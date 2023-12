Lisandro Meza y el día que lo invitaron a la fiesta de la hija de Maradona

Lisandro Meza fue invitado en 2002 por Diego Armando Maradona para la celebración de los 15 años de su hija Dalma, en el estadio La Bombonera - crédito EFE y Getty Images

Así como trascendió géneros musicales y los dotó de un sentido propio, la música de Lisandro Meza trascendió fronteras. El macho de América, primero con Los Corraleros de Majagual y luego en solitario, se convirtió en embajador de la música colombiana en el extranjero, logrando que sus canciones se escucharan en cada rincón del continente. Argentina no fue la excepción, y es así que varios clásicos suyos (especialmente las cumbias) se volvieron infaltables en las fiestas de dicho país.

Esa popularidad le permitió al cantante, acordeonero y compositor sabanero protagonizar uno de los momentos más peculiares de su carrera. En 2002, Diego Armando Maradona decidió celebrar por todo lo alto los 15 años de su hija Dalma con una celebración que tuvo lugar en el estadio La Bombonera, la cancha de Boca Juniors en la que durante años deleitó a los xeneizes con su técnica.

Dalma, hincha de Boca igual que su papá, soñaba con celebrar sus 15 años en La Bombonera, pero no parecía algo factible. A pesar de ello, Diego habló con el entonces presidente del club, Mauricio Macri, que hizo posible la realización del evento y que recibió un amplio cubrimiento a pesar de que fueron pocas las cámaras que pudieron captar momentos de la fiesta.

Justamente allí se encontraba Lisandro Meza. En charla con El Heraldo, el promotor durante muchos años del intérprete de La gorra no se me cae, Senderito de amor, Lejanía o Baracunatana, Francisco Javier Cano, recordó este particular momento dando algo de contexto a la capacidad que tenía el astro argentino para complacer a su hija en su día:

“La hija de Maradona iba a cumplir 15 años, su padre le preguntó qué artista quería y lo sorprendió al decirle que quería a Lisandro Meza, ese fue el artista internacional que amenizó la fiesta. En esa época estaban muy de moda grupos norteamericanos NSYNC o Backstreet Boys y la propia Britney Spears, pero ella quiso al maestro Lisandro con su música, que es muy apetecida en Argentina”

A la celebración que tuvo unos 300 invitados que se alojaron en la carpa blanca construida para la ocasión, se le sumó además de Lisandro Meza a dos agrupaciones argentinas, Los Piojos y Los Auténticos Decadentes.

Lisandro Meza falleció el pasado sábado 23 de diciembre luego de completar 17 días internado en la Clínica Especializada La Concepción de Sincelejo, producto de una insuficiencia renal y cardiaca.

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, celebró sus 15 años en el estadio La Bombonera en 2002 - crédito @el10siempre_/Instagram

Entre la sorpresa por su fallecimiento en víspera de Navidad y el impacto de la partida de una figura imprescindible para entender el folclor y sus distintas fusiones en Colombia, una de las preguntas que más ha generado la muerte de Lisandro Meza se relaciona con su herencia.

Y es que el catálogo tan amplió de El sabanero mayor sumado a los años de giras alrededor del mundo dejan la inquietud de cómo se repartirán sus bienes tanto en lo relacionado con sus propiedades como en lo que se refiere al porcentaje que le corresponde por regalías de la reproducción de sus canciones en las plataformas de streaming.

Parte de la duda quedó despejada en Buen día Colombia, el programa matutino del canal RCN. Allí fue invitado Juan José Meza, uno de los hijos del intérprete sucreño que se refirió al tema. Manifestó que en total son 16 los hijos que tuvo su padre, y sostuvo que una vez llegara el día en que su padre no estuviera, la herencia debía ser repartida entre todos en partes iguales.