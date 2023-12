El último concierto de Willie Colón en Cali: el artista habló sobre su estado de salud y posible retiro

Willie Colón cerca del retiro - crédito EFE

Willie Colón se presentó en la Feria de Cali, aunque su show no fue el mismo de siempre, pues en medio de su puesta en escena tuvo que bajar de la tarima ante una descompensación. El hecho generó varias críticas en algunos y preocupación en sus seguidores, quienes se alertaron por el estado de salud de ‘El Malo’. Horas después, fue el mismo cantante el encargado de explicar lo sucedido, asegurando que esta podría haber sido su última presentación de la carrera.

El Rey del Trombón se tomó el tiempo para explicar lo sucedido, argumentando que su viaje a Cali fue muy agitado y el calor de la capital del Valle tampoco había ayudado mucho, e incluso, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón había tenido problemas en su proceso de migración.

“Para los que están preguntando qué fue lo que pasó en la Feria de Cali, estoy bien, hacía mucho calor. Este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para poder llegar, e incluso, cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con migración, no pude descansar lo suficiente”, explicó.

Ya en tarima, según el cantante, todo marchaba bien y de un momento a otro se sintió mal; razón por la cual tuvo que bajar de tarima, pero minutos después se sintió con la confianza suficiente para volver. En redes, varias personas aseguraron que habían perdido la plata de la boleta y que Willie se la había robado, situación que este negó y rechazó, así mismo, dejó claro que serán los médicos los que determinen si está viejo o no.

Las dudas e incertidumbre se tomaron a sus seguidores, luego que el cantante señalara que, si los galenos aseguran que no puede cantar más, el concierto de la feria habría sido el último de su exitosa carrera.

“Empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme; el calor tampoco ayudó y gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para cerrar mi tanda, estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos. Para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali para hacer eso, es el mismo esfuerzo, para el que dijo que si estoy demasiado de viejo, si los médicos determinen que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia habrá sido el último concierto de Willie Colón”, mencionó.

Ya había dado pistas

En un concierto reciente, El Malo del Bronx ya había tocado el tema y en medio de aplausos afirmó que estaba cerca del retiro, situación por la cual aprovechó para reconocer el apoyo de su fanaticada, que según él, lo apoyaron en lo pregones desde la génesis de su carrera hasta los mejores escenarios del mundo.

“Este puede ser mi último concierto, no porque me voy a morir, la verdad no sé cuándo va a llegar eso, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias, para darle las gracias a todos ustedes, algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de mala muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos”, aseguró.

Para el artista, muchos lo ayudaron a ser una estrella en diferentes contextos, desde la persona que estaba realizando la limpieza de las casas, hasta el que regresaba a su casa al ritmo de una buena salsa, por esto y lo anterior, se limitó a decir; gracias. “yo los acompañé mucho mientras hacían la limpieza o cuando llegaban a su casa del trabajo, yo estaba con ustedes y ustedes me hicieron una estrella a mí, y por eso estoy agradecido y orgulloso, me siento muy dichoso, gracias”, añadió.