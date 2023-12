Los 5 mejores momentos de Shakira en 2023, tal vez el mejor año de su mundialmente exitosa carrera artística

12/09/2023 September 12, 2023, Newark, NJ, USA: Shakira and Karol G accept the Best Collaboration award for ''TQG'' onstage at the 2023 MTV Video Music Awards on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Jeremy Smith

Shakira Isabel Mebarak Ripoll es sin lugar a dudas la artista colombiana de mayor reconocimiento mundial y una de las artistas top a nivel planetario, y aunque el 2023 no comenzó muy bien para la barranquillera, tras su ruptura con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué en junio del año anterior, la resiliencia que demostró la llevó a batir récords Guiness, arrasar en premiaciones como el Grammy y por sobre todas las cosas ser un ejemplo como mujer empoderada.

Te puede interesar: Rumores apuntan a que Shakira y un reconocido productor argentino tendrían un romance

Y aunque sin duda fue un año con altibajos, para la que sin duda es la diva de divas colombiana, hubo cinco momentos en que más brilló en este año que está por concluir.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El hito de Bzrp Music Sessions, Vol. 53

La cantante colombiana Shakira, acompañada por el compositor y DJ argentino Bizarrap, posa con el Grammy a la mejor canción por el tema BZRP Music Session 53, en la gala anual de los Latin Grammy celebrada este jueves en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Justo cuando Shakira se encontraba en uno de los peores asedios de la prensa por cuenta de su vida privada, por cuenta de su separación con el catalán, tras la infidelidad del deportista, el 11 de enero se develó la que se puede considerar la canción icónica del 2023: SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53.

Te puede interesar: Navidad 2023: los famosos colombianos han dejado ver cómo celebran esta fecha especial

En tres minutos y 37 segundos la artista cerró el ciclo de su relación y dejó frases emblemáticas con las que millones de mujeres en el planeta entero se identificaron, como la sentencia de “¡Las mujeres no lloran, las mujeres facturan!”.

El hit con el productor argentino logró batir cuatro Récord Guinness y uno de ellos fue que Mebarak en estos momentos es la artista femenina que más tiene de estos reconocimientos.

Te puede interesar: Catherine Juvinao elogió la estatua de Shakira: hasta le puso apodo

No menos importante es que esta canción los convirtió en los artistas con el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas (14′393.324), más visto en YouTube en 24 horas (63′000.000), el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube (en dos días y aproximadamente 22 horas), el más reproducido en Spotify en una semana (80′646.962).

Colaboraciones con sus hijos, y con Karol G

Shakira junto con Sasha y Milán, sus hijos. Vía Instagram (shakira)

La cantante del Caribe colombiano, además, se lanzó al ruedo con más éxitos. Uno de los más recordados fue el que realizó en colaboración con una de las artistas del momento no solo en el país, sino en el mundo, su compatriota Karol G, ‘La Bichota’.

Juntas, en un épico video, interpretaron TQG, donde las dos espectaculares mujeres la rompieron con un tema en que recogieron las frustraciones y la forma para superar malas relaciones afectivas. El tema les valió para el No. 1 de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. en el primer trimestre del año.

Luego vino El Jefe en colaboración con el grupo de regional mexicano Fuerza Regida, donde Shakira exhibió su versatilidad con ese ritmo que comienza a ganarse un espacio más allá del país norteamericano y con se aseguró el primer lugar del listado Billboard Latin Airplay a inicios de noviembre.

Sin embargo, su éxito más emotivo fue Acróstico, que compuso junto con su hijos Sasha y Milán, y que fue parte de uno sus shows más memorables en el Latin Grammy, donde sus vástagos la animaron junto con el resto de espectadores.

Premios: Grammy, MTV y Mujer del año

12/09/2023 September 12, 2023, Newark, NJ, USA: Shakira and Karol G accept the Best Collaboration award for ''TQG'' onstage at the 2023 MTV Video Music Awards on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Jeremy Smith

La colombiana, como era de esperarse, recibió una gran cantidad de reconocimientos en el 2023. En los Latin Grammy arrasó con Canción del Año, Grabación del año, Fusión Interpretación Urbana, Canción Pop y Canción Urbana.

Mientras que en los Premios MTV obtuvo el Video Vanguard Award, en una inolvidable velada donde junto a Karol G recordaron a su tierra natal y realizó quizás uno de sus shows más recordados, en los que hasta Taylor Swift terminó bailando y cantando desde el público.

Pero uno de los más especiales fue cuando la nombraron como La Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas, que cuando lo recibió dio uno de sus discursos más espectaculares recordando las dificultades que hay en la industria.

““Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos”, dijo en uno de los apartes.

Pago de la multa en Barcelona

La artista colombiana Shakira, con un traje rosado, llega a una corte en Barcelona, España, el lunes 20 de noviembre de 2023. Shakira alcanzó un acuerdo de último momento para evitar el riesgo de ir a prisión en el primer día de su juicio por fraude fiscal en Barcelona. (Foto AP/Emilio Morenatti)

De Shakira, en este 2023 que concluye, hay mucha tela para cortar, pero uno de los momento en que más brilló fue uno de los que podría ser de los peores, cuando el 20 de noviembre pagó una multa de 7,8 millones de euros al reconocer, ante Audiencia de Barcelona, que defraudó con 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

En lo que fue un show mediático, se vio a una Shakira respetuosa de la ley, pero resiliente, donde si bien reconoció su error ante las autoridades catalanas, y tuvo que pagar una millonaria fianza para no pisar la prisión, se le vio salir orgullosa y vistiendo un hermoso traje rosado con el que evidentemente cerraba su ciclo con esa ciudad y esa parte de su vida en la que llegaron sus mayores tesoros: Sasha y Milán.

Tras la diligencia las redes estallaron con memes y más frases icónicas como la de que todo el mundo quiere ser como Shakira al pagar sus deudas.

La estatua en Barranquilla

(Fuente)

En el Malecón del Río, en Barranquilla, se emplazó una escultura dorada de más de 6 metros de altura en el que se inmortalizó el patentado movimiento de caderas de la artista más famosa de Colombia.

La obra se develó en un evento en el que estuvieron presentes los padres de Shakira el pasado 26 de diciembre y las autoridades locales.

“Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra. Gracias alcalde y gracias mi Barranquilla linda. ¡Te mereces todo! ¡Los quiero tanto!”, expresó en X.

La escultura de las “Caderas no mienten” ahora está en el foco de la prensa mundial, en un cierre de año con broche de oro para la barranquillera más querida del país.