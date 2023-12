Karol G: 5 momentos en los que la Bichota arrolló el 2023

Gracias al éxito de su álbum "Mañana será bonito" y de su "Mañana será bonito Tour", Karol G se convirtió en una de las figuras de mayor impacto en la música de 2023 - crédito @karolg/Instagram

Si hay una figura especialmente destacada en Colombia en 2023, sin duda tiene que ser Karol G. A sus 32 años, la Bichota fue noticia una y otra vez gracias a su música, pero también por uno que otro hecho extramusical. Eso incluyó desde ser blanco de las dedicatorias de Anuel AA, echando en cara su anterior relación, hasta su trabajo con la Fundación Con Cora.

Inclusive, protagonizó más de un titular a lo largo del año sin estar directamente relacionada, como cuando el senador Inti Asprilla defendió el proyecto de ley para la regulación del cannabis (finalmente archivado en el Congreso) con letras de Karol G, lo que generó burlas en redes sociales. Eso por no hablar del uso continuo y masivo de sus canciones en publicaciones de redes sociales. Podría considerarse este, en ese orden de ideas, como el año en que la paisa ingresó de lleno en la memoria colectiva de los colombianos, sea que se hable de admiradores o detractores.

Es por eso por lo que Infobae Colombia hace un repaso por los cinco momentos que le permitieron a la intérprete de Amargura, Mi ex tenía razón o Qlona alcanzar este nivel de reconocimiento en el exterior.

1. Karol G pidió que RBD que pasara por Colombia

Karol G pidió en sus redes sociales que RBD se presente en Colombia, luego de que los mexicanos no incluyeran al país entre los destinos de su gira, en un principio - crédito @karolg/X

Nadie habría podido apostar que esta petición de la paisa iba a desencadenar uno de los fenómenos de venta de boletería más importantes del año en el país. Cuando RBD anunció su regreso a los escenarios para una nueva gira terminando 2022, produjo expectativa en Colombia, al tratarse de un país que vivió con especial furor su fenómeno de popularidad en los 2000. Pero esto no sucedió, limitándose a presentaciones en Estados Unidos y México en un principio.

Aunque los seguidores del grupo mexicano pedían a las empresas responsables de los conciertos en Colombia que los trajeran, no fue hasta que Karol G pidió un show de los mexicanos en el país, que las autoridades (y en particular el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero) se pusieron manos a la obra. En febrero, el propio Quintero, en un acto acompañado por la Bichota, confirmó su presentación en noviembre, a la que le siguieron en los días posteriores la apertura de más fechas hasta completar los cuatro shows.

2. La colaboración con Shakira en “TQG”

Karol G y Shakira protagonizaron una de las canciones (y videoclips) más vistos del año con "TQG" - crédito @karolg/Instagram

Sobre la posibilidad de ver a Karol G y Shakira uniendo fuerzas en una canción, se comenzó a especular desde que la barranquillera publicó su tiraera contra Gerard Piqué en compañía de Bizarrap. Por supuesto, la canción se venía cocinando desde mucho antes (y por lo que la propia Bichota admitió, estuvo cerca de no publicarse), pero eso no le restó impacto al hecho de ver a las dos cantantes colombianas más reconocidas del momento lanzando dardos contra sus respectivas exparejas (la letra de la canción es en esencia de la paisa cargando contra Anuel AA). Fue un fenómeno viral que la convirtió una de las más sonadas (y vistas) del año a nivel mundial.

3. Rumores de noviazgo con Feid

Luego de semanas de rumores sobre un posible noviazgo, Karol G y Feid despejaron las dudas cuando se dejaron fotografiar cogidos de la mano en Miami - crédito @itscarlosivan/X

A la par que Anuel AA intentaba responder a la particular tiraera de Karol G contra él y la relación que tuvieron durante tres años, comenzaron a circular rumores de que la Bichota ya tendría pareja nueva. Se trata de Feid, una figura en ascenso durante el último año en el género urbano. Y es así como mientras el puertorriqueño lanzaba sus ataques contra uno u otro, se iban conociendo más y más fotos de la pareja, hasta que el 16 de junio fueron captados tras bambalinas, tomados de la mano, previo a una presentación del Ferxxo en Miami. Aunque no dijeron una palabra sobre el tema en sus redes sociales, las dudas sobre su noviazgo quedaron más que despejadas.

4. Karol G compartió tarima con Alicia Keys en Bogotá

En mayo Karol G fue invitada al concierto de Alicia Keys en Bogotá - crédito X

Comparativamente, no parece el momento más glamuroso de los protagonizados por la antioqueña, pero emocionalmente es de los más significativos. Durante el show de Alicia Keys en el Movistar Arena el pasado 11 de mayo, la norteamericana hizo su acostumbrado gesto de invitar a una artista de cada país en el que se encontraba para cantar en vivo. La elegida para su primera presentación en Colombia fue Karol G, con quien interpretó dos temas: Mientras Me Curo del Cora, de la colombiana, y luego No One, de Keys.

En su cuenta de Instagram, la colombiana inmortalizó así dicho momento:

“”La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤 cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”

5. Mañana será bonito

Karol G y su álbum "Mañana sera bonito" siguen cosechando reconocimientos en las listas de fin de año. Esta vez la revista Billboard reconoció el éxito de la Bichota como uno de los momentos destacados de 2023 - crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino

Por encima de todo, si por algo será recordado el 2023 para Karol G y toda su fanaticada, es porque marcó el momento en el que pasó de ser una figura con impacto indiscutido entre el público hispano, a convertirse en una celebridad de talla mundial. El 5 de marzo alcanzó por primera vez en su carrera la cima del Billboard 200, el listado encargado de recoger los álbumes más vendidos (o reproducidos en plataformas de streaming) en los Estados Unidos.

A partir de ese número uno, el primero para una mujer latina con un álbum 100% en español (y el segundo tras el obtenido por Bad Bunny con Un verano sin ti), llegó todo lo demás: las apariciones en Saturday Night Live y Today Show, los Latin Grammy, la firma con Interscope Records, su aparición en la banda sonora de Barbie, el segundo tour más exitoso del año a nivel mundial con localidades agotadas en cada una de las paradas en Estados Unidos, o el cierre del año con las dos fechas del ambicioso Mañana será bonito Fest en Medellín.

Que pueda igualar o superar lo conseguido con esta producción en el futuro dependerá de hasta dónde sea capaz de llevar su visión creativa y empresarial en una industria musical que no para de cambiar.