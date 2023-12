Gustavo Petro anunció que demandará a Marbelle por el polémico comentario contra su hija Antonella

Gustavo Petro anunció que demandará a Marbelle - crédito redessociales/Colprensa

El 24 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió parte de su Navidad almorzando junto a múltiples exhabitantes de calle, lo que valió para críticas y halagos para el mandatario en redes sociales.

Entre las opiniones negativas se registraron los comentarios de varios usuarios que afirmaron que se trataba de un montaje y que en realidad los invitados del presidente no eran habitantes de calle, resaltando una publicación en la que se observaba a la hija menor del presidente, Antonella Petro, en compañía de varios hombres durante el almuerzo.

“En esta foto no veo a ningún habitante de calle y ¿ustedes?”, fue la publicación que compartió la cantante colombiana Marbelle, que añadió las palabras “Solo una…” haciendo referencia que de la hija del mandatario era una habitante de calle.

A través de redes sociales, Marbelle se refirió a la hija de Gustavo Petro como habitante de calle - crédito @Marbelle30/X

Además de múltiples críticas por enfrascar su postura sobre el presidente en contra de una menor de edad, Gustavo Petro también se refirió al respecto, anunciando desde su cuenta de X que demandará a Marbelle.

“Ser habitante de calle no es para estigmatizar, pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pesido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo.”, fue la publicación del mandatario colombiano.

El presidente de Colombia anunció que demandará a Marbelle - crédito @PetroGustavo/X

El anuncio del mandatario recibió múltiples opiniones, incluida la de la directora del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), que aseguró que el caso ya había sido tomado por esta entidad.

“Presidente cuente con la oficina jurídica del @ICBFColombia para lo pertinente. Ya estamos en el tema”, fue la respuesta de Astrid Eliana Cáceres Cárdenas al respecto.

Esta no es la primera vez que la artista colombiana se refiere de manera despectiva a la hija menor del mandatario, ya que en septiembre, cuando Antonella acompañó a su padre a un recorrido por Times Square, la cantante se burló del físico de la menor de edad.

En septiembre, Marbelle se burló del físico de la hija del presidente de Colombia - crédito @Marbelle30/X

En esa ocasión no fue el presidente de Colombia el que respondió estos señalamientos, sino otra de sus hijas, Sofía Petro, que compartió varias publicaciones en las que usuarios en redes sociales criticaban a Marbelle, refiriéndose a ella como una bully de 43 años.

“Marbelle es una bully de 43 años. Están hablando de una niña de 15 años”, fue una de las publicaciones compartidas por Sofía Petro.

Con Andrea Petro, hija mayor del mandatario, Marbelle también había protagonizado algunos conflictos en redes sociales. El último de ellos luego de que la hija del presidente pidiera a los retractores de su padre que respetaran el voto de los colombianos.

“Qué triste es ver tanta calumnia, mentiras, desinformación, odio, violencia. Respeten el voto popular, respeten al pueblo. Déjenlos tener lo que nunca han tenido y jamás tendrán con ustedes. Salud, educación, empleo, oportunidades. Porque les duele tanto que les demos dignidad”, escribió Andrea Petro.

Ante esto, la artista se burló de la publicación y respondió de manera irónica, lo que fue correspondido por algunos de sus seguidores.

Marbelle lanzó una contundente respuesta en contra de Andrea Petro, tras su más reciente publicación en X - crédito @Marbelle30/X

Desde la posesión del mandatario, Marbelle ha sido una de las celebridades que más ha criticado la gestión de Gustavo Petro en la presidencia, realizando múltiples comentarios en contra de Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

Uno de los más resaltados fue el Día de las Velitas, cuando la artista solicitó a sus seguidores que entre sus deseos estuviera que el mandatario abandone el poder, sumado a una alteración de Y no hago más na, del Gran Combo de Puerto Rico en forma de burla contra Petro.