Maluma salió a las calles de Medellín a rumbear en una chiva: “Qué chimba Medallo”

Maluma está culminando el año 2023 de una manera excepcional. Recientemente, el cantante paisa celebró el baby shower de su hija, París, con un encantador picnic familiar. Sin embargo, aprovechando su estancia en Medellín, también decidió disfrutar de las festividades navideñas, por lo que tomó un paseo en una chiva rumbera en compañía de su novia, Susana Gómez, familiares y algunos amigos cercanos.

El cantante vivió un año que permanecerá guardado en su memoria para siempre, ya que no solo lanzó un nuevo álbum que fue muy bien recibido por sus fanáticos, sino que la canción Según Quién, junto a Carin León, se convirtió en un éxito en las redes sociales. Además, su gira por Estados Unidos fue un rotundo éxito y durante estas presentaciones, también dio a conocer la noticia de que sería padre de una niña a la que llamaría París.

El Pretty boy, como también es conocido el cantante colombiano, compartió en sus redes sociales algunos de los momentos vividos durante el paseo en la chiva rumbera. En estas publicaciones, mostró que pasó un rato muy especial en compañía de sus seres queridos, especialmente de París, quien experimentó por “primera vez” lo que es subirse a este tipo de vehículo en la capital antioqueña, algo que suele ser muy característico en esta región.

“¡La primera chiva de París. ¡QUÉ CHIMBA MEDALLO!”, resaltó Maluma en sus redes sociales. En las fotografías que compartió, se le puede ver bailando junto a su novia, disfrutando del alumbrado navideño, brindando con aguardiente e incluso pasando tiempo con sus fanáticos. Además, en un video que también publicó en sus redes, participó en el reto del “primer y último trago”, y como era de esperarse, lo realizó con su característico y único estilo.

El cantante colombiano está aprovechando su tiempo en la capitan antioqueña

A Maluma se le pudo ver muy feliz compartiendo este momento con su novia. El cantante bailó, cantó y se río sin parar durante el recorrido por la ciudad de Medellín. Durante su viaje no faltaron canciones como de la época como El ausente de Pastor López y Boquita de caramelo de Rodolo Aicardi, sin embargo, el reguetón no se podía quedar por fuera debido a que el paisa se gozó temas como More de Zion, Ken-Y y Jory, Detrás de ti de Farruko, Solos de Plan B y Tony Dize, Sexy movimiento de Wisin y Yandel, entre muchos otros, así como algunos de sus éxitos como Miss independent o Mojando asientos junto a al Ferxxo.