J Balvin recordó sus inicios en la música con una reflexión: “Ya no me impresiona ni el dinero, ni la fama”

J Balvin habló sobre sus inicios en la industria musical, en la cual ha logado éxito a nivel nacional e internacional - crédito @jbalvin/Instagram

El artista del género urbano J Balvin compartió una reflexión a través de su cuenta de Instagram junto a unas fotografías de los inicios de su trayectoria musical, la cual comenzó en Medellín, su ciudad natal. El artista conocido por su revolucionario estilo expresó que su camino hacia el éxito fue “duro”.

“Yo siempre tuve fe que lo iba a lograr sin tener ni idea de cómo trazar el camino. Hoy me veo y me felicito “QUE DURO Jose MERECIDO” y en esta nueva etapa me siento nuevo así que veamos que nos traen los siguientes sueños”, indicó el colombiano.

Balvin, que ha conquistado la industria musical a nivel mundial, también cantó en clubes locales de la capital de Antioquia, donde sus ritmos pegajosos y letras cautivadoras encontraron pronto un público fiel. Gracias a su música, el colombiano ha estado en los escenarios más importantes, como el festival de Coachella; cinco veces ganador de premios Larin Grammy, dos reconocimientos en los Billboard Music Award, entre otros.

Sin embargo, después de tener éxito y lujos debido a miles de millones que ha ganado con sus canciones, en la actualidad el paisa indicó: “Ya no me impresiona el dinero ni la fama solo la gente buena. BALVIN ES BALVIN”.

El cantante reguetonero hizo un reflexión recordando el inicio de su trayectoria musical en Medellín - crédito J Balvin/ Instagram

El camino de José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, no estuvo exento de obstáculos. Antes de alcanzar el estrellato, el cantante colombiano tuvo que enfrentar diversos desafíos y trabajar arduamente para darse a conocer. Sus esfuerzos comenzaron a dar fruto al publicar su primer sencillo Ella me cautivó en el 2009, el cual lo posicionó en listas radiales de Colombia. Posteriormente, en 2012, su álbum El negocio solidificó su reputación en la escena musical.

“Yo conozco más los colegios que el ministro de Educación. Conocimos todos los colegios de cada ciudad de Colombia, estrato alto, medio, bajo, muy bajo. Las discotecas estuvieron cool, pero mi historia empezó en los colegios. Era chistoso porque a veces hacían algarabía por un tipo que nadie conocía, pero pues que cantaba reguetón, y uno ya se creía famoso”, contó el reguetonero en una entrevista para El Tiempo en el año 2021.

El cantante colombiano antes de alcanzar el estrellato, tuvo que trabajar arduamente para darse a conocer - crédito J Balvin/ Instagram

Las colaboraciones con artistas de renombre y el lanzamiento de temas que se volvieron virales han sido clave en la exitosa carrera del colombiano. Con un estilo que se rompe esquemas en la industria del reguetón, Balvin ha logrado un sello distintivo que lo convierte en uno de los exponentes principales del género urbano en la actualidad.

Recientemente, el artista paisa generó expectativa entre sus seguidores tras compartir videos y avances de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Aunque no se han proporcionado detalles concretos sobre la fecha de lanzamiento del álbum, la estrategia de Balvin de utilizar las redes sociales para interactuar con sus fans y brindar pequeños ha suscitado comentarios y reacciones por parte de sus seguidores que se encuentra ansiosos por conocer los nuevos ritmos del ícono reguetonero.

El artista recordó los inicios de su carrera musical con una serie de fotografías - crédito J Balvin/ Instagram

La anticipación crece ante el posible lanzamiento del sexto álbum de estudio del colombiano aunque bien aún no se han revelado detalles específicos del contenido del nuevo disco, se espera que continúe la secuencia de sus éxitos anteriores, como él mismo lo reveló: “Aquí volviendo a tiempos como Energía mientras disfruto haciendo música Sin AFÁN. Se identifican? Les ha pasado? O qué les trasmite? Los amo FAMILIA”, escribió en sus redes sociales.

Balvin cuenta hasta la fecha con cinco álbumes exitosos La familia (2013), Energía (2016), Vibras (2018), Colores (2020) y Jose (2021). Cabe destacar también el proyecto colaborativo Oasis, realizado junto a Bad Bunny.