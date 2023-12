Felipe Saruma preocupó a sus seguidores al publicar una foto canalizado

Felipe Saruma publicó una imagen que causó preocupación entre sus seguidores - crédito @felipesaruma/ Instagram

El reconocido influencer y productor de contenido digital Felipe Saruma, generó preocupación entre sus seguidores tras ser publicar una imagen en sus redes sociales canalizado. El hecho ocurrió recientemente y fue compartido por el colombiano.

Te puede interesar: Cristina Hurtado publicó fotografías en vestido de baño y encendió las redes: “Quién puede creer que tiene tres hijos y esa edad”

La fotografía publicada por Saruma mostraba su brazo con una vía intravenosa, sin ofrecer mayores detalles sobre su estado de salud o las causas de ser canalizado, soló escribió la hora de la publicación 8:12 a.m.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El tierno gesto de Navidad que tuvo Felipe Saruma con Adhara, la hija menor de Valdiri

Los seguidores del bumangués, quien cuenta con una significativa base de admiradores debido a su actividad en las diferentes plataformas digitales, expresaron su inquietud y le enviaron mensajes de apoyo. Saruma no ha brindado más información al respecto, y la razón de su foto sigue siendo incierta.

Felipe Saruma generó preocupación entre sus seguidores tras ser canalizado - crédito Felipe Saruma/ Instagram

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma se divorciaron?

Felipe Saruma y Andrea Valdiri pusieron fin a su relación matrimonial, un hecho que captó la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación. La noticia se dio a conocer mediante un video publicado por la barranquillera, quien expresó las razones de la ruptura amorosa.

Te puede interesar: Jhovanoty presentó a su hija en redes: “El que me diga suegro lo bloqueo”

“Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que, de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, expresó la colombiana.

La bailarina barranquillera a través de sus redes sociales entregó una larga confesión y explicaciones sobre su separación - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Valdiri mencionó la existencia de diferencias que, aunque se intentaron superar, finalmente resultaron ser irreconciliables: “Hay cosas que yo no voy a tolerar como por ejemplo: la hipocresía, eso no va en mí. Dejemos la m@ricada y digámonos la verdad, cuántos matrimonios ustedes no ven 30 años mamando cacho o te aguantaste a ese hombre que te golpeaba porque te mantenía [...] Desde el comienzo que tú te vas a casar hay que hablar con la verdad”, indicó la bailarina.

Los seguidores de la pareja habían presenciado su relación desde el comienzo, incluyendo los preparativos de su boda desarrollada en barranquilla el 16 de abril de 2022, que compartieron generosamente en plataformas digitales como Instagram y TikTok.

La barranquillera recalcó que a pesar de la separación aún se conserva el cariño y el respeto que mantienen el uno por el otro: “Por primera vez en mi vida, siento la necesidad de no estar dando explicaciones porque quedé bien, porque terminé mi relación bien. Porque yo lo respeto y él me respeta”.

La bailarina finalizó indicando lo que aprendió de su matrimonio: “Lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron en el mes de noviembre de 2023 - crédito @felipesaruma/Instagram

Por su parte, Felipe Saruma expresó “Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida”. Además, en su momento defendió a la barranquillera de las críticas: “He visto tantos comentarios feos que le hacen a la Tochi, ustedes no saben lo que esa mujer hizo en mí (...) Cuando yo llegué a la vida de ella, ella cogió y me dijo: mira, tú tienes un talento impresionante, tú eres un hombre increíble. Ella me hizo crear empresa”, dijo el bumangués a través de sus historias de Instagram.

El joven influencer manifestó que se encuentra agradecido con la barranquillera por el apoyo que le brindó a su carrera: “Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen que sean justos con ella. No me parece porque fue una mujer que creyó en mí desde el punto cero, desde que yo llegué a Barranquilla, con una mano adelante y con una atrás, y ella me recibió así, creyó en mí”.