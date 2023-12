Conciertos en Colombia para 2024: Luis Miguel, Martin Garrix, Juanes y el Festival Estéreo Picnic son algunos confirmados

Bogotá y Medellín recibirán el grueso de la programación de los conciertos más destacados de 2024 en Colombia - crédito @jxffsmxth/Pixabay

Como viene siendo costumbre en la historia reciente, Colombia se ha convertido en una parada obligada para los artistas internacionales. El creciente impacto del país en materia de giras internacionales ha llevado a que, para cubrir la demanda, Bogotá y más recientemente Medellín se hayan dado a la tarea de actualizar sus escenarios para cumplir con los máximos estándares de calidad y seguridad.

Así ocurrió con el Movistar Arena en la capital del país que ya se consolidó como un venue referente en el país, y se planea que se inicie el mismo proceso con el estadio El Campín a partir de 2025. Eso también motivó la creación de nuevos escenarios, como el coliseo Medplus en Bogotá que se inauguró en 2022, y la Arena Primavera en Medellín que se espera sea inaugurada en 2026.

En medio de ese panorama de cambios, la agenda de conciertos en Colombia continúa con su actividad acostumbrada, a pesar de la incertidumbre de cuánto durará ese ritmo de presentaciones en vivo en el país y de cuánto resistirá el bolsillo de los colombianos.

A la par, cada vez es más evidente la complacencia de las alcaldías para prestar los estadios habitualmente usados por los equipos del fútbol colombiano, para albergar conciertos en vivo, reavivando la polémica alrededor de su uso más idóneo.

Es por eso que Infobae Colombia presenta un repaso por el calendario de conciertos y festivales que llegarán al país en 2024 a falta de que se confirmen otros artistas para los próximos meses y, especialmente, para el segundo semestre del año.

Bogotá y Medellín se llevan la mayoría del protagonismo, pero otros destinos como Cali o Cartagena también recibirán varios eventos destacados del próximo año.

Enero

Slash dará uno de los primeros conciertos de 2024 en Bogotá, el 24 de enero en el Teatro Royal Center - crédito Luis Tejido/EFE

Ya se está volviendo tradición que el año de conciertos en Colombia inicie en Cartagena con el Buena Vida Music Week, una serie de eventos que recibe La Heroica durante la primera semana del Año Nuevo y en el que destacan especialmente dos festivales. Uno es el Zamna Festival, organizado por el Baum Festival y que se realizará los días 3 y 4 de enero en Fenix Beach, ubicada en la isla de Tierra Bomba. Para este evento se confirmó la presencia de figuras como Camelphat, Mind Against, Blond:Ish y Claptone, entre otros.

El otro evento es el Buena Vida Beach, que entre el 5 y 7 de enero se tomará las playas del hotel Las Américas de la capital de Bolívar. Allí se reunirán figuras como Seth Troxler, Jamie Jones, Nicole Moudaber, The Martinez Brothers o Joris Voorn para lo que será la séptima edición de dicho festival.

Una vez finalicen las vacaciones, Bogotá tendrá sus primeros eventos destacados de 2024. En el Teatro Royal Center se presentará Ilegales desde España (18 de enero) y Slash junto con el cantante Myles Kennedy (26 de enero). Por su parte, el Movistar Arena recibirá en concierto a Quevedo (20 de enero), que presentará su álbum debut Donde quiero estar.

Medellín también tendrá eventos a remarcar, como La Fiesta Rock Festival (20 de enero) en el Parque Norte, con la presencia de Ilegales, acompañados de las bandas nacionales Estados Alterados y Bajo Tierra.

Febrero

En el marco de su gira mundial para 2024, Luis Miguel brindará tres fechas en Colombia durante el mes de febrero: una en Cali y dos en Bogotá - crédito José Méndez/EFE

Varias giras destacan en la programación de conciertos en Colombia para febrero, con paradas en distintos puntos del país. Por un lado está Luis Miguel, que brindará tres fechas: la primera será en el estadio Pascual Guerrero de Cali (15 de febrero), y luego brindará dos fechas en el Coliseo Medplus de Bogotá (17 y 18 de febrero).

Desde Uruguay, No Te Va Gustar celebrará 30 años de carrera con cuatro fechas en Colombia. Estas serán en el Orquideorama de Medellín (15 de febrero), el Teatro Los Fundadores de Manizales (17 de febrero) el Movistar Arena de Bogotá (22 de febrero), y el Teatro de Eventos Enrique Buenaventura de Cali (24 de febrero).

Además de la agrupación rioplatense, el Movistar Arena recibirá sucesivamente a Morrissey (10 de febrero), Paulina Rubio (16 de febrero), el Suena Vol. 2 (17 de febrero), Martin Garrix (23 de febrero) y Gilberto Santa Rosa (24 de febrero).

Chamorro City Hall recibirá la electrónica de Disclosure y ARTBAT los días 15 y 16 de febrero respectivamente, mientras que el Teatro Royal Center albergará el metal sinfónico de Epica (4 de febrero) y el sonido new wave de Men At Work (23 de febrero).

También vale destacar el Lourdes Music Hall, uno de los escenarios capitalinos que se viene utilizando en el último tiempo para conciertos en vivo, y que ese mes recibirá desde Rusia a Motorama (17 de febrero), y a Los Amigos Invisibles desde Venezuela (24 de febrero).

En lo que se refiere a Medellín, en febrero recibirán dos de los festivales más esperados del año para los amantes de la electrónica: el Afterlife en el estadio Cincuentenario (3 de febrero), y La Solar en el Parque Norte (16 y 17 de febrero), que contará con la presencia de figuras como Tiësto, Bizarrap, Disclosure, Paulina Rubio, Tito El Bambino, Yandel o The Chainsmokers.

Por su parte, Cali verá el inicio de la gira del emblemático DJ Carl Cox por Colombia, con su presentación en el Centro De Eventos Valle Del Pacífico el día 29 de febrero.

Marzo

El Festival Estéreo Picnic y su cambio de escenario al Parque Simón Bolivar serán los grandes protagonistas de los conciertos en Colombia de marzo - crédito @festereopicnic/Instagram

El tercer mes del año está marcado por uno de los eventos masivos más esperados en Colombia: el Festival Estéreo Picnic, que para la que será su edición 13 se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Con la presencia de figuras como Blink-182, 30 Seconds To Mars, Paramore, Feid, Arcade Fire, SZA, Placebo, Limp Bizkit o The Offspring, esta aspira a ser una edición que marque un punto de quiebre en la historia de la realización de “un mundo distinto”.

Por su parte, el Movistar Arena recibirá sucesivamente eventos como Sin Merengue No Hay Fiesta (1 de marzo) que tendrá en su alineación a Danny Marin, Wilfrido Vargas o Rikarena, entre otros exponentes del género. A este le seguirá Metal Millennium (2 de marzo) con Warcry como artista principal, Laura Pausini (10 de marzo), el Glory Dayz (13 de marzo) con la presencia de Simple Plan, The Used y All Time Low; el concierto de Greeicy (15 de marzo) y para cerrar el mes, La Cantina Más Grande de Colombia 2.0 (16 de marzo), que congregará a varios de los artistas más destacados de la música popular como Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño y Paola Jara, entre otros.

Luego del inicio de su gira en Cali en febrero, Carl Cox brindará dos DJ sets más en el Coliseo Medplus de Bogotá (1 de marzo) y en el estadio Cincuentenario de Medellín (2 de marzo).

Abril

Siguiendo el ejemplo de lo exhibido en el "Mañana será bonito Fest" en Medellín, Karol G continuará presentando su álbum "Mañana será bonito en Bogotá en 2024 - crédito Romeo Santos/ X

La actividad de eventos en vivo se mantendrá en abril, y hasta podría considerarse que aumenta, pues verá los primeros shows de 2024 en el estadio El Campín con las dos presentaciones de Karol G (5 y 6 de abril) en el marco del Mañana será bonito Tour en su etapa por América Latina, marcadas por la rápida venta de la boletería desde que se puso a disposición del público el pasado octubre.

También destacan las tres fechas de Raphael en el país, con las que el Divo de Linares celebrará más de 60 años de carrera artística. Serán un total de tres fechas distrubuidas en el Movistar Arena de Bogotá (23 de abril), el Teatro de la Universidad de Medellín (25 de abril) y el Teatro de Eventos Enrique Buenaventura de Cali (27 de abril).

Otro evento destacado en la capital del país será la presentación de Sepultura en el Auditorio Mayor CUN (14 de abril), en la que será su gira de despedida de los escenarios de la agrupación de heavy metal más grande de América Latina.

Mayo

Juanes brindará una gira por cinco ciudades de Colombia en mayo - crédito Daniel Pérez/EFE

Tres giras recorrerán Colombia en mayo. La primera será la de Caifanes, que tocará para sus fans en el Centro De Eventos Valle Del Pacífico de Cali (1 de mayo), el Movistar Arena (3 de mayo) y el Centro de Eventos La Macarena de Medellín (4 de mayo).

Tras la agrupación mexicana será el turno del Cuarteto de Nos, que repetirá escenarios en Cali (14 de mayo) y Bogotá (16 de mayo), mientras que Medellín los recibirá en el Centauro Centro de Eventos (18 de mayo).

El tercero en hacer gira por Colombia será Juanes, que anunció un total de cinco fechas del Juan Es Colombia Tour 2024. El antioqueño presentará su álbum Vida Cotidiana y todos sus grandes éxitos en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín (16 de mayo), el Centro De Eventos Valle Del Pacífico de Cali (17 de mayo), el Expofuturo de Pereira (18 de mayo), el Movistar Arena de Bogotá (24 de mayo) y en el Cenfer de Bucaramanga (25 de mayo).

Otros shows destacados incluyen a Don Tetto en el Movistar Arena (25 de mayo), Interpol en el Orquideorama de Medellín (26 de mayo) y el ex-One Direction Louis Tomlinson en el Coliseo Medplus (28 de mayo).

En lo que se refiere a festivales, Corferias albergará el Tattoo Music Fest (18 y 19 de mayo) y el BAUM Festival (24 y 25 de mayo), mismos que esperan publicar su alineación de artistas en las próximas semanas.

Lo que hay para el segundo semestre

Iron Maiden daría el último concierto en el estadio El Campín antes de que den inicio las obras de remodelación del recinto, que se extenderán hasta 2028 - crédito Eliseo Trigo/EFE

Si bien es usual que los anuncios de conciertos para el segundo semestre del año se den a la mitad, eso no impidió que el calendario tenga ya varias fechas confirmadas para ese momento.

Por ejemplo, Medellín y Bogotá recibirán Viva La Salsa en julio. La capital antioqueña tendrá el primer turno el 6 de julio en el estadio Atanasio Girardot, mientras que la capital del país albergará el evento el 13 de julio en el estadio El Campín. Ese mes también tendrán lugar las dos fechas de Morat en el coloso de la 57, los días 6 y 7 de julio.

Por último, el 24 de noviembre tendrá lugar en el estadio capitalino el concierto de Iron Maiden en el que será el regreso de los británicos luego de 12 años al país. Se espera que este sea el último concierto que albergue El Campín antes de que den inicio las obras de remodelación del escenario, que se extenderán hasta 2028.