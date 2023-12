Esta es la ‘tiraera’ que está entre las canciones ‘navideñas’ más escuchadas en Colombia

Estos son algunos de los artistas más escuchados en Colombia en diciembre - crédito Colprensa / Archivo - @Arcangel/Instagram - Colprensa/ Archivo

Parece que en diciembre casi toda Colombia cambia sus preferencias musicales y tiende a inclinarse hacia un estilo más “navideño” o “decembrino”.

Te puede interesar: Imperdibles: las mejores canciones para celebrar Navidad y Año Nuevo

Es por esto que artistas como Pastor López, Rodolfo Aicardi, Los 50 de Joselito, Fruko y sus Tesos, Los Corraleros de Majagual suelen liderar las listas. Sin embargo, recientemente hubo una sorpresa considerable, ya que el nombre de Arcángel apareció en el escalafón.

Canciones como Fantasía nocturna, Sin alma ni corazón, Los sabanales, La colegiala, Cariñito sin mí, El bailador, Dame tu mujer, José, Cariñito, entre muchas otras, suelen escucharse con frecuencia en los hogares colombianos. Sin embargo, parece que una canción de reguetón se ha colado entre esta lista, y lo que más llama la atención es que se trata de una ‘tiraera’, un tipo de tema musical en el que los artistas suelen arremeter contra algunos colegas.

Te puede interesar: Fundador de Los Hispanos le puso “tatequieto” a exintegrante ante la SIC: esto fue lo que pasó

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

De acuerdo con los escalafones más recientes publicados por Spotify Colombia, el cantante puertorriqueño Arcángel figura en la lista de los artistas más escuchados. Pero eso no es todo, ya que su canción Feliz Navidad 4 se posiciona en el segundo lugar de los temas más reproducidos en Colombia durante el mes de diciembre.

Te puede interesar: De Pastor López a Mariah Carey: conozca lo que más escuchan los colombianos en Navidad

Según la plataforma digital, en “las canciones navideñas más reproducidas en Colombia”, la ‘tiraera’ de Arcángel, Feliz Navidad 4, ocupa el segundo lugar, siendo superada únicamente por All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. En el tercer lugar se encuentra María Teresa de Los 50 de Joselito, en el cuarto puesto se ubicó Hijo Ausente de Pastor López, y la lista la cierra Snowman de Sia.

Esta es la lista de las canciones más escuchadas en Colombia de Spotify Colombia - crédito @spotifycolombia/Instagram

El tema Feliz Navidad 4 fue una tiraera de para Farruko, luego de que estos dos cantantes tuvieran varios roces en esa época. Entre las líneas, Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, menciona: “Aprendieron a vestir cuando me vieron en televisión y conociste marcas que no sabías. Si lo tuyo era pirata y Jordan que nunca salían (...) Necesitas alguien que te escriba, mano arriba”.

Así mismo, Arcángel aparece en el top 10 de los artistas más escuchados en Colombia durante el mes de diciembre y comparte la lista con algunas “leyendas” como Pastor López, Los Hispanos y los 50 de Joselito. Este es el escalafón:

50 de Joselito Guillermo Buitrago Los Hispanos Rodolfo Aicardi Mariah Carey Arcángel Pastor López Los trovadores de Baru Michael Bublé Sia

Una de las tiraeras de Arcángel se encuentra entre las canciones más reproducidas en diciembre en Colombia - crédito @Arcángel/Instagram

Arcángel ha llamado mucho la atención en diciembre, y no solo debido a su rivalidad con Anuel, a quien también le dedicó FN8 (Feliz Navidad 8). Durante este mes se ha vuelto viral en las redes sociales una la línea de Feliz Navidad 3 que dice: “Feliz Navidad para todos ustedes, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle mothafocka”.

El cantante puertorriqueño está teniendo una confrontación con el cantante Anuel debido a varios comentarios que lanzó en sus redes sociales. Esto llevó a que Austin Santos decidiera, después de seis años, volver a lanzar una canción de “Feliz Navidad”.

El artista puertorriqueño en una de las líneas de FN8 comentó: “Cabrón, qué tú va a ser, a ti no te gusta matar. Fuiste el payaso y la burla de los de la FARC, nunca he pagado por prote y eso nunca va a pasar, literal lo que tú eres, un rascabicho sin moral”. Como era de esperarse, Anuel respondió y la canción Glock, Glock, Glock, no fue lo que muchos esperaban y hasta desató burlas en las redes sociales. El mismo Arcángel comentó: ““Diablooo mano, cabrón, qué clase de mierda!!! Dime que esto es mentira manoooo!!! Nooooo, esto tiene que ser jodiendo”.