En la Costa Caribe hicieron un muñeco en honor a Andrea Valdiri

Andrea Valdiri ya tiene muñeco de Año Viejo en Candelaria, Atlántico, y las redes sociales estallaron - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Andrea Valdiri ha estado en boca de sus seguidores debido a la separación que tuvo del creador de contenido Felipe Saruma, después de presumir su romance en redes sociales. La bailarina barranquillera fue duramente criticada por los internautas, que la acusaron de que ninguna de sus relaciones logre consolidarse de manera definitiva.

Teniendo en cuenta que las críticas fueron implacables, la también empresaria decidió responder de forma contundente: “A ustedes que ‘mondá’ les importa si me duran o no los machos, si la ‘chucha’ es mía […] Yo trabajo; de hecho, a la campaña de carros les cobré 120 millones de pesos y no me importa mostrar, eso se ha hecho siempre, pero como soy yo me caen encima”.

Andrea Valdiri se convirtió en muñeco de Año Viejo y su imagen circula en las calles de Candelaria, Atlántico - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Recientemente, se presentó un hecho en el municipio de Candelaria, Atlántico, en el que la influencer Andrea Valdiri se convirtió en un singular elemento de celebración decembrina, al ser la inspiración detrás de un muñeco de Año Viejo. Este tipo de elementos fantásticos que se queman en la noche del 31 de diciembre para despedir lo malo que dejó el año que termina, causó revuelo y atracción entre los habitantes del municipio.

“Machi, aquí esperando los toros de Candelaria”, se alcanza a leer en un letrero que ubicaron en sus manos y que ha despertado risas entre los internautas. La creadora de contenido no se ha pronunciado en redes sociales sobre este muñeco de Año Viejo.

El personaje, que presentaba rasgos característicos de Valdiri, no solo cumplió con el ritual de despedir el año, pero también sirvió para rendir honor a la bailarina y empresaria, además, de dejar de lado lo negativo entre sus seguidores la separación. La elección la bailarina barranquillera como tema para el muñeco de Año Viejo destaca su popularidad y presencia en la cultura popular característica de pueblos arraigados a este tipo de conmemoraciones.

Muñeco de Año Viejo de Andrea Valdiri recorre las calles de Candelaria, Atlántico - crédito @chismeskilleros/Instagram

Es conocida por su dinamismo en redes sociales donde comparte contenido relacionado con baile, estilo de vida y su empresa de accesorios y ropa. Este singular homenaje refleja la identificación y admiración que muchos de sus seguidores sienten hacia ella e incluso, hay quienes dicen que también es un acto de rechazo de quienes no estuvieron de acuerdo con su comportamiento.

Qué dijo de su separación

Los rumores de su separación comenzaron a tomar fuerza en septiembre de 2023 y pese a que no habían confirmado formalmente su divorcio, el 23 de noviembre a través de sus InstaStories, la bailarina barranquillera decidió abrir su corazón y contar toda la verdad.

En su versión, Valdiri aseguró que “tuvo un matrimonio superbonito” con su ahora exesposo, pero que por múltiples factores decidieron distanciarse, dejándole algunas enseñanzas con respecto a hacer pública su relación: “Un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos [...] Yo pa’ qué caraj... voy a enviar a esos hogares mensajes negativos o de problemas”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación a través de redes sociales - crédito @felipesaruma - @andreavaldirisos/Instagram

Incluso, señaló que recibió críticas en sus mensajes directos de Instagram en los que decían que “nada más mostraba lo bonito de la relación”, como ejemplo para quienes soñaban con el encuentro de ese “amor bonito que siempre mostré en redes”.