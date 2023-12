Exmánager de Diomedes Díaz cree que el cantante no murió por causas naturales

Diomedes Díaz falleció el domingo 22 de diciembre de 2013 por un paro cardiorrespiratorio - crédito Raúl Arboleda/Colprensa

El domingo 22 de diciembre de 2013 falleció Diomedes Díaz, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa en Valledupar mientras dormía. Cuando su pareja, Consuelo Martínez, se percató de que el cantante no respiraba, llamó una ambulancia que trasladó al artista a la Clínica de Valledupar, donde se confirmó la partida de El Cacique de La Junta.

El dictamen médico entregado por la entidad prestadora de salud informó que el cantante murió producto de un infarto fulminante, y, “llegó sin signos vitales e ingresó con rigidez. Tenía más de cuatro o seis horas de haber muerto”. El reporte también reveló que “Diomedes venía de cuatro operaciones en las válvulas del corazón y este órgano no resistió más”.

La noticia de su partida causó consternación a nivel nacional, especialmente estando a puertas de que se celebrara la Navidad, momento en el que sus canciones nunca faltan en los hogares colombianos. Pero hay una persona que cuestiona las causas de la muerte del cantante vallenato.

Se trata de Joaquín Guillén, que se encargó de manejar la carrera de Diomedes entre 1979 y 1997, y que en mayo pasadp afirmó que estaba tratando, junto a un congresista, promover un proyecto de ley para que el 26 de mayo (el día de nacimiento del artista) sea declarado día festivo en Colombia. Esto, como forma de celebrar la vida, la carrera y el legado del que también fuera conocido como El papá de los pollitos.

Guillén, ahora que se cumplen 10 años de la muerte de Diomedes Diaz, cuestionó la versión oficial de las causas de su fallecimiento. En declaraciones recogidas por Pulzo, Guillén manifestó:

“Según el diagnóstico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y que le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace, las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”

A pesar de su directo señalamiento al entorno del Cacique en ese periodo, Guillén no dio nombres concretos y no profundizó en las que serían las verdaderas causas de su muerte. En cambio, sí habló de cómo vivió ese 22 de diciembre de 2013. Según recordó, a él lo llamaron para decirle que Diomedes estaba en el hospital y que se había infartado. Como Guillén no creyó en esa información, llamó a Élver Díaz, hermano de Diomedes, y este le confirmó la noticia. “Manito, ahora sí es verdad, yo tomé el carro y arranqué de una vez para la clínica con mi hija”, le habría dicho Élver. Luego, con lágrimas en los ojos, Guillén recordó:

“Estaba en la clínica; me dejaron entrar y encontré a Rafael Santos, el hijo de Diomedes, me acerqué a la camilla y vi las chupas del electro en su pecho. Tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo primero que hice fue darle suaves cachetadas, le decía: ‘aquí está su compadre Joaco’, pero esta vez no me respondió”

Diomedes Díaz fue enterrado el 25 de diciembre de 2013 en Valledupar. Según afirmó Joaquín Guillén, más de 25.000 personas asistieron a sus honras funebres - crédito Mildreth Ariana Zapata/Colprensa

Guillén contó que en ese momento su hija le tomó el pulso a Diomedes y le dijo: “Papi, el compadre lleva más de cinco horas muerto. Mira la sangre en el oído y en el ojo”. Todavía en estado de negación, el exmánager le preguntó al especialista si Diomedes había llegado vivo o muerto, recibiendo la noticia de que el cantante llegó a la clínica de Valledupar sin signos vitales.

Guillén también recordó el día del entierro de Diomedes Díaz: