No crea todo lo que ve: estás son algunas noticias falsas sobre los migrantes africanos en Bogotá

Son decenas de migrantes africanos en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado, no miles - crédito Migración Colombia

Una publicación en X con más de seis mil likes y cuatro mil veces compartida es la punta del iceberg de desinformación sobre los migrantes africanos que se encuentran en El Dorado.

Si bien es cierto que el descubrimiento de dos menores después de pasar diez días deambulando solos por las instalaciones del centro aeroportuario es una señal de alarma ante un problema que está creciendo en el país, en redes sociales usuarios han magnificado la situación.

“URGENTE: así está El Dorado. Más de 1.000 africanos que llegaron desde varios países de África están en el aeropuerto El Dorado exigiendo que necesitan dinero, comida, hoteles; solicitan que Francia Márquez haga presencia ya que ella les prometió beneficios”, se lee en el inicio de la publicación que se ha hecho viral, pero que contiene fakenews.

Hasta la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt compartió la publicación de X y junto con ella puso el mensaje: “¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso?”, situación que ha desatado polémica y sobre la que Márquez se refirió, solicitando a Betancourt no compartir desinformación.

Este es el mensaje que circula por X (antes Twitter) con desinformación sobre la estancia de migrantes africanos en El Dorado - crédito @ojocolombia2026/X

No obstante, Migración Colombia ha señalado que si bien al día llegan alrededor de cien o doscientos personas provenientes de países africanos, serían realmente entre cincuenta y setenta personas de dicho continente quienes han estado por varias horas en El Dorado, “una cifra normal si consideramos un aeropuerto que mueve a miles de personas al día”, dijo la entidad a Colombiacheck.

Uno de los elementos curiosos del mensaje es que se ha copiado y pegado de forma casi idéntica en otras cuentas de la misma red social X y de otras, como Facebook. En todos los casos señalan a Francia Márquez de tener cierta responsabilidad en la “crisis” migratoria y aumentan las cifras de personas africanas en principal aeropuerto de Colombia.

Comentario replicado desinformación migrantes africanos en Colombia - crédito @GilsonLoaiza/X

Comentario replicado desinformación migrantes africanos en Colombia - crédito @rivasregalone y @helodia84/X

Otros comentarios cargados de desinformación

No hay reportes de que los migrantes estén exigiendo algo de lo que se mencione en el comentario; de hecho, muchos de ellos solo estarían haciendo una escala en el Aeropuerto El Dorado, pues sus destinos finales, como ha expresado Migración Colombia, son países de Centro América como El Salvador.

Sin embargo, no todos pueden pasar el control migratorio, porque no cumplen con los requisitos para ello, así que se ven obstaculizados para ello. Ese sería el caso de los dos niños que fueron abandonados en el aeropuerto, pues no contaban con la vacuna de la fiebre amarilla, necesaria para su tránsito al extranjero desde Colombia.

Defensoría cuestiona falta de atención a problemática de niños migrantes - crédito Migración Colombia

Colombiacheck le hizo seguimiento a varias publicaciones similares a esta y encontró que la mayoría de su contenido es falso. Otro de los mensajes compartidos por esa misma cuenta dice: “Probablemente sean los mismos musulmanes africanos que están invadiendo España e islas italiana”.

Cabe resaltar que estas personas no han entrado al país ni de forma irregular ni con permiso. “Ellos van a cierto lugar, pero hacen escala en el aeropuerto internacional antes de llegar al avión que los llevará a su destino final. Es decir, llegan a Bogotá a hacer conexión con otra aerolínea (...) no pueden entrar formalmente al país”, puntualizó la autoridad migratoria.

Sobre los reclamos a Márquez también hay reparos. Como indica Colombiacheck, la vicepresidenta emprendió una gira oficial por el continente africano a mediados de 2023. En esta se suscribieron 17 acuerdos de cooperación (8 en Sudáfrica, 7 en Kenia y 2 en Etiopía). Estos acuerdos abordaron diversas áreas, como educación, transporte, cultura, paz y reconciliación, comercio, entre otros, pero en ninguno se hace mención de beneficios económicos o de manutención para migrantes africanos.

Francia Márquez África República de Ghana Kenia Cumbre Africana del Clima - crédito Vicepresidencia

Lo único relativo al tema migratorio fue que se logró un acuerdo con varios países africanos que consistente en la flexibilización de los requisitos de visa para ciudadanos colombianos y de diversas naciones africanas. Asimismo, se estableció la posibilidad de que Sudáfrica abra una embajada en Colombia.

Incluso, usuarios en X también comentaron que la presencia masiva de migrantes africanos en Colombia sería un riesgo para los connacionales de contraer ébola y responsabilizaron a Francia Márquez de ello. Información que no tiene base científica.

Uno de los comentarios que más generó reacciones al respecto, y que fue señalado de racista, fueron las palabras de la periodista de la revista Semana, María Andrea Nieto, quien cuestionó a Márquez por no liderar “soluciones para la crisis migratoria”.