Las acciones legales de Gustavo Petro contra Marbelle por comentario contra Antonella no tendrían sustento jurídico: esta es la razón

Marbelle escribió un comentario en X en el que, aparentemente, señala a la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, de ser una habitante de calle - crédito Infobae

El presidente Gustavo Petro anunció que interpondrá acciones legales en contra de la cantante Marbelle por un comentario que lanzó en X (antes Twitter), aparentemente, en contra de su hija Antonella Petro.

En la red social, la artista compartió una foto en la que aparece la menor compartiendo con exhabitantes de calle en la celebración navideña del 24 de diciembre y que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. El usuario que publicó la imagen cuestionó: “En esta foto no veo a ningún habitante de calle y ¿ustedes?”, a lo que Marbelle respondió: “Solo una…”.

Ante esto, el mandatario colombiano trinó indignado y aseguró que utilizar el término “habitante de calle” para hostigar a una menor de edad es “una bellaquería muy ignorante”. Por eso, aseguró que, a petición de su hija, tomaría el camino de la justicia para irse en contra de Marbelle.

“De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, escribió el jefe de Estado en X.

El presidente de Colombia anunció que tomará acciones legales contra Marbelle, sin embargo, el abogado Julián Quintana desestimó los alcances de esta decisión ante la Ley - crédito @PetroGustavo/X

Denuncia de Gustavo Petro no prosperaría: estos son los motivos

De acuerdo con el abogado penalista y exdirector Nacional del CTI Julián Quintana, que conversó con Infobae Colombia, la decisión del presidente Gustavo Petro, en realidad, no cuenta con sustento y, por tanto, no se vería reflejado ningún resultado penal en contra de la cantante.

Si se pensara en denunciarla por un delito como la calumnia, se requeriría que Marbelle hubiera señalado a la hija de Gustavo Petro de haber cometido algún delito tipificado en el Código Penal, cosa que no pasó. Por otro lado, si la denunciara por injuria, tampoco habría procedencia alguna porque no se configuró ningún daño en contra de la menor.

“En el comentario de Marbelle no se puede evidenciar o concluir delito alguno, porque el elemento normativo de la injuria exige que haya una imputación deshonrosa. Cuando uno mira el comentario, haciendo ver que (Antonella) es un habitante de la calle, puede sonar chistoso, fuera de lugar, como una broma de mal gusto, pero, a la final, en nada afecta la reputación de la hija de Gustavo Petro”, explicó el letrado a Infobae Colombia.

Desde el ámbito legal, la denuncia del presidente Petro no tendría cabida porque el término “habitante de calle” se implementa para dignificar a las personas que no tienen hogar y que carecen de los servicios básicos requeridos para vivir.

Usualmente, estos ciudadanos son llamados “desechables” y “gamines”, que son conceptos con una alta carga peyorativa y despectiva que han representado discriminación y exclusión para las personas que no tienen techo. Por eso, se han venido cambiando por “habitantes de la calle”.

En ese sentido, teniendo en cuenta que es un término que más bien dignifica a esta población, no habría razón alguna para considerar un posible daño sobre la hija del jefe de Estado. No obstante, Petro está en todo su derecho de instaurar una denuncia si así lo quiere, pero, probablemente, los jueces de la República rechacen sus pretensiones por no ser “relevantes penalmente”, aseguró Quintana a este medio.

El abogado indicó que este “mal chiste” de la cantante tampoco sería suficiente para emprender acciones civiles en su contra porque, nuevamente, no hay un daño que se evidencie en la menor de edad por el comentario de Marbelle.

Marbelle ha sido fiel opositora al Gobierno de Gustavo Petro y en sus trinos se ha ido en contra hasta de su familia. Por eso, el presidente anunció acciones legales en su contra - crédito Infobae Colombia

Asimismo, indicó que el trino no llevaría a que otras personas puedan cometer delitos contra Antonella. En caso de que su hija fuera víctima de actos de bullying como consecuencia de lo escrito por la cantante, los responsables serían quienes incurren en dichas conductas y no la artista, porque la responsabilidad tanto penal como disciplinaria es “personal”.

Lo que sí puede presentarse es un reproche social y ético por la interpretación que surge del comentario de Marbelle, según argumenta Quintana, pero, jurídicamente, no habría nada que hacer. En ese sentido, el experto explicó que el anuncio de Petro se muestra como una “persecución” contra aquellos que no están de acuerdo con él y sus políticas.