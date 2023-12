Video: Elianis Garrido rindió tributo a Shakira por estreno de su estatua en Barranquilla

La presentadora, acompañada de Natalya Ruiz Blel, movieron las caderas a los pies de la estatua de la cantante recientemente develada en Barranquilla - crédito @losetodocol/Instagram

La develación de la estatua de Shakira en Barranquilla el pasado martes 26 de diciembre ha generado reacciones de todo tipo. Aparte del orgullo que sintieron los padres de la cantante al ver el monumento, obra del escultor Yino Márquez, los fans de la artista también han mostrado su satisfacción con el resultado. Eso no ha impedido que surjan memes de quienes consideran que el rostro no se ajusta al de la barranquillera, y tampoco pasaron por alto un fallo ortográfico en la placa conmemorativa que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Lo cierto es que el entusiasmo por Shakira y su estatua se mantienen en la Arenosa, que está a puertas de recibir una nueva edición del Carnaval de Barranquilla. Por eso otra de las figuras más reconocidas de la ciudad, la presentadora y bailarina Elianis Garrido, decidió unir fuerzas con la reina del Carnaval, Natalya Ruiz, para realizar su particular homenaje a la artista. En este caso, ambas decidieron bailar a los pies del monumento ubicado en el malecón, moviendo las caderas al ritmo de Hips Don’t Lie.

El momento fue difundido primero en Lo sé todo, el programa de farándula y entretenimiento del Canal Uno en el que trabaja Garrido. De ahí que la ex Protagonista de Nuestra Tele agradeciera a la producción por el espacio para mostrar el homenaje y aprovechara junto a la reina del Carnaval para invitar a los colombianos a que no se pierdan una de las fiestas populares más importantes del país.

Elianis Garrido decidió rendir sus respetos a Shakira con una coreografía de "Hips Don't Lie acompañada de Natalya Ruiz, reina del Carnaval de Barranquilla, a los pies de la estatua de la cantante - crédito @natalyaruizb/Instagram y Reuters

En la publicación del video en su cuenta de Instagram, la presentadora comentó sobre el monumento y su significado:

“La estatua junto al río Magdalena no solo es una obra de arte del maestro Yino Márquez, sino un símbolo de la pasión y el talento tan extraordinario que has exportado al mundo entero y que nos hace sentir tan orgullosos de ella! Inspirando a millones de niñas no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo !! ️¡Este tributo es con todo el amor y la gratitud hacia ti, una fuente inagotable de inspiración para todas las Barranquilleras! 💃🏽🎶🥰”

En sus historias de Instagram, Elianis se refirió en profundidad acerca de la influencia que tuvo Shakira en su vida, y particularmente en su decisión de convertirse en bailarina. Contó que empezó a bailar cuando tenía 78 años intentando imitarla y que no dudaba en bailar sus canciones en cada acto cívico en el que tenía la oportunidad de hacerlo. Incluso afirmó que hizo parte de su club de fans durante el periodo de furor con sus primeros álbumes de estudio. De igual modo, recordó cuando la vio por primera en vivo:

“La vi la primera vez en su concierto del Tour de la Mangosta en Barranquilla cuando yo tenía 15 años y me gané la boleta del concierto gracias a una emisora (Radio Tiempo) bailando, compitiendo con cientos de niñas. No tengo fotos de ese día porque no habían siquiera celulares con cámara (igual yo no tenía celular tampoco) pero les juro que es de los días más felices que recuerdo en mi vida”

En la publicación instantánea, Garrido remarcó que se hizo bailarina por el ejemplo de Shakira, y recalcó la importancia de su estatua en la capital del Atlántico. “Hoy en casa le hacen un homenaje y de verdad que mi corazón salta de dicha porque no es solo por ella, es por todas las niñas barranquilleras y colombianas que sueñan, que respiran arte y que ven a través de ese metro y medio de talento infinito, que si es posible”, escribió.