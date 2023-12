Influenciador David Rozo lanzó advertencia a Gustavo Petro por masacres en Colombia: “No puedo guardar silencio”

El influenciador David Rozo ha sido un defensor del mandato de Gustavo Petro en sus redes sociales, pero ahora cuestiona al presidente por las 93 masacres que se han registrado en 2023 en el país - crédito @DonIzquierdo_/X y Chepa Beltrán/Europa Press

Al presidente Gustavo Petro le han llovido críticas por la última masacre que se registró en Colombia, en la que cinco personas fueron asesinadas. Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre en Santander de Quilichao (Cauca), donde John Freiman Ramos Ocaña, líder social de la región; su esposa, Yisel Menza; y su hija de 15 años, así como los jóvenes Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos, fueron víctimas de homicidio.

La oposición ha cuestionado la gestión del mandatario en materia de seguridad, al igual que quienes votaron por él en las elecciones presidenciales de 2022. Muchos han sido los arrepentidos por haberlo apoyado y ahora, el influenciador y activista David Rozo mostró su descontento lanzando una fuerte advertencia a Gustavo Petro.

“En el 2023 van más de 93 masacres. Me duelen, duelen ahora, como han dolido siempre. Me dolían cuando Duque era Presidente y ahora que Petro lo es, me duelen el doble. Ojo @petrogustavo, votamos para detener la masacre, el tiempo se está acabando y las muertes se siguen contando”, escribió Rozo en X (antes Twitter).

David Rozo cuestionó al presidente Gustavo Petro por la continuación de las masacres en Colombia - crédito @DonIzquierdo_/X

Desde el Gobierno nacional se ha buscado implementar la política de Paz Total, con el objetivo de disminuir la violencia en el país y, además, se están llevando a cabo mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, comandadas por Iván Mordisco.

No obstante, los asesinatos a líderes sociales, secuestros, desplazamientos, confinamientos y masacres han continuado y, algunos de ellos, han sido adjudicados a estos grupos armados con los que se supone que hay un cese al fuego bilateral temporal vigente. De hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que, probablemente, el EMC de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias estaría detrás de los homicidios perpetrados en Cauca.

El jefe de cartera también anunció el incremento de activos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en el departamento para hallar a los responsables, por quienes ofrecen 200 millones de pesos para capturarlos. El despliegue de uniformados también es para detener a otros integrantes de grupos armados que tienen órdenes de arresto.

Sin embargo, la violencia en el Cauca no estalló con esta reciente masacre. De acuerdo con cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz). tan solo entre el 16 y el 22 de diciembre, es decir, en siete días, se han registrado 11 hechos violentos en el departamento. Entre ellos también está el asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez, perpetrado el 22 de diciembre.

Listado de hechos violentos registrados en Cauca entre el 16 y el 22 de diciembre de 2023 - crédito @Indepaz/X

Frente a esto, el excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, se pronunció en X: “Rechazo el asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonia Rodríguez. Los grupos armados no pueden hacer del diálogo con el gobierno su patente de corso para profundizar la violencia, mientras actúan como grupos mafiosos. Si genuinamente buscan paz, hagan actos de paz”.

Por su parte, en redes sociales cuestionaron al influenciador David Rozo por “esperar” a declarar algo sobre las masacres ocurridas durante el Gobierno de Petro, cuando ya se han documentado más de 90. Ante esto, el activista aseguró que todos los homicidios “duelen” y que no puede hacer caso omiso a la situación actual de orden público en el país.

“Me duelen [las masacres]. Me duelen en el alma. No puedo guardar silencio ante eso. Este gobierno tiene que actuar con contundencia, fue una promesa”, sostuvo David Rozo.

Otras figuras públicas también salieron a manifestarse en la red social, exigiendo resultados al presidente: “Pare ya esta violencia”, escribió en X el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez.