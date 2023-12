Reconocido actor sueña con volver a la televisión colombiana: señaló que lo tienen en el olvido

Alberto Saavedra no ha participado en producciones de televisión desde 2022 - crédito Caracol Televisión/Captura de pantalla

La trayectoria de Alberto Saavedra en la actuación se extiende por 53 años desde que debutó en 1970 en Una vida para amarte. Luego de hacer su transición de las radionovelas a las telenovelas, el vallecaucano se mantuvo activo entre la televisión, el cine y el teatro de manera ininterrumpida, recibiendo papeles en producciones como Los cuervos, Don Chinche, La hora del vampiro, Vuelo Secreto, En cuerpo ajeno, Crónicas de una generación trágica, Vecinos, Bolívar o La ley del corazón, entre otras.

Te puede interesar: Ramiro Meneses habló acerca de su relación con Valentina Contreras: “Se lo merece todo”

Pero a sus 78 años, el actor atraviesa una etapa compleja en su carrera, debido a que los papeles que recibe son cada vez menos frecuentes y expresó la sensación de que estaba quedando olvidado tanto por los televidentes como por la industria.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Las celebridades de la televisión colombiana hablaron de sus agüeros para Año Nuevo

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, hasta apuntó la fecha en la que comenzó a reflejarse esa situación:

“A partir de hace 10 años, desde el 2013 hacia acá, fue cuando el panorama laboral se volvió completamente crítico, muy grave. La situación para los actores, especialmente para los viejitos, se ha vuelto muy difícil; el sistema cambió drásticamente para nosotros”

Saavedra manifestó su tristeza por su actual situación que califica de insostenible, especialmente en el ámbito emocional:

“Me embarga la tristeza porque la actuación no era solo mi profesión, sino mi espíritu, mi forma de ser y de vivir. En cualquier momento, la falta de trabajo no solo afecta a nivel laboral, sino también emocional. Extraño a mis compañeros y la conexión con la gente. A veces, me siento muy melancólico”

Aunque no dejó pasar por alto las implicaciones que tiene esta falta de actividad en su economía, Saavedra manifestó que ha recibido apoyo en ese sentido e insistió en que el verdadero problema es la falta de actividad en sí misma, así como la imposibilidad de prolongar su legado en la televisión colombiana:

“Agradezco los subsidios de mis hijos y de la Asociación de Actores, quienes están pendientes de nosotros. Uno siente la necesidad de trabajar, no solo por la parte económica, ya que se puede subsistir de alguna manera, sino porque la actuación ha sido parte fundamental de mi vida durante más de medio siglo. Se convierte en una necesidad estar activo”

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de retirarse de la actuación, Saavedra entre risas dejó ver que todavía no se rinde. “Me siguen retirando, pero retirarme por mi propia voluntad, no. Ahí me muero. Espero que la muerte no sea muy larga”, señaló el actor.

Te puede interesar: Hassam reveló por qué no volvió a aparecer en la televisión colombiana

El último trabajo de Saavedra en la televisión colombiana fue en 2022, cuando interpretó a Don Argemiro en Arelys Henao: canto para no llorar, de Caracol Televisión.

Alberto Saavedra volverá a las salas de cine con “Quiero que me mantengan”

"Quiero Que Me Mantengan", la nueva película de Harold Trompetero, se estrenará en las salas de cine de todo el país el próximo 4 de enero - crédito Harold Trompetero Producciones

Aunque la televisión no le genera las oportunidades que tenía en sus mejores años, Saavedra se mantiene en movimiento. Y es por eso que confirmó su regreso al cine en la película Quiero que me mantengan.

Dirigida por Harold Trompetero, aborda desde la comedia la falta de oportunidades laborales de sus protagonistas, que se plantean ser “mantenidos” por personas de la tercera edad que, a su vez, deben lidiar con la soledad. Programada para estrenarse en cines el próximo 4 de enero, cuenta con un elenco que además de Saavedra incluye a Jacques Toukhmanian, Judith Segura, Ana Maria Arango, Rafael Novoa, Norma Nivia y Maria Cecilia Botero.

Durante una entrevista con Q’hubo, Saavedra habló acerca de su personaje: