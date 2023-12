Aida Victoria Merlano insistió en que quiere ser mamá: “A mitad de año encargo criatura”

Aida Victoria Merlano confirmó que en 2024 buscará ser mamá - crédito captura de pantalla @elmundodeaco/YouTube

2023 fue un año de altas y bajas para Aida Victoria Merlano. La creadora de contenido estuvo en la mira del público luego de confirmarse el final de su fugaz relación con el streamer WestCol, y la han vinculado sentimentalmente en distintos momentos con figuras como Andy Rivera o Ryan Castro. Inclusive, durante algunas semanas la hija de la excongresista Aída Merlano generó algo de preocupación luego de ausentarse por varias semanas de sus cuentas personales debido a una multa que recibió por motivos que no dio a conocer públicamente.

Te puede interesar: ‘WestCol’ mostró su lujosa y nueva mansión; ¿la estrenó con Aida Victoria Merlano?

Con todo, la barranquillera no dejó de subir contenido en sus redes sociales abordando temas de superación personal, promoción de productos o eventos, e incluso interactuando con sus seguidores. Y tampoco dejó de generar controversia o sorpresa en las redes sociales por sus comentarios.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La segura le respondió fuerte a seguidor que criticó su cuerpo: “Un culo se reconstruye en el quirófano, pero ¿y tu cerebro?”

Aida Victoria fue invitada a El mundo de Aco, canal de entrevistas de YouTube. Allí habló de distintos temas, como la personalidad fogosa que ha proyectado desde que se hizo reconocida en redes sociales. “El problema no es ser arrecha. El problema es no tener quien le lleve el trote”, afirmó la joven sin rodeos durante la charla.

En medio de la entrevista le consultaron si quería ser mamá, a lo que ella respondió afirmativamente, sin mostrar ninguna duda en sus palabras. Al respecto comentó “muero por ser mamá, sí. Me gustaría joven. Yo creo que el otro año a mitad de año empiezo a encargar criatura”, reveló la creadora de contenido.

Te puede interesar: Las Jordan de J Balvin recibieron un importante reconocimiento: la mejor colaboración en zapatillas en el 2023

Debido a que no se le han conocido parejas desde WestCol y sus relaciones recientes no han durado mucho tiempo, se le preguntó si ya había un padre para este bebé. Aida Victoria respondió que no, y hasta dio su concepto de cómo le buscaría un padre a su hija:

“Hay personas que quieren conectar con alguien, y que sea el amor de su vida y entonces tener un hijo, yo no. Yo quiero encontrar un hombre que diga ‘wow, qué increíble papá sería’ y tener un hijo con esa persona. Porque para mí el regalo más grande que tú le puedas dar a tus hijos, es darles un buen padre”

Para darle cierre al tema, la influenciadora remarcó que con su intención de ser mamá, desea ser la mejor posible para su criatura e insistió en que quería darle un buen papá. Inclusive manifestó que su intención es tener una niña, y hasta tiene decidido su nombre: Victoria.

En septiembre, Aida Victoria Merlano ya había hablado con Eva Rey acerca de su deseo de convertirse en madre de una bebé, con la que ha soñado en repetidas ocasiones - crédito captura de pantalla Desnúdate con Eva/YouTube

Cabe recordar que el pasado septiembre, Aida Victoria ya había manifestado su intención de ser mamá durante su paso en septiembre por Desnúdate con Eva, el programa de entrevistas de Eva Rey. En esa oportunidad, cuando la española le preguntó si quería tener hijos, la joven respondió:

“Ay sí, me muero de ganas (…) Sueño con ella, me la sueño, que se parece mucho a mí, como yo, así toda blanquita, pelito color Coca Cola, me la sueño mucho. No es que todos los días sueño con ella, pero en el último mes he soñado tres veces con una niña”

Aida Victoria reconoció que incluso se ha despertado luego de estos sueños con lágrimas en sus ojos, por la emoción que le produce pensar en un bebé. “Yo no sé si será una filosofía muy hijuemadre, pero yo quiero sufrirme a mi hija, yo quiero parir”, declaró.

En esa oportunidad también habló del tipo de padre que le gustaría que tuviera su hija: