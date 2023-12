Rigoberto Urán y el noble gesto que tuvo con un niño en un hospital: “Mi sueño se hizo realidad”

El corredor colombiano realizó una visita muy especial a un pequeño en un hospital - crédito @rigobertouran

Rigoberto Urán se ha destacado por ser una persona muy cercana a sus seguidores, especialmente con los más jóvenes. El ciclista de Urrao ha expresado en varias ocasiones que uno de sus objetivos es inspirar a los niños a perseguir sus sueños, de la misma manera en que él lo ha hecho. Por esta razón, muchos de ellos lo consideran una figura a seguir.

El ciclista de Urrao está utilizando su tiempo en Colombia para entrenar, estar al tanto de algunos de sus emprendimientos, pasar tiempo en familia y conocer a algunos de sus seguidores. En un video compartido en sus redes sociales, el ciclista del EF Education EasyPost tuvo un gesto noble al visitar a un niño que se encontraba en un hospital durante el Día de Velitas en Medellín. Como era de esperar, el pequeño no pudo ocultar su emoción al conocer a su ídolo.

El corredor colombiano se trasladó al Hospital Pablo Tobón en la ciudad de Medellín para visitar a Jerónimo, un niño que libera una difícil batalla contra una enfermedad complicada. Rigo lo sorprendió con regalos y compartiendo un tiempo valioso con él.

“Bueno muchachos, aquí estamos en el Hospital Pablo Tobón, vamos a hacer una visita muy especial y acabamos de hacer una, una señora que ya va de salida y le dan salida hoy, muy bueno. Pero aquí vamos a visitar a un gran amigo, a Jerónimo, un campeón, vamos a saludarlo un ratico que nos pidió y vamos a compartir con él un momentico”, aseguró Rigoberto Urán antes de conocer al pequeño.

El ciclista colombiano siempre ha demostrado una estrecha conexión con sus fanáticos, especialmente con los más pequeños, quienes lo ven como una figura a seguir - crédito @rigobetouran/Instagram

El corredor colombiano tuvo la oportunidad de conocerlo, cruzar algunas palabras, llevarle algunos regalos, compartir algunos momentos y hacer realidad uno de los sueños de Jerónimo. El pequeño, visiblemente emocionado por la visita, tuvo la oportunidad de prender algunas velitas en compañía del subcampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia.

Jerónimo aprovechó la visita de Rigoberto Urán para poder enviar un poderoso mensaje a todas las personas: “Siempre hay cosas que se le atraviesan a uno y que a uno no le gustan, como a mí, que yo no quería este proceso, pero igual me lo estoy pasando, aunque me duela, sigo adelante”.

Jerónimo agradeció la visita del ciclista colombiano que, sin saberlo, tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños. El pequeño también le dedicó algunas palabras a Urán: “Que estamos aquí, que mi sueño se hizo realidad, eso fue lo que desee”. El pedalista del EF Education EasyPost, respondió: “Hágale Jero, usted es un campeón, vamos pa adelante”.

El ciclista colombiano compartió en sus redes sociales el divertido momento que vivió en su visita a Montería - crédito @rigobertouran/Instagram

“Bueno, aquí estamos con un verdadero campeón, estos son los verdaderos campeones, uno realmente no es nadie. Estos son los niños que le enseñan a uno el valor de la vida, la importancia de la familia y todo. Estoy feliz acá de poder compartir con Jero, nos escribió en estos días la mamá y pudimos sacar el espacio de estar acá con Jero y él les quiere dar un mensaje a todos de lucha”, afirmó Rigoberto Urán.

El pequeño resaltó: “Gracias por estar conmigo y aquí vamos adelante”.

El carisma, la personalidad, el sentido del humor y la cercanía de Rigoberto Urán con las personas le han permitido ganarse una enorme popularidad entre los colombianos. Además, el éxito de la telenovela Rigo, inspirada en su vida, ha brindado a sus fanáticos la oportunidad de descubrir una nueva faceta de este destacado ciclista que tuvo que pasar por momentos muy duros antes de convertirse en el reconocido deportista y empresario que es hoy en día.