Juan José Lafaurie arremetió contra Juan Daniel Oviedo por criticar la ética de Abelardo de la Espriella: “La misma que manejas”

El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

El candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella sostuvo un intercambio tenso con la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, durante una entrevista transmitida en Noticias Caracol. El episodio tuvo lugar el 12 de mayo de 2026 en el espacio dedicado a los aspirantes a la presidencia, en el marco de la campaña electoral de 2026.

La discusión inició cuando Fernández citó una frase previa de De la Espriella, en la que él afirmaba que la ética no tenía relación con el derecho. La periodista le preguntó si, bajo ese criterio, sería posible gobernar sin ética.

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El candidato respondió que su frase había sido malinterpretada y defendió su formación profesional: “Eso se ha sacado de contexto”, afirmó, subrayando que buscaba diferenciar entre lo ético, lo moral y lo legal.

El ambiente se tornó más tenso cuando Fernández insistió en conocer cuál sería su ética para ejercer la presidencia. De la Espriella la interrumpió y aseguró que la pregunta tenía “veneno”. Añadió que Fernández carecía de formación en derecho y en filosofía jurídica, por lo que, según él, no comprendía la distinción que intentaba explicar.

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Juan José Lafaurie le contestó a Juan Daniel Oviedo en X - crédito @LafaurieCabal/X - @JDOviedoAr/X

De la Espriella sostuvo que la ética representa normas personales, mientras que el derecho establece reglas para la convivencia social. Negó haber dicho que un abogado debe carecer de ética, insistiendo en la diferencia entre lo inmoral, lo antiético y lo ilegal.

Ante la insistencia de la periodista, De la Espriella afirmó: “La ignorancia es atrevida”, reiterando que sus declaraciones habían sido interpretadas fuera de contexto. Fernández le recordó que la ciudadanía no está formada solo por abogados y que sus palabras llegan a todo el público.

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El candidato argumentó que, cuando formuló la frase inicial, no era candidato sino litigante, y que la pregunta original surgió a raíz de un caso puntual.

Durante la entrevista, De la Espriella también mencionó los casos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión, enfatizando la diferencia entre conductas inmorales y delitos. Finalmente, concluyó que no se considera políticamente correcto y acusó a la periodista de cuestionarlo desde la “mala fe”.

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Juan Daniel Oviedo lanzó pulla contra Abelardo de la Espriella por polémica con la periodista Malú - crédito @JDOviedoAr/X

Tras lo anterior, el intercambio en la red social X entre figuras públicas colombianas generó debate tras una publicación de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, quien criticó la postura ética de un candidato presidencial sin mencionarlo directamente.

“Si la ética le parecía secundaria en el derecho, imagínese en una campaña electoral”, expresó Oviedo, aludiendo a la reciente controversia por declaraciones sobre ética y derecho en el contexto de la carrera presidencial.

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La respuesta no tardó en llegar. Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, replicó a Oviedo con una frase que encendió aún más la discusión.

“La misma que manejas para pensar que los menores de edad pueden cambiar de sexo??”, escribió, haciendo referencia a debates sobre derechos de identidad de género en menores.

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Juan José Lafaurie respondió a Juan Daniel Oviedo y avivó el debate sobre derechos de identidad de género en menores - crédito @LafaurieCabal/X

En otro pronunciamiento en X, Juan José Lafaurie aseguró: “Gracias por ratificar mi voto. Están desperados!!”

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se volvió a pronunciar en la red social X sobre el comportamiento del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la reciente entrevista con Malú para Noticias Caracol.

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“Si responde con desprecio a una mujer, no está listo para representar a las mujeres de Colombia”, escribió Oviedo, refiriéndose al trato que el aspirante dio a una periodista en televisión nacional.

La declaración de Oviedo fue compartida ampliamente y generó reacciones en varios usuarios, que debatieron sobre el respeto en el espacio público y el rol de los candidatos en la representación y defensa de los derechos de las mujeres.

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El cruce expuso diferencias profundas en temas de ética, derecho y diversidad, y fue rápidamente compartido por usuarios de la plataforma. Los comentarios reflejaron la polarización en torno a la campaña presidencial de 2026 y temas sensibles como la educación sexual y los derechos de las personas trans.