal y como dijo tras conocer el triunfo de su sucesor, se va tranquila, optimista y agradecida, pues su deseo de “Navidad” comenzó a hacerse realidad luego de las elecciones del 29 de octubre, en el que su oponente en 2019 logró consolidarse como nuevo alcalde:

“A Bogotá mi amor eterno, al alcalde Galán y a su equipo toda mi gratitud, mis mejores deseos (…) Ha sido un honor infinito ser su primera mujer alcaldesa. Han sido cuatro años maravillosos. Los amo. Gracias. Gracias por siempre”.