Julio César Herrera se fue contra el Gobierno por el decreto de gratuidad en la educación superior: “Si Milei no hace la vuelta de las universidades, aquí no se da”

El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó el decreto reglamentario de la Ley 2307 de 2023 que establece la ruta de acción de la nueva política de gratuidad para acceder a la educación superior - crédito Infobae

El reconocido actor de Betty, la fea, Julio César Herrera, quien ha figurado en redes sociales por sus posturas política y sobre asuntos de trascendencia social en el país, volvió a referirse a la gestión del Gobierno actual.

Pese a que la celebridad colombiana fue una de las que apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, después de las varias polémicas de su Gobierno, el actor ha expresado que no fue la mejor idea apoyar al petrismo.

En una nueva publicación, el actor se pronunció tras la firma del decreto de gratuidad educativa para programas de pregrado en Colombia.

“O sea… si Milei no hace la vuelta de las universidades, aquí el gobierno no se da. Cuenta de lo ineficaces que han sido los gobiernos anteriores con la educación? Tan convenientes siempre”, dijo Julio César Herrera en su cuenta de X (antes Twitter).

- crédito @JULIOC_HERRERA/X

Pero esto no fue lo único que dijo. En otra publicación, tildó de “enfermos” a los petristas, comparándolos también con los uribistas.

“4 años aguantando uribistas enfermos y 4 años se aguantará petristas enfermos”, expresó.

- crédito @JULIOC_HERRERA/X

El también director, quien ya está acostumbrado a recibir críticas por sus posturas abiertas sobre la situación política del país, le salió al paso a quienes no empatizan con él en redes y lo critican:

“No hay que desgastarse con los seguidores del gobierno de turno. No hay que desgastarse con los seguidores del gobierno de turno. No hay que desgastarse con los seguidores del gobierno de turno. No hay que desgastarse con los seguidores del gobierno de turno”, escribió en una última publicación en X.

Educación pública gratuita en Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó el decreto reglamentario de la Ley 2307 de 2023 que establece la ruta de acción de la nueva política de gratuidad para acceder a programas de pregrado en universidades públicas.

“Con la ampliación de la gratuidad y la flexibilización de los requisitos para ingresar al Sistema de Educación Superior estamos dando un paso significativo hacia la consolidación de la educación como un derecho fundamental, para que todas y todos los colombianos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad que les permita vivir con dignidad, en condiciones de equidad”, dijo la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

Esta política comenzará a implementarse en el primer semestre de 2024.

Las novedades incluyen la flexibilización de requisitos como estrato socioeconómico, edad, nacionalidad, y la priorización de poblaciones indígenas, Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto, personas en condición de discapacidad, comunidades campesinas y personas privadas de la libertad.

La financiación de la política de gratuidad para programas de pregrado en universidades públicas en Colombia proviene del Presupuesto General de la Nación - crédito Prosperidad Social.

La Junta Administradora designada por el Ministerio de Educación para supervisar la política de gratuidad, estará compuesta por representantes del Ministerio, Instituciones de Educación Superior públicas y estudiantes beneficiarios.

De igual manera, se contempla la creación de un comité de sostenimiento que definirá lineamientos para el apoyo económico y decidirá sobre solicitudes especiales.

La financiación de la política de gratuidad para programas de pregrado en universidades públicas en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Educación, proviene del Presupuesto General de la Nación.

El Ministerio será el encargado de transferir directamente a las Instituciones de Educación Superior públicas los recursos necesarios para cubrir la matrícula ordinaria de los beneficiarios, según lo establecido por la Junta Administradora en el reglamento operativo.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y otras entidades a nivel nacional, llevarán a cabo de manera gradual programas destinados a la asignación de apoyos de sostenimiento para los beneficiarios de la política que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.