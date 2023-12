Canserbero y Tupac: las similitudes en los asesinatos de dos de los raperos más influyentes de la historia

Tarek William Saab, fiscal General de Venezuela, comparó el asesinato de Canserbero con el de Tupac, un reconocido rapero estadounidense - crédito Infobae

El 26 de diciembre, la Fiscalía de Venezuela reveló múltiples grabaciones en las que Natalia Améstica, exrepresentante de Tirone González, más conocido como Canserbero, confesó haber asesinado al rapero venezolano y a su entonces pareja, Carlos Molnar, en 2015, resaltando que requirió de la ayuda de su hermano, Guillermo Améstica, y de varios funcionarios públicos que cambiaron la escena del crimen para que pareciera un homicidio-suicidio.

Te puede interesar: Muerte de Canserbero: Natalia Améstica confesó el asesinato del rapero venezolano

Sumado a los detalles entregados por Améstica, el fiscal General de Venezuela, William Saab, comparó la muerte de Canserbero con la del reconocido rapero estadounidense Tupac Shakur, que fue asesinado en 1996. Saab resaltó que a diferencia de la muerte de Shakur, el caso de Tirone González sí pudo ser resuelto por la justicia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Hemos hecho justicia. En ese sentido, quiero comparar con este caso con el caso del asesinato del gran artista Tupac Shakur, genio de la música rap estadounidense, asesinado en 1996″, afirmó Saab al respecto.

De esta forma, William Saab recordó lo que fue el asesinato de uno de los exponentes más conocidos en el mundo de rap, un caso que luego de más de 27 años no ha sido esclarecido por la justicia estadounidense.

Muerte de Canserbero hasta la revelación de Natalia Améstica

El fiscal General de Venezuela, William Saab, reveló detalles del crimen registrado el 20 de enero de 2015 - crédito Montaje Infobae

En 2015, Tirone González, más conocido como Canserbero, se había convertido en uno de los exponentes de rap en español más conocidos de la región, lo que le valió para hacer múltiples giras por fuera de Venezuela, su país natal, pero después de concluir una entre Chile y Argentina su vida terminó.

Te puede interesar: Cómo murió Canserbero: los escabrosos detalles del asesinato de Tirone González

El 20 de enero de 2015, las autoridades en Venezuela registraron la muerte de Canserbero. Durante ocho años la versión oficial destacó que Tirone González asesinó a Carlos Molnar (músico venezolano) y luego se quitó la vida al lanzarse desde un décimo piso, algunas hipótesis afirmaban que podría tratarse de un crimen pasional.

La única persona que observó lo que pasó ese día fue Natalia Améstica, pareja de Carlos Molnar y exmánager del rapero, que validó la teoría ya mencionada y resaltó que Canserbero tenía problemas mentales; esto cambió el 26 de diciembre de 2023, un mes después de que la justicia venezolana reabrió el caso.

Te puede interesar: Canserbero dejó huella inolvidable en los escenarios de Colombia: así enamoró a sus seguidores

Améstica reveló que asesinó a su pareja y Canserbero luego de que estos faltaran en la entrega de un dinero y el rapero tomara la decisión de despedirla de su trabajo; mientras que su hermano y miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional la ayudaron para inculpar a Tirone González del crimen, para ello, lanzaron el cadáver de Canserbero desde la ventana del apartamento, para que pareciera un suicidio.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llame a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y ellos se encargaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio”, aseguró Natalia Améstica.

Muerte de Tupac y en qué va este caso

La muerte de Tupac Shakur no ha sido resuelta después de 27 años - crédito Europa Press

En 1996, con 25 años y en similitud con Canserbero, Tupac Shakur estaba en el auge de su carrera, denominado como uno de los pioneros del rap. El estadounidense había consolidado varios éxitos musicales que lo tenían en la cima de este género, sin embargo, Tupac había estado implicado en varios casos de pandillas, incluyendo un tiroteo del que fue víctima en 1994.

Dentro de la hipótesis que manejan las autoridades sobre la muerte de Shakur se habla de una riña registrada entre dos pandillas, la cual tuvo una represalia rápida cuando en un semáforo el vehículo en el que se movilizaba el rapero fue baleado, Tupac recibió al menos cuatro disparos y murió seis días después.

Este caso no presentó avances durante varios años, no fue sino hasta que en septiembre de 2023 las autoridades capturaron a Duane Davis, más conocido como Keffe D, de 60 años, que en repetidas ocasiones ha resaltado que estaba dentro del auto en el que dispararon contra Tupac, pero asegurando que él no disparó.

En la actualidad este caso no ha sido resuelto y el hombre capturado no ha recibido ningún tipo de condena.

“Durante los últimos cinco años, hemos realizado innumerables entrevistas y corroborado numerosos hechos que no solo eran consistentes con la escena del crimen, la noche del incidente, sino que también corroboraban y eran consistentes con la secuencia de eventos de esa noche”, afirmó al respecto Jason Johansson, teniente de homicidios de la policía de Las Vegas.