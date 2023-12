Vanessa Córdoba reveló las vulgaridades a las que están expuestas las futbolistas en los estadios del país

La portera de Atlético Nacional reveló a lo que las jugadoras profesionales están expuestas - crédito @vcordoba1/Instagram

Al igual que en el resto del mundo, el fútbol femenino viene tomando fuerza en Colombia, en donde pese a las dificultades para realización de la liga femenina, este deporte le ha dado grandes alegrías al país, como ocurrió en el mundial de la categoría que se disputó entre julio y agosto en Oceanía.

Con los buenos resultados tanto en la copa del mundo como en la Conmebol Libertadores, el balompié femenino viene pidiendo pista en Colombia, en donde hay gran cantidad de talento que espera aportar para el desarrollo de esta disciplina en el país.

No obstante, varias futbolistas han sido víctimas de acoso e insultos por parte de los aficionados, como lo reveló la portera al servicio de Atlético Nacional, Vanessa Córdoba, hija de Óscar Córdoba, leyenda del arco Tricolor a finales de los 90 y comienzos de los 2000.

A través de sus redes sociales, Vanessa Córdoba utilizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para revelar los desafíos y las agresiones verbales que enfrentan las futbolistas en Colombia. La jugadora, que ha pasado por clubes como Santa Fe y Deportivo Cali, expresó que, aunque generalmente no se ve afectada por los comentarios negativos, algunos insultos de connotación sexual en los estadios son particularmente ofensivos y han causado malestar incluso dentro del cuerpo técnico de su equipo.

“Afortunadamente, no me ha tocado lidiar tanto con esos. Siempre me he sentido muy querida en los lugares en donde he jugado”

Vanessa Córdoba, con una estatura de 1,75 metros (5 pies y 9 pulgadas), se ha destacado como una de las porteras más importantes del fútbol colombiano. Inició su carrera en Independiente Santa Fe en 2017 y ha tenido una trayectoria en varios equipos, incluyendo Albacete y La Equidad, antes de unirse a Atlético Nacional de Medellín. La situación expuesta por Córdoba pone en evidencia las condiciones adversas que enfrentan diariamente las mujeres en el fútbol y abre la posibilidad de diálogo sobre el acoso y la discriminación en este deporte.

“El ‘hijuetantas’ no es que me incomode. Pero sí me ha pasado que comienzan a gritar vainas sexuales (…) Vainas muy ‘heavys’, tanto así que el entrenador de arqueros de ese momento se iba a poner a pelear”, relató Vanessa Córdoba en su interacción en redes sociales. Estos testimonios reflejan un aspecto muchas veces silenciado del fútbol femenino y suscitan preguntas sobre cómo enfrentar y erradicar tales actitudes del entorno deportivo en el país.

En Colombia ya hubo una condena por acoso sexual extécnico de la selección Colombia

El entrenador fue acusado por acoso sexual en 2019 - crédito FCF

En 2019, estalló el escándalo en el que fue salpicado el extécnico de la selección Colombia femenina sub-17 Didier Luna, luego de que la fisioterapeuta Carolina Rozo lo denunciará por acoso sexual mientras se desempeñó en el cargo, entre 2017 y 2019.

En diálogo con la W Radio, Rozo reveló que luego de no acceder a las pretenciones de Luna, este comenzó una persecución en su contra.

“Le dije que no y no me volvió a dirigir la palabra, empezó a sabotear mi trabajo, a gritarme, a sobre cargarme de trabajo y me dijo que esto era algo personal”

Por estos hechos, Didier Luna recibió una condena por parte de la Fiscalía de 28 meses de prisión; no obstante, su pena no fue privativa de la libertad, y se le castigó con una multa de 20 salarios mínimos mensuales vigentes.