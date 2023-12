Fiscal Barbosa se refirió a la reforma a la justicia propuesta por Petro: “Tuvieron que esperar a que yo me fuera para presentarla”

El Fiscal General señala que su ausencia plantea preguntas sobre la inclusión y transparencia del proceso - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

El panorama político en torno a la anunciada reforma a la justicia en Colombia tomó un nuevo giro, con las declaraciones contundentes del actual Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Este, a pesar de su posición clave en el sistema judicial, afirmó no haber sido invitado a formar parte de la comisión de expertos que contribuirá a redactar la reforma.

Barbosa, que concluirá su gestión el próximo 12 de febrero, expresó sus reservas y lanzó críticas hacia el gobierno al afirmar que la reforma fue presentada estratégicamente después de su partida. Sus declaraciones sugieren un posible desencuentro entre las altas esferas judiciales y el Ejecutivo, planteando interrogantes sobre la transparencia y la inclusión en el proceso reformatorio.

“No, a mí no me han invitado, por supuesto, ustedes entenderán que ya no me invitan, porque yo creo que se preocupan que yo esté en cualquier mesa, pero lo que sí quiero decir es que esperaron hasta que yo me fuera para presentar la reforma a la justicia”, informó Barbosa a varios medios de comunicación.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció previamente los 35 miembros de la comisión, destacando figuras prominentes como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la vicepresidenta de la JEP, Belkis Izquierdo. No obstante, la ausencia del Fiscal General ha generado controversia y resalta la complejidad de conciliar diferentes perspectivas dentro del sistema judicial.

Aunque la comisión para crear la reforma a la justicia está integrada por personas de diferentes ideologías políticas y disciplinas, para Barbosa, este hecho solo complica un consenso - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

La reforma propuesta busca elaborar propuestas en tres subcomisiones durante un período de tres meses, con el objetivo declarado de restablecer un sistema de justicia centrado en esclarecer la verdad en lugar de enfocarse principalmente en el castigo. Sin embargo, las preocupaciones expresadas por Barbosa sugieren que existen aspectos críticos en juego, especialmente en relación con la Procuraduría y la posible reestructuración de la Rama Judicial.

Barbosa no solo instó a que se defienda la integridad de la Procuraduría y la Fiscalía, sino que también expresó su escepticismo sobre la composición diversa de la comisión de expertos. Sus comentarios proponen que la heterogeneidad de opiniones podría obstaculizar la capacidad del grupo para llegar a consensos efectivos, planteando dudas sobre la viabilidad de la reforma en sí misma.

“Yo lo que creo que deben hacer es defender la institución de la Procuraduría General de la Nación, que tiene una función en la Constitución Política de Colombia y que al mismo tiempo ha permitido que funcione adecuadamente... Si hay que trasladar unas personas de uno a otra entidad, es un asunto que tendrán que hacerlo, no por el capricho de un funcionario, sino después de un análisis constitucional y legal muy preciso que ojalá se produzca en el país en el marco de cualquier discusión pública alrededor de la justicia”, menciona Barbosa.

Según Barbosa, el mismo es un defensor de la Constitución Colombiana - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

A medida que la Corte Suprema de Justicia elige al sucesor de Barbosa y la comisión se prepara para iniciar su labor, la atención se centra en cómo se manejarán estas discrepancias y en qué medida se logrará una reforma que refleje los intereses de todas las partes involucradas.

La sociedad colombiana, por su parte, aguarda con expectación los detalles concretos de la propuesta, abogando por un proceso transparente y participativo que fortalezca, en lugar de debilitar, la estructura de la justicia en el país.

Finalmente, para Barbosa es un problema que las personas que estarán dentro del equipo de la construcción de la Reforma a la Justicia sean de diferentes sectores políticos e ideológicos, pues pese a que se trata de escuchar la mayoría de las voces representativas de grupos puntuales en Colombia, según indica Barbosa, esa conformación plural solo hará que se demore más los consensos.

“Hasta hoy ni siquiera sabemos si hay contenidos, si hay reforma, incluso ni siquiera sabemos si ese grupo de personas que es un grupo plural se va a poder poner de acuerdo en torno al lugar en donde se van a reunir, ni siquiera porque yo creo que son tantos que básicamente eso lo que anticipa es la imposibilidad de hacer cualquier reforma a la justicia, el hecho de convocar tanta gente que tienen tantos y tan diversas posturas alrededor de la rama judicial”, informó Barbosa para diferentes medios de comunicación, como Semana.