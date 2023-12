Íngrid Betancourt respondió a Francia Márquez por congestión de migrantes en El Dorado: lanzó tres preguntas a la vicepresidenta

Luego de cuestionamientos de Íngrid Betancourt, Francia Márquez aseguró que para llegar a la Presidencia no se hace uso de calumnias ni de información falsa - crédito Daniel Irungu/EFE y Camila Díaz/EFE

A pesar de las múltiples críticas en su contra, la excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, volvió a cuestionar a la vicepresidenta Francia Márquez por el estancamiento de viajeros africanos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La situación ha sido calificada por medios de comunicación y sectores políticos como una crisis migratoria, aunque la Cancillería explicó que se trata, más bien, de una congestión de viajeros.

En un inicio, Betancourt lanzó una pregunta a la vicepresidenta basada en información falsa que circula en redes sociales, referente a más de 1.000 africanos que están en la terminal aérea: “¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso?”. La mandataria respondió a los señalamientos, increpando a la excandidata por utilizar datos alejados de la realidad para arremeter en su contra: “Señora Ingrid no es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la Presidencia de un país. Un fuerte abrazo y feliz navidad”.

Francia Márquez respondió a cuestionamientos de Íngrid Betancourt resaltando que se basó en información falsa - crédito @FranciaMarquezM/X

Betancourt no se quedó callada y salió a exponer ya no una, sino tres cuestionamientos a la mandataria. En la primera pregunta mencionó la Resolución 3717 de 2023, expedida luego de una gira de Márquez a Áfrcia, con la que se modificó el artículo 8 de la Resolución 5488 del 22 de julio de 2022, en el que se establecían 47 países a los que se les exigía visa de tránsito en Colombia. La modificación terminó dejando solo 27 países que todavía deben cumplir este requerimiento. Entonces, la excandidata presidencial escribió en X (antes Twitter): “¿Cuál negocio por Resolución 3717 que quita visa de tránsito para migrantes (vía EE. UU.) luego de su viaje a África?”.

Los 27 países a los que todavía se les exige este tipo de visado son: Afganistán, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, India, Haití, Irán, Kenia, Líbano, Mali, Nepal, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán Y Uzbekistán. Más de 10 naciones africanas fueron liberadas de este requerimiento, dentro de los cuales están Uganda, República Centroafricana, Argelia, Guinea, Cabo Verde, Libia, Tanzania, Senegal y Togo.

Congestión de poblaciópn africana en el Aeropuerto El Dorado por incumplimiento de requisitos para ingresar a países centroamericanos - crédito @NachoGreiffenst /X

En la segunda pregunta, la presidenta del partido Verde Oxígeno se refiere al escándalo que empapa al Gobierno nacional, especialmente al presidente Gustavo Petro y su entonces fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, por el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña. La polémica surgió luego de que se filtraran audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti en los que asegura haber conseguido 15.000 millones de pesos para conseguir apoyos para el presidente en la costa.

A este problema se unió Nicolás Petro, hijo del mandatario, al declarar ante la Fiscalía General de la Nación que su padre tenía conocimiento de dineros que inyectó el empresario Euclides Torres a la campaña; dichos recursos no fueron reportados en Cuentas Claras del Pacto Histórico. “¿Sabía de la violación de topes y de narcodineros en su campaña?”, fue el cuestionamiento de Betancourt.

Por último, mencionó el uso de un helicóptero por parte de la vicepresidenta para llegar y salir de su residencia en Dapa (Valle del Cauca). Varios sectores del país se fueron encima de Márquez por hacer uso de dicho medio de transporte y, además, por argumentar que es por su seguridad.

“Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido”, expresó en su momento Márquez, que también funge como ministra de la Igualdad. Así las cosas, Betancourt lanzó la pregunta en X: “¿Vivir sabroso es helicóptero para usted e impuestos para el resto?”.