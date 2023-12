Por falta de control de las autoridades se reportan sobrecostos en servicios de taxi y aplicaciones de transporte en Bogotá

Usuarios denuncian abusos en las tarifas de taxis y aplicaciones de transporte - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En época de fin de año, múltiples usuarios denuncian el incremento exagerado en las tarifas de taxis y servicios de transporte a través de aplicaciones, con valores que han llegado a duplicar o, incluso, triplicar las tarifas habituales.

Te puede interesar: Matrículas azules en los coches: qué significan y quién las lleva

La situación se presenta mayormente en horas pico, bajo condiciones de lluvia o al terminar eventos de gran afluencia, lo que ha llevando a los usuarios a replantearse el uso de estos servicios e impulsando el debate sobre la regulación de las tarifas de transporte.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cada punto que aumente el salario mínimo por encima de la inflación le generará billonario sobrecosto al Gobierno

La transformación en la movilidad de los bogotanos ha sido notable debido a la implementación de tecnologías que facilitan el acceso a métodos de pago como tarjeta, Nequi o Daviplata, y el seguimiento en tiempo real de los viajes. Sin embargo, la dependencia de estas plataformas digitales también ha generado inconvenientes.

Los usuarios se han encontrado con tarifas infladas y algunas situaciones que los obligan a negociar precios, tal como se hacía antes de la llegada de estas aplicaciones. “Pedí un taxi por aplicación el viernes a las 11 p.m., en la 26 con 7.ª, para el Minuto de Dios. El taxista me escribió que la tarifa estaba alta”, relató un usuario, evidenciando los desafíos que suponen estas herramientas ante la necesidad de un control efectivo durante picos de alta demanda.

Te puede interesar: Atento a los cierres viales por el concierto de Carlos Vives en Bogotá

El cambio a los servicios digitales no solo está motivado por la comodidad, sino también por cuestiones de seguridad y transparencia. “Ya no suelo pedir taxi en la calle […] al final del viaje me han llegado a cobrar una alta cantidad de dinero y es más difícil saber si el taxímetro no está alterado o si hay algún fraude”, explica un ciudadano.

Los usuarios reportan que las tarifas de taxi se ven incrementadas cuando hay eventos de gran afluencia de público, horas pico y temporadas como la de fin de año - crédito Colprensa

No obstante, la escalada de precios que se viene experimentando abre interrogantes sobre cómo las autoridades podrían establecer un marco regulatorio adecuado que proteja a los consumidores, manteniendo las tarifas dentro de límites razonables y asegurando la confianza en estos medios de transporte cada vez más utilizados.